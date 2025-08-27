Bisnis Indonesia Premium
Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA

Morris Capital Indonesia mulai membeli saham Multi Makmur Lemindo (PIPA) dan berpotensi menjadi pemegang saham pengendali.
Hafiyyan
Hafiyyan - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 11:03
Emiten pipa PVC, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) saat mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 10 April 2023.
Emiten pipa PVC, PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) saat mencatatkan saham perdana di Bursa Efek Indonesia pada 10 April 2023.
Ringkasan Berita
  • PT Morris Capital Indonesia mulai membeli saham PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA) dan berpotensi menjadi pemegang saham pengendali.
  • Morris Capital mempercepat uji tuntas dan telah membeli 174.675.000 lembar saham PIPA dengan harga Rp80 per saham sebagai bagian dari rencana pengambilalihan.
  • Multi Makmur Lemindo menjalin kerja sama dengan PT Thunderbird untuk memasuki pasar Oil & Gas dan mengembangkan teknologi manufaktur produk Polyethylene.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA— PT Morris Capital Indonesia mulai melakukan pembelian terhadap saham emiten produsen pipa PVC PT Multi Makmur Lemindo Tbk. (PIPA). Ke depan, Morris berpotensi menjadi pemegang saham pengendali PIPA.

Menanggapi masuknya Morris Capital sebagai pemegang saham PIPA, Direktur Utama Multi Makmur Lemindo Imanuel Kevin Mayola meyakini bisnis perseroan semakin cerah di masa mendatang. Selain itu, dia menilai, kehadiran Morris Capital menjadi nilai tambah sehingga bisa meningkatkan valuasi perusahaan.

"Kami harap proses pengambilalihan perseroan oleh Morris Capital bisa berjalan lancar dan mendorong para investor di pasar modal meminati saham PIPA," kata Imanuel Kevin Mayola dalam siaran pers, Rabu (27/8/2025).

PT Morris Capital Indonesia tengah mempercepat uji tuntas Rencana Pengambilalihan saham PIPA dari Junaedi, Susyanalief, Nanang Saputra, dan Hendrik Saputra, Pemegang Saham Pengendali (PSP). Dalam proses itu, Morris Capital mulai merealisasikan pembelian saham PIPA sebanyak 174.675.000 lembar saham dengan harga pembelian Rp80 per saham pada 8 Agustus 2025.

Sebelumnya, PT Morris Capital Indonesia telah memulai langkah awal dalam proses akuisisi dengan kepemilikan saham yang tercatat di BEI. Aksi Morris Capital Indonesia tersebut merupakan bagian dari rencana pengambilalihan emiten PIPA secara bertahap.

"Pelaksanaan Rencana Pengambilalihan akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal," tulis Morris Capital Indonesia dalam keterangannya.

Imanuel Kevin Mayola menambahkan, perseroan juga belum lama menjalin kesepakatan untuk menyusun rencana kerja sama dengan PT Thunderbird sebagai representatif Liantong & Equipment Group & Co (L&T Group) asal Ningbo, China.

Perusahaan tersebut berpengalaman di bidang peralatan mesin dan pabrikan petrokimia, termasuk penyulingan Magnesium Oxide (MGO) dan Crude Palm Oil (CPO). Dari sini sudah makin jelas bagaimana arah bisnis perseroan ke depan.

"Kehadiran Morris Capital dan Thunderbird mempertegas nilai perusahaan yang semakin baik. Ke depan, kami optimistis bisa terus memberi nilai tambah bagi para pemegang saham," ucap Imanuel Kevin Mayola.

Sebagai informasi, hingga saat ini Morris Capital terus berkomitmen untuk menyelesaikan uji tuntas Multi Makmur Lemindo dan secara bertahap melakukan pembelian saham PIPA.

Morris Capital juga akan melaksanakan penawaran tender wajib sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 9/2018, setelah penyelesaian Rencana Pengambilalihan, sebagai pengendali baru PIPA.

Sementara itu, kerja sama dengan Thunderbird sudah bisa berjalan dan perlahan Multi Makmur Lemindo akan memasuki arah baru ke pasar Oil & Gas, hingga pengembangan Teknologi Manufaktur Produk Polyethylene seperti Pipa HDPE dan sejenisnya.

 

Penulis : Hafiyyan
Editor : Hafiyyan

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA
Korporasi
16 menit yang lalu

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA

Indonesia Fibreboard (IFII) Tebar Dividen Interim Rp6 per Saham, Intip Jadwalnya
Korporasi
33 menit yang lalu

Indonesia Fibreboard (IFII) Tebar Dividen Interim Rp6 per Saham, Intip Jadwalnya

Minat Tinggi Investor Obligasi, Lelang SUN Himpun Penawaran Rp126 Triliun
Obligasi & Reksadana
35 menit yang lalu

Minat Tinggi Investor Obligasi, Lelang SUN Himpun Penawaran Rp126 Triliun

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025
Korporasi
57 menit yang lalu

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

Beda Arah Konstituen Indeks MSCI, KPIG & CUAN Terperosok, ADRO Melesat Kencang
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Beda Arah Konstituen Indeks MSCI, KPIG & CUAN Terperosok, ADRO Melesat Kencang

