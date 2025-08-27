Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 Resmi Dibuka

Astra membuka Lomba Foto & Anugerah Pewarta 2025 dengan tema "Satukan Gerak, Terus Berdampak" dari 18 Juni-18 November 2025, terbuka untuk umum dan wartawan.

Bisnis.com, JAKARTA - Astra kembali menggelar Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra tahun 2025. Periode pendaftaran secara resmi dibuka mulai hari ini 18 Juni hingga 18 November 2025. Mengusung tema "Satukan Gerak, Terus Berdampak", Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 mengajak masyarakat untuk bersama-sama menghadirkan karya yang mencerminkan semangat kolaborasi dan kontribusi berkelanjutan bagi Indonesia.

Tahun ini, Lomba Foto Astra memasuki pelaksanaan tahun ke-17 dan Anugerah Pewarta Astra memasuki tahun ke-11. Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 terbuka untuk dua kategori, yaitu kategori wartawan dan umum, sehingga masyarakat luas dapat ikut berpartisipasi dalam program ini.

“Astra mengajak para pencinta fotografi dan karya tulis untuk turut berkontribusi melalui Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025. Astra percaya bahwa setiap karya memiliki kekuatan untuk menginspirasi perubahan dan memperkuat tekad kita bersama dalam mendorong perubahan positif untuk hari ini dan masa depan Indonesia,” ujar Chief of Corporate Affairs Astra Boy Kelana Soebroto.

Adapun foto-foto yang dapat didaftarkan dalam Lomba Foto Astra 2025 adalah potret berbagai objek atau kegiatan yang menggambarkan aksi nyata masyarakat dalam membawa dampak positif bagi Indonesia. Sementara itu, tulisan-tulisan yang bisa diikutsertakan dalam Anugerah Pewarta Astra 2025 adalah cerita penuh inspirasi tentang kontribusi Astra di antaranya melalui kegiatan penerima SATU Indonesia Awards, penggerak Desa Sejahtera Astra, Kampung Berseri Astra dan binaan Yayasan Astra dalam pengembangan pedesaan di seluruh Indonesia.

Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 menyediakan hadiah-hadiah menarik bagi para pemenang dari masing-masing kategori, yaitu:

Juara 1: 4 Honda CUV e

Juara 2: 4 Honda PCX 160 CBS

Juara 3: 4 Honda Genio CBS

Juara Harapan: 12 iPad A16

Juara Favorit: 60 JBL Tune 720BT

Hadiah Hiburan Bulanan: 20 Samsung Galaxy Fit 3

Beberapa syarat dan ketentuan untuk mengikuti Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 di antaranya:

Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI),

Karya yang diikutsertakan adalah milik sendiri, dan hasil karya harus sesuai dengan norma-norma sosial serta tidak mengandung unsur kekerasan, politik, pornografi, penghinaan, ataupun pelecehan terhadap SARA.

Untuk pendaftaran dan informasi selengkapnya dapat dilihat di astra.co.id

Semangat Astra dalam mendukung karya anak bangsa melalui Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 untuk hari ini dan masa depan Indonesia sejalan dengan cita-cita Astra untuk sejahtera bersama bangsa dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs) Indonesia.