Mitratel (MTEL) Bakal Buyback Saham Rp1 Triliun

Mitratel (MTEL) berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal mencapai Rp1 triliun.
Ibad Durrohman
Selasa, 26 Agustus 2025 | 06:45
Jajaran direksi dan komisaris PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel menggelar paparan publik usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) di Jakarta, Rabu (28/5/2025)/Bisnis-Dionisio Damara.
Ringkasan Berita
  • Mitratel berencana melakukan buyback saham senilai maksimal Rp1 triliun, setara 4,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.
  • Rencana buyback akan dimintakan persetujuan dalam RUPSLB pada 16 September 2025 dan dapat dilakukan hingga 12 bulan setelahnya.
  • Tujuan buyback adalah menjaga stabilitas harga saham dan mengoptimalkan kas internal, dengan pendanaan berasal dari kas internal perusahaan.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL) atau Mitratel berencana melakukan pembelian kembali atau buyback saham dengan nilai maksimal Rp1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 4,12% dari modal ditempatkan dan disetor penuh perseroan.

Rencana buyback akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang dijadwalkan berlangsung pada 16 September 2025. Jika disetujui, buyback dapat dilakukan paling lama 12 bulan sejak tanggal RUPS tersebut.

Manajemen Mitratel menegaskan, langkah ini bertujuan menjaga stabilitas harga saham agar mencerminkan kinerja sebenarnya sekaligus mengoptimalkan kas internal.

“Manajemen perseroan memandang perlu adanya fleksibilitas yang memungkinkan perseroan memiliki mekanisme untuk menjaga stabilitas harga saham perseroan, untuk mendukung tingkat harga saham yang mencerminkan nilai/kinerja perseroan yang sebenarnya,” tulis manajemen dalam keterbukaan informasi, Senin (25/8/2025).

Buyback akan dilakukan melalui perdagangan di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa satu anggota bursa yang ditunjuk perseroan. Harga penawaran ditetapkan tidak boleh lebih tinggi dari harga transaksi terakhir.

Perseroan memperkirakan aksi korporasi ini tidak berdampak negatif terhadap kegiatan usaha. Mitratel menyatakan memiliki modal kerja dan arus kas yang cukup untuk mendanai seluruh kegiatan operasional, pengembangan bisnis, hingga program buyback.

Berdasarkan proforma laporan keuangan konsolidasian per 31 Desember 2024, total aset perseroan berpotensi turun dari Rp58,14 triliun menjadi Rp57,14 triliun. Ekuitas juga akan berkurang dari Rp33,39 triliun menjadi Rp32,39 triliun. Meski demikian, laba bersih tetap di kisaran Rp2,1 triliun, sementara laba per saham (earnings per share/EPS) naik dari Rp25,85 menjadi Rp26,37.

Sumber pendanaan buyback akan menggunakan kas internal perusahaan. “Sumber dana yang akan digunakan untuk pembelian kembali saham akan menggunakan dana kas internal perseroan dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam POJK No. 29,” tambah manajemen.

Di lantai Bursa, saham MTEL terpantau melemah 1,65% ke level Rp595 per lembar pada penutupan perdagangan Senin (25/8/2025). Banderol tersebut juga mencerminkan pelemahan 11,19% sepanjang tahun berjalan 2025.

Adapun jadwal RUPSLB Mitratel terkait buyback saham adalah sebagai berikut:

  • Pengumuman RUPSLB: 18 Juli 2025
  • Pemanggilan RUPSLB: 4 Agustus 2025
  • Ralat Pemanggilan RUPSLB: 25 Agustus 2025
  • Pelaksanaan RUPSLB: 16 September 2025
  • Periode buyback: Maksimal 12 bulan sejak 16 September 2025
_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Share
