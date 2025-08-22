Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Humpuss Maritim Internasional (HUMI) milik Tommy Soeharto membangun dua kapal SPHB untuk memperkuat armada dan mendukung pertumbuhan bisnis maritim.
Ibad Durrohman
Ibad Durrohman - Bisnis.com
Jumat, 22 Agustus 2025 | 11:15
Share
Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) resmi memulai pembangunan dua unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Tegal, pada Kamis (21/8/2025). Istimewa
Emiten pelayaran PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) resmi memulai pembangunan dua unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) di Tegal, pada Kamis (21/8/2025). Istimewa
Ringkasan Berita
  • PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) memulai pembangunan dua kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB) untuk memperkuat armada dan mendukung pertumbuhan bisnis transportasi laut nasional.
  • Pembangunan kapal ini dirancang dengan desain inovatif yang efisien dan hemat bahan bakar, serta diharapkan selesai dalam delapan bulan ke depan.
  • Pada semester I/2025, HUMI mencatat pertumbuhan pendapatan usaha sebesar 12,16% menjadi US$64,7 juta, didorong oleh peningkatan pendapatan jasa sewa kapal khususnya di segmen oil tanker.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pelayaran milik Tommy Soeharto, PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) melalui anak usahanya, PT Humpuss Transportasi Curah (HTC), resmi memulai pembangunan dua unit kapal Self Propelled Hopper Barge (SPHB). Proyek ini ditandai dengan peletakan lunas (keel laying) di galangan PT Cipta Bahari Shipyard, Tegal, pada Kamis (21/8/2025).

Direktur Utama HUMI Tirta Hidayat menjelaskan pembangunan kapal baru ini merupakan strategi perseroan dalam memperkuat kinerja operasional sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis di sektor transportasi laut nasional.

“Setiap rencana pengembangan usaha yang kami lakukan selalu berangkat dari visi jangka panjang. Pembangunan dua kapal SPHB ini bukan hanya menambah kekuatan armada, tetapi juga mempertegas posisi HUMI sebagai perusahaan maritim nasional yang adaptif terhadap kebutuhan industri,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (22/8/2025).

Direktur HUMI sekaligus Direktur HTC, Dedi Hudayana, yang hadir langsung dalam prosesi peletakan lunas, menambahkan kapal SPHB dirancang dengan desain inovatif yang mampu mempercepat proses pekerjaan dan lebih hemat bahan bakar. “Ini menunjukkan komitmen kami terhadap efisiensi,” katanya.

Adapun dua kapal SPHB tersebut ditargetkan selesai dalam delapan bulan ke depan. Kapal memiliki spesifikasi teknis berupa draft dangkal 2,3 meter dengan kapasitas muatan hingga 700 meter kubik, mesin 2x450 HP yang efisien, serta sistem pendorong mandiri (self-propeller) yang mampu melaju 5–6 knot saat muatan penuh.

Tirta menambahkan, armada modern yang sesuai kebutuhan pasar menjadi faktor penting dalam memperkuat daya saing HUMI di tengah dinamika industri pelayaran. “Pertumbuhan bisnis tidak hanya ditentukan oleh strategi, tetapi juga kesiapan infrastruktur,” tegasnya.

Baca Juga

HUMI menyebut pembangunan dua kapal ini juga sejalan dengan komitmen perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah memperkuat konektivitas maritim nasional.

Kinerja HUMI Semester I/2025

PT Humpuss Maritim Internasional Tbk (HUMI) menyebut pertumbuhan pendapatan usaha 12,16% secara tahunan menjadi US$64,7 juta pada semester I/2025 dipicu oleh strategi penambahan kapal.

Berdasarkan laporan keuangan interim per 30 Juni 2025, HUMI mencatatkan pendapatan usaha sebesar US$64,7 juta dari realisasi periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$57,6 juta.

Direktur Utama HUMI, Tirta Hidayat mengatakan hal ini didorong dari peningkatan pendapatan jasa sewa kapal khususnya segmen oil tanker yang mampu mendongkrak kinerja perusahaan.

Pendapatan jasa sewa kapal di segmen oil mencapai US$20,7 juta atau meningkat sebesar 188,04% dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya sebesar US$7,2 juta.

Adapun, laba tahun berjalan mencapai US$5,58 juta per semester I/2025, atau tumbuh sebesar 7,74%, dibandingkan pencapaian laba bersih tahun lalu sebesar US$5,18 juta.

"Pertumbuhan kinerja tahun ini didukung oleh strategi menambah armada selama 2024. HUMI terus memperluas jangkauan operasional dengan menambah armada serta memperkuat segmen bisnis utama,” kata Tirta dalam keterangannya, Jumat (1/8/2025).

Dari sisi neraca keuangan, total aset HUMI per 30 Juni 2025 tercatat sebesar US$327,65 juta meningkat 18,75% dibandingkan dengan posisi kuartal II/2024 sebesar US$275,91 juta.

Total liabilitas HUMI juga meningkat 38,60% dari US$108,16 juta menjadi US$149,92 juta per 30 Juni 2025. Terakhir, total ekuitas HUMI juga meningkat 5,95% dari US$167,74 juta menjadi US$177,72 juta per 30 Juni 2025.

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ibad Durrohman
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers
Premium
26 menit yang lalu

Fresh Momentum Drives Growth for Property Issuers

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil
Premium
2 jam yang lalu

Tekanan Trump Menggoyang Pasar Minyak Dunia Jadi Kian Volatil

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

HUMI Ambil Komando Usaha Grup Humpuss, Saham Bisa Mengembang?

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Arah Bisnis Humpuss Maritim (HUMI) usai Emiten Tommy Soeharto (HITS) Bersiap Go Private

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Indonesian Shipping Firms Ramp Up on Expansion

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Manuver Emiten Pelayaran: SMDR, CBRE, HUMI Cs Tancap Gas Tambah Armada 2025

Getol Tambah Kapal, Humpuss (HUMI) Raup Pendapatan US$64,7 juta

Getol Tambah Kapal, Humpuss (HUMI) Raup Pendapatan US$64,7 juta

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Pembatasan Bagasi Pesawat Jadi Pemicu Peningkatan Pengguna Kapal di Indonesia Timur

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Menjaga Momentum Kebangkitan Industri Maritim RI

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%
Obligasi & Reksadana
20 menit yang lalu

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 22 Agustus 2025

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel
Bursa & Saham
3 jam yang lalu

BNI Sekuritas Cetak Rekor MURI, Dorong Partisipasi AktifNasabahRitel

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB
Korporasi
1 jam yang lalu

HUMI Milik Tommy Soeharto Tambah Armada, Bangun Dua Kapal SPHB

Pilah-Pilih Saham Properti CTRA, BSDE, PWON di Tengah Sikap Dovish BI
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Pilah-Pilih Saham Properti CTRA, BSDE, PWON di Tengah Sikap Dovish BI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Penawaran Sukuk Ritel SR023 Resmi Dibuka, Patok Imbal Hasil hingga 5,95%

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

Pemerintah Atur Industri Kripto Lewat SID, CEO Triv: Untuk Perlindungan Konsumen

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

PREMIUM WRAP-UP: Cengkeraman Hashim Djojohadikusumo di WIFI hingga Kinerja Emiten BUMN Karya Danantara

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

BSDE Bidik Dana Rp3 Triliun untuk Pengembangan Kawasan BSD City

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

Tunjangan Ketua dan Anggota DPR Naik, Ini Rinciannya

20 Agustus 2025

Foto

Saksi Bisu Kolonialisme Belanda yang Kini Jadi Destinasi Wisata Sejarah
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

2

Saham Jagoan JP Morgan Usai Prabowo Paparkan RAPBN 2026

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 21 Agustus 2025

4

Strategi Abadi Nusantara (PACK) Masuk ke Bisnis Nikel dengan OWK, Harga Saham ARB

5

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 22 Agustus Melonjak Tajam Rp1.981.000