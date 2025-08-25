Indeks Bisnis-27 Ditutup Naik, Saham SCMA hingga CTRA Melonjak

Indeks Bisnis-27 naik 1% ke 538,54 pada Senin (25/8/2025) didorong saham SCMA yang melonjak 12% dan CTRA naik 5,45%.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada penutupan perdagangan hari ini, Senin (25/8/2025). Saham konstituen indeks seperti PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) melonjak.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 16.15 WIB, indeks hasil kerja sama Bursa dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 1% ke level 538,54 pada penutupan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 538,01 hingga 542,06 pada perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 16 saham yang mencatatkan pelemahan atau di zona hijau, sembilan saham bergerak melemah, dan sisanya dua saham stagnan.

Di antara saham di indeks Bisnis-27 yang berkinerja kinclong adalah SCMA, melonjak 12%. Harga saham PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) juga melonjak 5,45% pada perdagangan hari ini.

Deretan saham bank jumbo yang merupakan konstituen indeks Bisnis-27 kompak menguat. Harga saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) naik 1,37%, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) naik 2,68%, dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) naik 1,23%.

Konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang menguat antara lain saham PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 1,63%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,77%, PT Astra Internasional Tbk. (ASII) naik 0,88%, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) naik 0,73%.

Lalu, harga saham PT Barito PAcific Tbk. (BRPT) naik 0,89%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) naik 0,3%, PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) naik 1,29%, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) naik 0,37%, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) naik 0,93%, dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) naik 2,16%.

Sementara sejumlah saham di indeks Bisnis-27 melemah antara lain saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 0,87%, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,88%, PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 0,89%, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) turun 0,78%, dan PT Indosat Tbk. (ISAT) turun 1,44%.

Selain itu, saham PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 4,06%, PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) turun 0,85%, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 0,9%, serta PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 2,23%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) serta PT Bukit Asam Tbk. (PTBA).

Seiring dengan kinerja kinclong indeks Bisnis-27, indeks harga saham gabungan (IHSG) mencatatkan penguatan sebesar 0,87% ke level 7.155,85. IHSG dibuka di level 7.926,91 pada perdagangan hari ini.

IHSG ditutup dengan nilai transaksi yang diperdagangkan mencapai Rp19,42 triliun, volume transaksi 45,85 miliar saham, dan frekuensi transaksi 2,35 juta kali. Adapun, market cap pasar modal Indonesia mencapai Rp14.250 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.