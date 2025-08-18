Harga Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus Turun Jadi Rp1.894.000 per Gram

Harga emas Antam pada hari ini, Senin 18 Agustus 2025 terpantau turun jadi Rp1.894.000 per gram. Emas Antam termurah ukuran 0,5 gram kini dibanderol Rp997.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Harga emas Antam pada hari ini, Senin (18/8/2025), terpantau turun menjadi sebesar Rp1.894.000 per gram. Emas batangan Antam termurah berukuran 0,5 gram saat ini dihargai Rp997.000.

Mengutip informasi pada laman Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia Antam, harga emas Antam paling murah Rp997.000 berukuran 0,5 gram. Harga ini turun Rp1.000 dibandingkan dengan perdagangan kemarin, Minggu (17/8/2025) Rp998.000.

Sementara, harga emas berukuran 0,5 gram hari ini dibandingkan perdagangan sepekan sebelumnya (11/8/2025) melorot Rp25.500 atau dari Rp1.022.500.

Kemudian harga emas Antam untuk bobot 1 gram mencapai harga Rp1.894.000 pada hari ini, turun Rp2.000 dibandingkan dengan harga kemarin Rp1.896.000.

Harga untuk emas ukuran 5 gram tercatat sebesar Rp9.274.000, sedangkan ukuran 10 gram dibanderol Rp18.470.000.

Ukuran 25 gram dijual dengan harga Rp46.012.500, dan emas ukuran 50 gram dapat ditebus dengan harga Rp91.905.000. Selanjutnya, emas Antam berukuran 100 gram ditawarkan seharga Rp183.690.000.

Untuk ukuran 500 gram, harga yang ditetapkan adalah Rp917.375.000, sedangkan emas terbesar berukuran 1.000 gram dibanderol Rp1.834.600.000.

Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam hari ini mencapai Rp1.740.000 per gram, turun Rp2.000 dibandingkan perdagangan sebelumnya.

Mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal di atas Rp10 juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5% bagi pemilik NPWP dan 3% bagi non-NPWP.

Pajak itu langsung dipotong dari nilai buyback. Sementara itu, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45% bagi pemilik NPWP dan 0,9% bagi non-NPWP. Setiap transaksi pembelian akan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut adalah daftar harga emas Antam hari ini, Senin 18 Agustus 2025: