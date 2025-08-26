BCAP Hingga CLEO Masuk FTSE Micro Cap, Intip Gerak Saham Para Penghuni Baru

Delapan emiten Indonesia, termasuk BCAP dan CLEO, masuk FTSE Micro Cap per September 2025, meningkatkan eksposur global dan menguatkan harga saham.

Bisnis.com, JAKARTA — Terdapat delapan emiten Indonesia yang masuk ke dalam FTSE Global Equity Index Series kategori micro caps dalam rebalancing terbaru Agustus 2025. Pelaku baru akan masuk efektif pada September 2025.

Dalam kocok ulang ini, FTSE memasukkan DSSA dari Sinar Mas ke papan utama namun dengan sorotan. Keputusan akan bobot baru diputuskan pada 5 September mendatang. Lainnya, indeks acuan para peracik reksa dana global itu mengeluarkan Bank Danamon (BDMN) karena tidak memenuhi kapitalisasi yang ditargetkan.

Pada kelompok mini, konstituen baru diisi oleh PT MNC Capital Tbk. (BCAP), PT Kencana Energi Lestari Tbk. (KEEN), PT Midi Utama Indonesia Tbk. (MIDI), PT Multi Bintang Indonesia Tbk. (MLBI), PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk. (CNMA), PT Sariguna Primatirta Tbk. (CLEO), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Tbk. (ULTJ).

Delapan saham tersebut menggantikan saham-saham yang didepak dari indeks micro cap FTSE, yaitu PT Bekasi Fajar Industrial Estate Tbk. (BEST), PT Dana Brata Luhur Tbk. (TEBE), PT IMC Pelita Logistik Tbk. (PSSI), PT Murni Sadar Tbk. (MTMH), PT Resource Alam Indonesia Tbk. (KKGI), PT Semen Baturaja Tbk. (SMBR), dan PT Uni-Charm Indonesia Tbk. (UCID).

Pengumuman rebalancing FTSE Agustus 2025 itu berlaku mulai 19 September dan efektif pada perdagangan 22 September 2025.

Seiring dengan hasil rebalancing, saham-saham penghuni indeks FTSE baru itu bergeliat. Harga saham BCAP misalnya menanjak 6,94% pada perdagangan sesi pertama hari ini, Selasa (26/8/2025) ke level Rp77 per lembar.

Pada perdagangan kemarin, Senin (25/8/2025), harga saham BCAP pun menguat 12,5%. Harga saham BCAP kemudian tercatat telah menanjak 22,22% dalam sepekan perdagangan terakhir dan kokoh di zona hijau, menguat 40% sepanjang tahun berjalan (year to date/ytd).

Harga saham emiten besutan taipan Hermanto Tanoko CLEO juga melejit. Pada perdagangan hari ini, harga saham CLEO memang stagnan di level Rp615 per lembar. Namun, harga saham CLEO telah menguat 5,13% pada perdagangan kemarin.

Harga saham KEEN juga menanjak 3,11% pada perdagangan kemarin. Lalu, ULTJ menguat 4,13% dan CNMA naik 0,72% pada perdagangan kemarin.

Direktur Utama MNC Kapital Yudi Hamka mengatakan masuknya BCAP ke dalam FTSE Global Equity Index kategori micro caps menegaskan validitas fundamental dan peningkatan exposure di mata investor global.

“Kami secara konsisten memperkuat posisi di industri keuangan digital nasional, termasuk melalui pengembangan solusi yang relevan dan berdaya saing seperti Flash,” ujarnya dalam keterbukaan informasi, Senin (25/8/2025).

Lalu, Presiden Direktur CLEO Melisa Patricia menilai masuknya CLEO ke dalam indeks seperti FTSE Global Equity Series dan MSCI menempatkan CLEO dalam radar investor institusi global, sekaligus memperkuat posisi perseroan.

"Kami menyambut baik masuknya CLEO ke dalam indeks FTSE Global Equity Index Series. Pencapaian ini bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga cerminan dari konsistensi kinerja dan kepercayaan pasar terhadap strategi jangka panjang perseroan," ujar Melisa dalam keterangan tertulis pada Senin (25/8/2025).