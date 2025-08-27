Bisnis Indonesia Premium
Grup Sinar Mas (DSSA) Siap Garap Bisnis Geothermal 440 MW di RI

PT Dian Swastatika Sentosa (DSSA) dan FirstGen Geothermal Indonesia mengembangkan potensi panas bumi 440 MW di Indonesia, mendukung transisi energi bersih.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 16:31
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melalui anak usahanya, PT DSSR Daya Mas Sakti bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia membentuk joint venture (JV)./ Dok. DSSR
PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melalui anak usahanya, PT DSSR Daya Mas Sakti bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia membentuk joint venture (JV)./ Dok. DSSR

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) melalui anak usahanya, PT DSSR Daya Mas Sakti bersama PT FirstGen Geothermal Indonesia membentuk joint venture (JV) untuk menggarap potensi panas bumi di Indonesia.

Untuk diketahui, PT FirstGen Geothermal Indonesia merupakan anak usaha dari Energy Development Corporation atau EDC, produsen energi terbarukan terbesar di Filipina sekaligus bagian dari First Gen Corporation.

Melalui JV atau perusahaan patungan ini, DSSR dan FirstGen akan mengembangkan serta mengelola sumber daya panas bumi dengan potensi kapasitas yang diperkirakan mencapai 440 megawatt. Lokasi proyek mencakup di enam wilayah strategis, yakni Jawa Barat, Flores, Jambi, Sumatra Barat, dan Sulawesi Tengah. 

Presiden Direktur PT DSSR Daya Mas Sakti sekaligus Wakil Presiden Direktur DSSA, Lokita Prasetya, menuturkan pembentukan perusahaan patungan tersebut bukan sekadar investasi, tetapi juga upaya memperkuat transfer teknologi dari EDC.

“Tujuan kami adalah memperkuat kapasitas nasional dalam pengembangan panas bumi, sekaligus memaksimalkan potensi alam Indonesia untuk energi bersih,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (27/8/2025).

Francis Giles B. Puno, Wakil Ketua dan CEO EDC sekaligus Presiden & COO First Gen, menyampaikan bahwa pembentukan JV turut mencerminkan komitmen perusahaan dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. 

Menurutnya, dengan rekam jejak sebagai perusahaan panas bumi terintegrasi terbesar, EDC akan membawa pengalaman dalam eksplorasi dan pengelolaan panas bumi guna memperkuat kapasitas energi terbarukan Indonesia. 

“Dengan menggabungkan kapabilitas global EDC dan kehadiran lokal DSSR yang kuat, perusahaan patungan ini tidak hanya akan mengembangkan proyek, tetapi juga membangun kapasitas serta mentransfer pengetahuan yang memberikan dampak jangka panjang bagi sektor energi terbarukan Indonesia,” kata Francis. 

Adapun pembentukan perusahaan patungan ini juga disebut sejalan dengan strategi pemerintah untuk mempercepat transisi energi, memperluas pangsa energi terbarukan, serta mencapai target net zero emission pada 2060.

__________________

 

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Rio Sandy Pradana

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi
Rekomendasi
5 menit yang lalu

Di Balik Lonjakan Saham MIRA 675% & Isu Akuisisi

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah
Korporasi
30 menit yang lalu

Was-Was Dirut Summarecon (SMRA) Soal Pinjol, Hambat Akses Masyarakat Beli Rumah

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ditutup ke Zona Merah, BBCA, ANTM, hingga UNTR Tetap Cuan

Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 Resmi Dibuka
Korporasi
42 menit yang lalu

Lomba Foto Astra & Anugerah Pewarta Astra 2025 Resmi Dibuka

Jadwal Lengkap Pubex Live 2025, Ada ANTM, TOBA, TLKM, hingga BBCA
Bursa & Saham
42 menit yang lalu

Jadwal Lengkap Pubex Live 2025, Ada ANTM, TOBA, TLKM, hingga BBCA

