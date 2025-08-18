Bisnis Indonesia Premium
Harga Bitcoin Hari Ini Senin, 18 Agustus 2025 Saat Investor Ambil Untung

Harga Bitcoin turun menjadi sekitar US$115.000 pada 18 Agustus 2025, setelah mencapai rekor tertinggi minggu lalu, akibat aksi ambil untung pedagang.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Senin, 18 Agustus 2025 | 18:14
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Warga beraktivitas di dekat logo Bitcoin di Jakarta, Selasa (15/10/2024). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai jual aset kripto utama melemah dan memangkas total nilaipasar di bawah US$4 triliun setelah mencapai rekor tertinggi minggu lalu. 

Dikutip dari Bloomberg, Senin (18/8/2025), Bitcoin anjlok hingga 2,2% menjadi sekitar US$115.000, sementara Ether token terbesar kedua sempat merosot lebih dari 4% hingga di bawah $4.300 pada hari Senin. Nilai gabungan semua mata uang kripto merosot menjadi US$3,9 triliun, menurut CoinMarketCap.

Kerugian ini terjadi setelah Bitcoin berbalik dari rekor US$125.514 pada 14 Agustus, sementara Ether pada hari yang sama terdorong hingga hanya terpaut US$100 dari rekor tertingginya yang tercatat pada November 2021. Kedua aset kripto utama itu melonjak seiring serbuan investasi institusional yang dipimpin oleh cangkang tercatat digital-asset treasury companies yang bertujuan untuk menciptakan cadangan mata uang kripto.

Aksi ini meniru Michael Saylor. Sosok penimbun kripto pertama yang menginspirasi banyak peniru dan telah mengumpulkan Bitcoin senilai lebih dari US$72 miliar.

Seiring pembalikan arah ini, harga Bitcoin pada pukul 12.48 WIB hari ini bertengger pada level US$115.297,44 untuk setiap kepingnya.  

18:12 WIB
Harga Bitcoin Terkoreksi 2,19%

Harga Bitcoin (BTC) tercatat melemah pada perdagangan sore ini, Senin, 18 Agustus 2025 pukul 18.02 WIB. Berdasarkan data Bloomber,  Bitcoin berada di level US$115.110,75 per keping terhadap dolar Amerika Serikat (USD).

Aset kripto dengan kapitalisasi pasar terbesar itu turun US$2.581,81 atau setara 2,19% dibandingkan posisi sebelumnya.

16:18 WIB
Harga Bitcoin Tertekan Dalam

Harga Bitcoin melemah lebih dalam pada perdagangan hari ini, Senin, 18 Agustus 2025. Bitcoin diperdagangkan pada level US$115.001,44 pada pukul 16.15 WIB. 

Level harga Bitcoin ini mencerminkan pelemahan lebih dalam dengan turun US$2.691,12 per keping atau anjlok -2,29% dibandingkan pembukaan.

14:31 WIB
Tekanan Jual Berkurang

Harga Bitcoin pada pukul 14.28 WIB pada perdagangan hari ini, Senin, 18 Agustus 2025 bergerak ke level US$115.406,25 per keping. 

Level harga ini mencerminkan pelemahan 1,94% secara harian atau melemah US$2.286,31.

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

