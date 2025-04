PREMIUM WRAP-UP: Bisikan Anyar JP Morgan hingga BlackRock Serok HRUM

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA— Bisikan Anyar JP Morgan untuk Saham MAPI & MAPA hingga BlackRock Serok Lagi Saham HRUM Meski Masih Gigit Jari.

1. Bisikan Anyar JP Morgan untuk Saham MAPI & MAPA

Perbankan investasi asal Amerika Serikat, JP Morgan mengeluarkan pandangan terbaru terhadap saham emiten peritel PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan anak usahanya PT Map Aktif Adiperkasa Tbk. (MAPA), selepas rilis kinerja tahun buku 2024 pada akhir bulan lalu.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. BlackRock Serok Lagi Saham HRUM Meski Masih Gigit Jari

Perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, BlackRock Inc., getol memborong saham emiten batu bara PT Harum Energy Tbk. (HRUM) meski masih membukukan risiko kerugian.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

3. Uji Amunisi Aset Kripto Bitcoin Cs di Tengah Bayang-Bayang Inflasi Tarif Trump

Kendati sempat menyentuh area harga US$80.000, aset kripto bitcoin masih dalam tren penurunan. Sebagai akibat dari kekhawatiran investor akan adanya kenaikan inflasi imbas kebijakan baru Presiden Donald Trump terkait tarif impor.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

4. Utak-Atik Asuransi Jiwa Sesuaikan Taktik Investasi Saat Gejolak Pasar Saham

Di tengah gejolak pasar modal, industri asuransi jiwa perlu menyusun strategi investasi untuk menjaga performa keuangan perusahaan dan perlindungan optimal bagi pemegang polis.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

5. Resep Cuan dari Manajer Investasi kala Perang Dagang AS vs China

Perang dagang AS vs China memanas sejalan dengan aksi saling balas kebijakan tarif sehingga memantik ketidakpastian. Simak resep cuan dari manajer investasi berikut ini.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.