Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

XLSmart (EXCL) mencatat rugi Rp1,22 triliun pada semester I/2025 meski pendapatan naik 11,98% YoY menjadi Rp19,09 triliun.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Rabu, 27 Agustus 2025 | 10:22
Share
Karyawan melayani pelanggan di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan melayani pelanggan di kantor PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (XLSmart), Jakarta, Senin (21/4/2025). Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten telekomuniksi kongsi Grup Sinar Mas dan Axiata Group, PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbk. (EXCL) membukukan rugi bersih pada semester I/2025 meski pendapatan tumbuh subur.

Berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2025 yang diaudit, XLSmart meraih pendapatan Rp19,09 triliun sepanjang paruh pertama tahun ini. Jumlah itu meningkat 11,98% year-on-year (YoY) dari Rp17,05 triliun pada semester I/2024.

Pendapatan itu ditopang oleh segmen data dan layanan digital sebesar Rp17,46 triliun. Pada saat yang sama traffic data EXCL tercatat besar 6.665 petabyte (PB).

Meski demikian, EXCL juga membukukan kenaikan sejumlah beban sepanjang semester I/2025. Beban penyusutan naik menjadi Rp7,3 triliun, beban infrastruktur Rp5,36 triliun, beban interkoneksi dan beban langsung lainnya Rp2,12 triliun, beban gaji dan kesejahteraan karyawan Rp1,61 triliun, dan beban keuangan Rp1,86 triliun.

Alhasil, EBITDA XLSmart turun tipis dari Rp8,95 triliun pada semester I/2024 menjadi Rp8,8 triliun pada paruh pertama 2025. Margin EBITDA perseroan hasil merger XL Axiata dengan Smartfren itu juga menyusut dari 53% menjadi 46%.

Baca Juga : XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Sejalan dengan itu, profitabilitas EXCL mengalami tekanan pada semester I/2025. EXCL tercatat membukukan rugi yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp1,22 triliun pada akhir Juni 2025. Realisasi itu berbalik dari laba bersih Rp1,02 triliun pada paruh pertama 2024.

Pada tahun ini, EXCL membidik margin EBITDA sekitar 40%-45%. Di sisi lain, perseroan mengalokasikan belanja modal Rp20 triliun hingga Rp25 triliun. Adapun, sinergi hasil merger disetimasi menghasilkan US$100 juta hingga US$200 juta.

Sebelumnya, Chief Enterprise & Business Officer XLSmart Feby Sallyanto mengatakan saat ini kontribusi dari segmen B2B perseroan masih kurang dari 20% ke total pendapatan EXCL.

“Total kontribusi XLSmart for Business ini kurang dari 20%. Kami akan menuju 20% kontribusi terhadap XLSmart,” kata Feby dalam konferensi pers Bravo 500 Summit, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

XL Axiata Tbk. - TradingView

Dalam solusi B2B ini, Chief Executive Officer XLSmart Rajeev Sethi menuturkan XLSmart menawarkan peningkatan solusi AI dan keamanan siber yang dirancang khusus untuk bisnis di Indonesia.

“Kami menawarkan peningkatan solusi mulai dari deteksi ancaman berbasis AI dan siber, arsitektur data yang aman, pemantauan real-time, hingga inovasi global,” kata Rajeev, di Jakarta, Kamis (24/7/2025).

Menurut Rajeev, EXCL meyakini melindungi data bukan sekedar tantangan, tetapi kebutuhan bisnis yang mendesak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat
Premium
1 jam yang lalu

Petuah Pendiri Sinarmas Eka Tjipta soal Persatuan & Kiat Sukses Jadi Konglomerat

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025
Premium
1 jam yang lalu

Lo Kheng Hong Blak-blakan Harapan Hasil RUPSLB PGN (PGAS) 2025

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

XLSMART (EXCL) Masih Kaji Dokumen Lelang Frekuensi 1,4 GHz

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Promo Telkomsel, Indosat, Indibiz dan XLSmart, Sambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 25 Agustus 2025

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

IHSG Diproyeksi Uji Support 7.800–7.850, Saham NCKL, MEDC hingga KLBF Masuk Radar

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA

Astra (ASII) Holds the Key to Mega Manunggal Property’s (MMLP) Growth Prospects

Astra (ASII) Holds the Key to Mega Manunggal Property’s (MMLP) Growth Prospects

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Cengkeraman Kuat Hashim Djojohadikusumo di Surge, Kian Gencar Borong Saham WIFI

Link Net (LINK) Cetak Rugi Rp691,69 Miliar di Tengah Kabar Akuisisi oleh Surge (WIFI)

Link Net (LINK) Cetak Rugi Rp691,69 Miliar di Tengah Kabar Akuisisi oleh Surge (WIFI)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA
Korporasi
16 menit yang lalu

Morris Capital Mulai Borong Saham PIPA

Indonesia Fibreboard (IFII) Tebar Dividen Interim Rp6 per Saham, Intip Jadwalnya
Korporasi
33 menit yang lalu

Indonesia Fibreboard (IFII) Tebar Dividen Interim Rp6 per Saham, Intip Jadwalnya

Minat Tinggi Investor Obligasi, Lelang SUN Himpun Penawaran Rp126 Triliun
Obligasi & Reksadana
34 menit yang lalu

Minat Tinggi Investor Obligasi, Lelang SUN Himpun Penawaran Rp126 Triliun

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025
Korporasi
57 menit yang lalu

Usai Merger, XLSmart (EXCL) Cetak Rugi Rp1,22 Triliun Semester I/2025

Beda Arah Konstituen Indeks MSCI, KPIG & CUAN Terperosok, ADRO Melesat Kencang
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Beda Arah Konstituen Indeks MSCI, KPIG & CUAN Terperosok, ADRO Melesat Kencang

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

Saham Tambang MIND ID, ANTM dan PTBA Tersengat Kenaikan Harga Komoditas

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

PREMIUM NOTES: Kans Emiten Kawasan Industri hingga Skenario Kripto Bitcoin Cs ke Puncak

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Obligasi Kupon Murah Danantara Sasar Konglomerat, IHSG Jeblok Tertekan Saham BBCA, AMMN, hingga PANI

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

Membaca Arah IHSG Kejar Rekor Baru Saat Pasar Nantikan Kepastian Suku Bunga The Fed

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Pemanfaatan Limbah Logam Untuk Kerajinan Miniatur
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

2

Akuisisi oleh Grup Astra Hampir Tuntas, Ini Jajaran Calon Direksi dan Komisaris Baru MMLP

3

CUAN & PTRO Milik Prajogo Masuk MSCI Agustus 2025, Cek Gerak Asing Jelang Efektif Besok (27/8)

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 26 Agustus 2025

5

Adu Kinerja OASA & TOBA di Tengah Fokus Pemerintah Garap Proyek Pengolahan Sampah