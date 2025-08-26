Bisnis Indonesia Premium
IHSG Dibuka Menguat ke 7.943 Jelang Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA-BREN Cuan

IHSG dibuka menguat ke level 7.943,67 pada hari ini, Selasa (26/8/2025), atau jelang tanggal efektif rebalancing indeks MSCI. Saham DSSA hingga BREN melaju.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Selasa, 26 Agustus 2025 | 09:22
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati data saham di salah satu sekuritas di Jakarta. Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • IHSG dibuka menguat ke level 7.943,67 menjelang rebalancing indeks MSCI, didorong oleh saham AMMN, DSSA, dan UNVR.
  • Saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dan PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) mengalami kenaikan signifikan, sementara PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) dan PT Astra International Tbk. (ASII) mengalami penurunan.
  • MSCI Global Standard Index memasukkan DSSA dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), menggantikan PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang berpindah ke MSCI Small Cap Index.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.943,67 pada hari ini, Selasa (26/8/2025), atau jelang tanggal efektif rebalancing indeks MSCI. Kenaikan indeks juga ditopang oleh saham AMMN, DSSA, dan UNVR.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG meningkat 0,21% atau 16,77 poin menuju posisi 7.943,67 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.937,75 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.978,06.

Tercatat, sebanyak 288 saham menguat, 133 saham turun, dan 192 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.329 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) dengan kenaikan 2,35% menjadi Rp8.700, dan saham PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA) menguat 1,85% menjadi Rp81.350.

Selain itu, saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) naik 1,12% ke Rp1.800 dan saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) tumbuh 1,41% menjadi Rp1.795.

Di sisi lain, saham emiten properti PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) mencatatkan penurunan sebesar 4,06% menjadi Rp15.375 dan saham PT Astra International Tbk. (ASII) melemah 1,74% menuju posisi Rp5.650 per saham.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT Reliance Sekuritas Indonesia Tbk. (RELI) yang naik 25% ke Rp850 dan saham PT Jembo Cable Company Tbk. (JECC) meningkat 22,56% ke Rp1.630.

Adapun saham dengan penurunan paling besar atau top losers dihuni oleh PT Kedaung Indah Can Tbk. (KICI) yang turun 7,05% menjadi Rp145, dan saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) kembali turun sebesar 6,25%.

Sebagaimana diketahui, indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI resmi mengumumkan hasil kocok ulang atau rebalancing indeks periode Agustus. Perubahan ini akan efektif mulai 27 Agustus 2025. 

Dalam tinjauan terbaru, DSSA dan PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), resmi masuk ke MSCI Global Standard Index. Keduanya menggantikan posisi PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO) yang bergeser ke ke MSCI Small Cap Index.

Untuk MSCI Small Cap, saham yang masuk adalah PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI), PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), dan PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG).

Sementara itu, saham yang keluar dari  MSCI Small Cap Index adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).

Retail Research Analyst BNI Sekuritas Muhammad Lutfi Permana menjelaskan bahwa sentimen positif dari aliran masuk dana asing diperkirakan mampu menopang pergerakan indeks komposit, meskipun volatilitas global masih cukup tinggi.

Dalam riset harian BNI Sekuritas, Lutfi memperkirakan level resisten IHSG hari ini akan berada di kisaran 7.845–7.880, sedangkan support di area 7.760–7.740.

“IHSG berpotensi lanjut menguat, setelah adanya inflow asing yang cukup besar di perdagangan kemarin,” ujarnya dalam publikasi riset, Selasa (26/8/2025).

Adapun saham yang direkomendasikan BNI Sekuritas hari ini meliputi PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN), PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Ibad Durrohman

