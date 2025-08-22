Bisnis Indonesia Premium
Sukuk Ritel SR023 Mulai Ditawarkan Hari Ini (22/8), Cek Prediksi Kuponnya

Pemerintah menawarkan Sukuk Ritel SR023 mulai 22 Agustus 2025 dengan prediksi kupon 6%-6,35%. Penawaran berlangsung hingga 22 September 2025.
I Putu Gede Rama Paramahamsa
I Putu Gede Rama Paramahamsa - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 06:41
Nasabah melakukan transaksi pembelian Sukuk Ritel (SR) 013 melalui OCTO MOBILE (layanan mobile banking dari CIMB Niaga) di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Nasabah melakukan transaksi pembelian Sukuk Ritel (SR) 013 melalui OCTO MOBILE (layanan mobile banking dari CIMB Niaga) di Jakarta. Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan mulai menawarkan Sukuk Ritel seri SR023 hari ini, Jumat (22/8/2025). Adapun, kupon yang ditawarkan diprediksi sekitar 6%.

Periode penawaran Surat Berharga Negara (SBR) Ritel seri kelima pada 2025 ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan, pada periode 22 Agustus–22 September 2025.

Investment Analyst Capital Asset Management Martin Aditya menerangkan kupon yang ditawarkan dalam penerbitan Sukuk Ritel secara historis mengalami penurunan 20 basis poin. Dengan begitu, Martin memproyeksikan kupon SR023 akan berkisar di level 6,25%–6,35%.

"Kedua tenor sepertinya akan turun sekitar 20 basis poin," katanya saat dihubungi Bisnis, Kamis (21/8/2025).

Pada penerbitan seri sebelumnya, SR022 dengan tenor 3 tahun menawarkan imbal hasil 6,45% dan tenor 5 tahun sebesar 6,55% dengan tingkat imbalan tetap. Sementara itu, pada penerbitan SR021, tenor 3 dan 5 tahun masing-masing memberikan imbal hasil sebesar 6,35% dan 6,45% per tahun.

Martin menilai, proyeksi penurunan kupon itu telah tercermin dari tren suku bunga yang cenderung menurun. Terlebih, BI baru saja memangkas suku bunga kemarin ke level 5%.

"Memang sesuai ekspektasi pasar bahwa tren suku bunga mulai ke arah turun. Tapi yang kemarin sih enggak expect ada pemangkasan karena saya pikir mungkin di bulan depan pemangkasannya," tambahnya.

Pada penerbitan saat ini, Martin cukup ragu ihwal penyerapan pasar terhadap produk SR023. Dia berkaca dari penerbitan SBR014 yang belum terserap pasar sepenuhnya, terutama pada tenor panjang 10 tahun.

Menurutnya, pada penerbitan kali ini, SR023 dengan tenor 3 tahun masih menarik untuk dicermati, di tengah naiknya harga obligasi, dengan yield obligasi tenor 10 tahun telah menyentuh level 6,3%.

Berdasarkan data Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI), yield obligasi dengan tenor 3 tahun saat ini (21/8/2025) berada di level 5,65% dan pada tenor 5 tahun memiliki yield 5,93%.

Senada, Head of Fixed Income Anugerah Sekuritas Indonesia Ramdhan Ario Maruto juga memprediksi akan terjadi penurunan tingkat imbal hasil pada penerbitan SR023 kali ini. Hal itu diestimasi dengan mempertimbangkan tren penurunan suku bunga acuan yang tengah terjadi.

Menurutnya, untuk SR023 dengan tenor 3 tahun, tingkat imbal hasil berkisar pada level 6%–6,1% per tahun. Sementara itu, pada tenor 5 tahun, tingkat imbal hasil diproyeksi pada level 6,1%–6,2%.

Menurutnya, proyeksi tingkat imbal hasil yang menurun, selain datang dari ekspektasi penurunan suku bunga, juga dipengaruhi oleh kinerja produk sejenis, seperti bunga deposito yang dinilai telah mengalami penurunan. Dengan begitu, Ramdhan menilai bahwa produk ini memiliki daya tariknya tersendiri.

“Bahkan, kalau pemerintah percaya diri, ya berani di level 5,95%. Tapi menurut saya sih harusnya di level 6% yang aman,” katanya ketika dihubungi Bisnis, Kamis (21/8/2025).

Ramdhan memprediksi, jika terdapat obligasi yang jatuh tempo pada periode penawaran SR023, para investor memiliki kecenderungan untuk kembali menginvestasikan dananya di SR023.

“Di masa penawaran ini, kalau ada jatuh tempo, dia akan sebagian besar masuk lagi. Kecenderungannya balik lagi,” katanya.

Sementara itu, Tim Analis Bareksa memprediksi imbal hasil produk SR023 dengan tenor 3 tahun berada di level 6,15%–6,25%. Sementara itu, pada produk dengan tenor 5 tahun, Bareksa memprediksi tingkat imbal hasil di level 6,3%–6,4%.

Prediksi tersebut juga dinilai masih mempunyai daya tarik dibandingkan dengan bunga deposito bank yang saat ini tengah berada di level 2,5%–3%.

 

Penulis : I Putu Gede Rama Paramahamsa
Editor : Dwi Nicken Tari

Topik

Berita Terbaru

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000
Emas
22 menit yang lalu

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)
Korporasi
38 menit yang lalu

Barito Pacific (BRPT) Kantongi Fasilitas Kredit Rp8,23 Triliun dari BRI (BBRI)

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas Terkoreksi, Pasar Waspada Arah Kebijakan The Fed

Harga Minyak Memanas, Ketidakpastian Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Sorotan
Komoditas
1 jam yang lalu

Harga Minyak Memanas, Ketidakpastian Perdamaian Rusia-Ukraina Jadi Sorotan

