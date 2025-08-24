Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Peluang Bisnis Ekosistem Kripto Semakin Lebar

Perkembangan aset kripto di Indonesia menuntut adaptasi regulasi, terutama dalam penggunaan rupiah dan pengembangan Web3.
Aziz Rahardyan
Aziz Rahardyan - Bisnis.com
Minggu, 24 Agustus 2025 | 19:12
Share
Gambar Presiden Terpilih AS Donald Trump memegang token Bitcoin di Hong Kong pada Kamis (5/12/2024), menandai harga aset kripto itu yang menyentuh US$100.000. / Bloomberg-Justin Chin
Gambar Presiden Terpilih AS Donald Trump memegang token Bitcoin di Hong Kong pada Kamis (5/12/2024), menandai harga aset kripto itu yang menyentuh US$100.000. / Bloomberg-Justin Chin
Ringkasan Berita
  • Perkembangan aset kripto di Indonesia menuntut adaptasi dari regulator untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan mempromosikan penggunaan rupiah dalam aktivitas kripto.
  • Pengembangan komunitas dan developer Web3 di Indonesia dianggap penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang blockchain dan memperkuat posisi Indonesia di peta kripto global.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA – Pesatnya perkembangan aset kripto menyisakan sejumlah adaptasi signifikan yang terutama perlu dilakukan oleh regulator terutama dalam pengembangan aset kripto berbasis rupiah hingga pengembangan developer web3 tak hanya sekadar trading.

Co-Founder & CEO IDRX Nathanael Christian menyampaikan terkait potensi stablecoin di Indonesia dan visi ke depan IDRX. Dia sangat berharap ketergantungan negara kita terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dapat menurun.

"Lebih dari 99% investor kripto menggunakan dolar AS backed by stablecoin. Ini secara tidak sadar kita menaruh uang rupiah kita di US Treasury di AS, sama saja uang rupiah kita keluar dari negara Indonesia," jelasnya, dikutip Minggu (24/8/2025).

Menurutnya, regulator dan pelaku usaha harus segera menyikapi hal ini demi memformulasikan dan mulai menggunakan mata uang rupiah untuk setiap aktivitas kripto di Indonesia.

"Harapannya bukan soal kegunaan rupiah tapi soal kedaulatan rupiah yang tidak boleh tergantikan oleh mata uang lainnya,” terangnya.

Di samping itu, Web3 Developer, Febi Mettasari, yang baru-baru ini memenangkan kompetisi hackathon dalam ajang Sui Overflow 2025 menilai pengembangan komunitas dan developer Web3 menjadi krusial jika Indonesia ingin menjadi pemain global.

Baca Juga

“Komunitas itu powerful dan menjadi wadah yang membantu user untuk bisa mengenal kripto dan Web3. Namun memang yang paling laku adalah trading community karena masih fokus pada use case trading. Padahal banyak komunitas di luar trading seperti developer dan builders community yang semakin berkembang di Indonesia," katanya.

Dia berharap keduanya bisa seimbang agar masyarakat Indonesia bukan hanya tahu tentang trading kripto saja, tapi bisa memahami penggunaan blockchain untuk hal lainnya. Bagi developer juga butuh dukungan regulasi agar Indonesia tidak ketinggalan dalam kompetisi adopsi Web3 secara global.

Adapun, CMO Pintu Timothius Martin menerangkan posisi Indonesia di peta kripto global dari sisi regulasi sangat maju dan bahkan bisa menjadi yang terbaik di Asia dan berpotensi jadi role model di global.

"Adanya bursa kripto CFX, lembaga kustodian dan kliring meningkatkan keamanan bagi pengguna kripto Indonesia,” terangnya.

Di tengah peta adopsi kripto global dan kondisi pasar kripto Indonesia yang kondusif, Pintu juga mencatat performa positif. Di antaranya, aplikasi Pintu per Juli 2025 telah diunduh lebih dari 10 juta kali. Bahkan Monthly Trade User (MTU) di bulan yang sama mencatatkan periode tertinggi sejak 2021.

Produk Pintu Futures untuk perdagangan derivatif kripto juga menembus rekor tertinggi dengan naik secara bulanan lebih dari 170%.

Secara rutin, komunitas kripto di Indonesia juga membuat ajang berkumpulnya para pemangku kepentingan hingga investor kripto dalam agenda Coinfest Asia 2025.

Pada gelaran Coinfest Asia kali ini, Pintu menghadirkan berbagai rangkaian kegiatan di antaranya, menampilkan Crypto Museum pertama di Indonesia bertemakan cyberpunk yang menceritakan sejarah dan perjalanan industri kripto, lalu Pintu Futures Live Trading Competition berhadiah total US$5.000. Acara ditutup dengan event utama, Pintu x AWS: Satoshi Sunset Party yang disponsori oleh Amazon Web Services (AWS).

Di samping itu, para pengunjung yang hadir disuguhi berbagai aktivasi menarik dan interaktif seperti boxing arcade, seni digital, hingga musik.

“Semoga investor dan trader kripto di Indonesia bisa lebih bijaksana, tidak terbawa FOMO proyek cuan cepat. Kami justru senang dengan adopsi kripto di Indonesia saat ini, tinggal diperbanyak sosok developer dan builder yang memperkaya ekosistem kripto dan kami mendukung penuh pengembangan Web3 di Indonesia untuk memperluas use case kripto lebih dari sekadar trading dan investasi," terangnya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Aziz Rahardyan
Editor : Rinaldi Mohammad Azka

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG
Premium
1 jam yang lalu

Investors Divest from CUAN, DEWA, RATU, AMMN, SSIA, TAPG

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal
Premium
2 jam yang lalu

Kontraksi Penjualan Sampoerna, Gudang Garam, hingga Djarum saat Produksi Nasional Tertekan Rokok Ilegal

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya

OJK Kaji Regulasi Pemanfaatan Kripto, Intip Bocorannya

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto

OJK Siapkan Sistem Identitas Tunggal Investor Kripto

Perdagangan Derivatif Kripto Domestik Capai Rp33,54 triliun

Perdagangan Derivatif Kripto Domestik Capai Rp33,54 triliun

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

Arah Jalan Emas hingga Aset Kripto Bitcoin Cs, Investor Cari Isyarat di Jackson Hole

OJK Bangun Ekosistem Kripto Utuh, Mahendra: Ibarat Kelola Seekor

OJK Bangun Ekosistem Kripto Utuh, Mahendra: Ibarat Kelola Seekor "Gajah"

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah

Pelaku Pasar Kripto Dorong Kehadiran Stablecoin Berbasis Rupiah

Ethereum (ETH) Jadi Primadona Institusi, Dorong DeFi hingga Tokenisasi RWA

Ethereum (ETH) Jadi Primadona Institusi, Dorong DeFi hingga Tokenisasi RWA

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Yield SBN Tenor 10 Tahun Turun ke Level 6,33%, Terendah Dalam 22 Bulan
Obligasi & Reksadana
11 menit yang lalu

Yield SBN Tenor 10 Tahun Turun ke Level 6,33%, Terendah Dalam 22 Bulan

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA
Rekomendasi
31 menit yang lalu

IHSG Berpotensi Lanjut Menguat Hari Ini, Cermati Saham BREN, RATU hingga SCMA

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik
Rekomendasi
33 menit yang lalu

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)
Bursa & Saham
47 menit yang lalu

Melonjak 2.280% Sejak IPO, Bursa Suspensi Saham Indokripto Koin Semesta (COIN)

Melirik Saham Penghuni Baru Micro Caps Indeks FTSE
Bursa & Saham
53 menit yang lalu

Melirik Saham Penghuni Baru Micro Caps Indeks FTSE

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

4

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Bocoran Target Saham Emiten Grup Astra ASII, UNTR, AUTO Cs Usai Harga Merangkak Naik

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

Sandiaga Uno Beri Sinyal ZAP, Misoa Story hingga Bobobox Bakal IPO

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

IHSG Pekan Ini Diramal Tembus 8.000, Simak Rekomendasi Saham Pilihan IPOT

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Pemegang MTN Entitas Waskita (WSKT) Senilai Rp725 Miliar Setujui Perpanjangan Utang 1 Tahun

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Target Baru Saham Indofood (INDF), Waktunya Buy or Bye?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Menuju Transportasi Ramah Lingkungan, Bali Uji Coba Bus Listrik
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

2

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 25 Agustus 2025 Turun ke Rp1.929.000 per gram

4

Jajaran Komisaris dan Direksi MMLP Kompak Mundur di Tengah Proses Akuisisi oleh Grup Astra (ASII)

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025