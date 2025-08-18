Tabel Harga Emas Antam, UBS, Galeri24 di Pegadaian Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Termurah di Bawah Rp1 juta

Bisnis.com, JAKARTA Harga emas yang dikutip dari laman resmi Sahabat Pegadaian, Senin, 18 Agustus 2025 menampilkan pembaruan untuk tiga produk logam mulia, yakni buatan UBS, Galeri24, dan Antam.
Dikutip dari laman resmi perseroan dari Antara, harga emas produksi Pegadaian dalam naungan Galeri24 dipatok Rp1.881.000 per gram, emas UBS Rp1.893.000 per gram, sedangkan harga emas Antam hari ini tercatat Rp1.963.000 per gram.
Produk emas Galeri24 tersedia mulai dari ukuran 0,5 gram hingga 1.000 gram atau 1 kilogram. Adapun emas UBS ditawarkan dalam ukuran 0,5 gram hingga 500 gram. Berikut rincian harga emas ketiga penerbit tersebut:
|Berat (gram)
|UBS (Rp)
|Galeri24 (Rp)
|Antam (Rp)
|0,5
|1.023.000
|987.000
|1.033.000
|1
|1.893.000
|1.881.000
|1.963.000
|2
|3.756.000
|3.705.000
|3.863.000
|3
|–
|–
|5.769.000
|5
|9.280.000
|9.194.000
|9.579.000
|10
|18.461.000
|18.338.000
|19.101.000
|25
|46.060.000
|45.731.000
|47.623.000
|50
|91.930.000
|91.388.000
|95.164.000
|100
|183.787.000
|182.686.000
|190.246.000
|250
|459.332.000
|456.488.000
|475.340.000
|500
|917.580.000
|912.526.000
|950.462.000
|1.000
|–
|1.825.052.000
|1.900.881.000
Sumber: Antara