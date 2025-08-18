Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Senin, 18 Agustus dan Besaran Pajaknya

Harga buyback emas Antam pada hari ini, Senin 18 Agustus 2025 turun Rp2.000 menjadi Rp1.740.000 per gram. PPh 22 dikenakan untuk penjualan di atas Rp10 juta.

Bisnis.com, JAKARTA — Harga buyback emas Antam 24 karat turun Rp2.000 pada perdagangan hari ini, Senin, (18/8/2025).

Berdasarkan data di laman resmi Logam Mulia, harga buyback emas Antam berada di level Rp1.740.000 per gram.

Harga buyback adalah nilai yang ditetapkan Antam jika konsumen menjual kembali emas batangan miliknya di Butik Emas Logam Mulia. Perubahan harga terakhir tercatat pada pukul 08.34 WIB.

Dikutip dari kanal gerai resmi Logam Mulia, emas Antam yang dapat dibeli kembali memiliki sertifikat LBMA (London Bullion Market Association) yang diterbitkan perusahaan. Emas batangan ANTAM LM diakui secara global dengan harga jual kembali mengikuti pergerakan harga emas dunia. Harga beli kembali adalah sama untuk semua pecahan dan tahun produksi.

Biasanya, harga yang dibanderol lebih rendah dari harga jual saat itu. Kendati demikian, buyback emas masih bisa mendatangkan keuntungan apabila terdapat selisih besar antara harga jual dan harga buyback.

Sesuai dengan PMK No 34/PMK.10/2017, penjualan kembali emas batangan ke Antam dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non NPWP). Adapun, PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Simulasi Buyback Emas Antam Hari Ini, Senin, 18 Agustus 2025 di Galeri Resmi Antam Logam Mulia

Berat (gram) Taksiran Buyback PPh 22 Meterai Perkiraan Hasil Penjualan Setelah Pajak 0,5 Rp870.000 - - Rp870.000 1 Rp1.740.000 - - Rp1.740.000 2 Rp3.480.000 - - Rp3.480.000 5 Rp8.700.000 - - Rp8.700.000 10 Rp17.400.000 Rp26.000 Rp10.000 Rp17.364.000 50 Rp87.000.000 Rp131.000 Rp10.000 Rp86.859.000 100 Rp174.000.000 Rp261.000 Rp10.000 Rp173.729.000 500 Rp870.000.000 Rp1.307.000 Rp10.000 Rp868.683.000 1.000 Rp1.740.000.000 Rp2.613.000 Rp10.000 Rp1.737.377.000

Sumber: Logam Mulia, Diolah.