Petinggi Amman Mineral (AMMN) Kompak Jual Saham, Nilai Tembus Rp600 Miliar

Direktur AMMN Irwin Ka Pui Wan menjual 40 juta saham senilai Rp343,8 miliar pada 12–15 Agustus 2025, melanjutkan tren aksi lepas saham dari jajaran direksi.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce
Senin, 18 Agustus 2025 | 17:16
Fasilitas pengolahan Amman Mineral (AMMN)./Istimewa
Fasilitas pengolahan Amman Mineral (AMMN)./Istimewa

Bisnis.com, JAKARTA — Jajaran direksi PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) kompak melepas sebagian kepemilikan saham pada Agustus 2025. Total nilai transaksi dari tiga direktur perseroan mencapai Rp603,85 miliar.

Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), aksi jual terbaru dilakukan oleh Irwin Ka Pui Wan selaku Direktur Amman Mineral.

Irwin diketahui melego 40 juta saham AMMN pada 12-15 Agustus 2025. Aksi tersebut dilakukan dengan harga rata-rata Rp8.595 per saham, sehingga nilai transaksi diperkirakan mencapai Rp343,8 miliar.

Sebelum transaksi, Irwin tercatat menguasai 79,05 juta saham atau setara dengan 0,109% dari total saham dengan hak suara. Setelah penjualan, kepemilikannya menyusut menjadi 39,05 juta saham atau 0,054%.

Dalam laporannya, dia menjelaskan bahwa aksi jual tersebut dilakukan untuk tujuan investasi pribadi. Selain itu, seluruh saham yang dijual merupakan saham biasa, bukan saham dengan hak suara ganda.

“Tujuan dari transaksi adalah untuk tujuan investasi pribadi,” ujar Irwin dalam surat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan BEI, dikutip Senin (18/8/2025).

Sebelum Irwin, dua direktur Amman Mineral Internasional, yakni Naveen Chandra dan David Alexander Gibbs juga telah menjual sebagian sahamnya senilai total Rp260 miliar pada 7–8 Agustus 2025.

Naveen menjual 26 juta saham perusahaan pada 7 Agustus 2025 dengan harga Rp8.828 per saham, sehingga nilai transaksi mencapai Rp229,52 miliar.

Setelah transaksi, jumlah kepemilikan saham Naveen di dalam AMMN menyusut dari 79.056.600 (0,109%) menjadi 53.056.600 (0,073%) saham.

Sementara itu, David Alexander Gibbs yang juga menjabat Direktur AMMN menjual sebagian kepemilikan sahamnya di perseroan pada 8 Agustus 2025.

Gibbs tercatat melepas 3.536.500 saham dengan harga Rp8.635 per saham, sehingga total nilai penjualan mencapai sekitar Rp30,53 miliar. Usai transaksi, jumlah saham milik Gibbs berkurang dari 11.536.500 saham menjadi 8.000.000 saham atau setara 0,011% dari total saham beredar AMMN.

Dengan demikian, nilai kumulatif penjualan saham oleh tiga direktur Amman Mineral selama Agustus 2025 tercatat mencapai Rp603,85 miliar.

Di lantai bursa, saham AMMN ditutup melemah sebesar 0,58% menuju level Rp8.550 pada Jumat, (15/8/2025). Harga saham emiten tambang mineral ini masih menguat 0,88% sejak awal tahun dan tumbuh 6,53% selama sebulan.

_____

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Anggara Pernando

