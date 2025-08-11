Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

IPO Lighthouse Digenjot, BEI Incar 1.200 Emiten Tercatat pada 2029

BEI dan OJK menargetkan 1.200 perusahaan tercatat di Bursa pada 2029, dengan fokus pada kualitas dan kuantitas. Danantara mendukung dengan strategi IPO BUMN.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 19:15
Share
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Karyawan beraktivitas di dekat layar pergerakan saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI) di Jakarta, Jumat (9/5/2025). Bisnis/Fanny Kusumawardhani
Ringkasan Berita
  • Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 1.200 perusahaan tercatat pada 2029 dengan fokus pada peningkatan kualitas perusahaan melalui inisiatif seperti IPO lighthouse dan pendampingan perusahaan.
  • Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas perusahaan tercatat melalui regulasi dan peran lembaga penunjang pasar modal seperti underwriter.
  • Badan Pengelola Investasi Danantara berupaya meningkatkan investasi di pasar modal Indonesia dengan strategi IPO untuk BUMN dan investasi di sektor-sektor prioritas tanpa menggeser minat investasi swasta.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA — Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan 1.200 perusahaan tercatat pada 2029. Alhasil, dibutuhkan upaya menambah 246 perusahaan baru yang melantai di Bursa.

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan untuk mendukung target pemerintah terkait dengan pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) mencapai 8%, Bursa akan mendukung dengan upaya-upaya untuk pendalaman pasar modal.

Adapun, di antara upaya itu, Bursa menargetkan penambahan jumlah perusahaan tercatat hingga mencapai 1.200 pada 2029.

"Sampai saat ini sudah ada 954 perusahaan tercatat, target kami 1.200 di 2029. Akan tetapi, bukan hanya soal jumlah, tapi kualitas perusahaan tercatatnya kami dorong," kata Iman dalam konferensi pers HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia pada Senin (11/8/2025).

Alhasil, BEI membutuhkan kehadiran 246 perusahaan baru yang melantai di Bursa. Tahun ini, sampai dengan 8 Agustus 2025 telah tercatat 22 perusahaan baru yang mencatatkan saham di Bursa dengan dana dihimpun Rp10,39 triliun.

Iman menuturkan BEI juga berupaya mendorong kualitas perusahaan tercatat. Dalam upayanya mendongkrak kualitas, BEI mengupayakan hadirnya perusahaan-perusahaan mercusuar atau lighthouse yang melakukan penawaran umum atau initial public offering (IPO).

Baca Juga

Sampai 8 Agustus 2025, telah terdapat empat perusahaan IPO lighthouse. Perusahaan lighthouse yang IPO adalah perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar di atas Rp3 triliun dan free float minimal 15%.

Keempat perusahaan IPO lighthouse pada tahun ini antara lain PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), PT Bangun Kosambi Sukses Tbk. (CBDK), dan PT Yupi Indo Jelly Gum Tbk. (YUPI), dan PT Chandra Daya Investasi Tbk (CDIA).

Sementara, BEI menargetkan adanya IPO lighthouse sebanyak lima perusahaan tahun ini. Alhasil, tinggal satu perusahaan lagi untuk mengisi target IPO lighthouse 2025.

"Sementara, sampai akhir tahun ini, di pipeline, ada enam perusahaan tercatat di Bursa. Dua di antaranya termasuk kategori lighthouse," kata Iman.

Iman menambahkan bahwa sejumlah perusahaan yang masuk ke dalam pipeline IPO BEI itu masuk ke dalam sektor seperti basic materials, transportasi dan logistik, serta finansial.

Sebelumnya, Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna mengatakan BEI memiliki sejumlah strategi dalam mendongkrak jumlah serta kualitas perusahaan tercatat. BEI misalnya menyusun kajian strategis mengenai IPO yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan sebagai narasumber. Pihak-pihak tersebut mencakup grup usaha besar/konglomerasi, perusahaan potensial IPO, investor institusi maupun ritel, serta lembaga pemerintah.

Kajian ini bertujuan untuk memahami minat perusahaan berskala besar terhadap IPO, menggali tantangan dan ekspektasi pelaku usaha, serta menyusun rekomendasi terkait perbaikan regulasi dan penguatan infrastruktur pasar.

Di samping itu, BEI memiliki unit kerja khusus yang secara aktif mendampingi perusahaan-perusahaan termasuk perusahaan dengan skala aset besar, baik swasta, BUMN, maupun BUMD dalam mempersiapkan IPO. Pendampingan dilakukan melalui berbagai inisiatif seperti go public workshop, coaching clinic, one-on-one meeting, dan networking event yang mempertemukan pelaku usaha dengan profesi penunjang pasar modal.

"Inisiatif ini diharapkan dapat mempermudah akses perusahaan terhadap ekosistem pasar modal dan mempercepat proses transformasi menuju perusahaan terbuka," kata Nyoman.

Sementara, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek, dan Pemeriksaan Khusus OJK I.B. Aditya Jayaantara menyatakan OJK pun mendorong tidak hanya kuantitas perusahaan tercatat, tapi juga kualitas.

"Bahwa bagaimana kami kejar bukan hanya jumlah tapi kualitasnya. Dari sisi jumlah tidak bosan kami kejar dengan sosialisasi. Di sisi lain, kami juga meningkatkan kualitas," ujarnya.

OJK misalnya melalui regulasi mendorong fungsi dan peran lembaga penunjang pasar modal, seperti underwriter guna meningkatkan filtering atau uji tuntas.

"Di situ juga dalam konteks [underwriter] memberikan masukan-masukan, strategi harga, timing masuk ke Bursa dan lainnya," ujar Aditya.

Halaman
  1. 1
  2. 2
 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Ibad Durrohman

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)
Premium
13 menit yang lalu

Manuver Cepat BlackRock di Sido Muncul (SIDO)

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities
Premium
43 menit yang lalu

Petrosea (PTRO) Strengthens Position with New Growth Opportunities

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Mengandalkan Motor Saham IPO Tambah Gas IHSG Tembus 8.000

Usia Pasar Modal 48 Tahun Wujudkan Daulat Ekonomi Majukan Indonesia

Usia Pasar Modal 48 Tahun Wujudkan Daulat Ekonomi Majukan Indonesia

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Saham Incaran Investor Asing: ANTM, TLKM, hingga AMMN Catat Net Buy Jumbo

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Ucapan & Harapan Emiten Astra (ASII) hingga WINE untuk HUT ke-48 Pasar Modal

Icip-Icip Saham Blue Chip

Icip-Icip Saham Blue Chip

Ini Sederet Saham IPO Paling Boncos di 2025, dari BRRC hingga HGII

Ini Sederet Saham IPO Paling Boncos di 2025, dari BRRC hingga HGII

BEI Pamer Capaian 2025: Jumlah Investor Baru Tumbuh 2,7 Juta, RNTH Rp13,56 Triliun

BEI Pamer Capaian 2025: Jumlah Investor Baru Tumbuh 2,7 Juta, RNTH Rp13,56 Triliun

Berita Lainnya

Berita Terbaru

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA
Bursa & Saham
13 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Emiten Hashim Djojohadikusumo,Suksesi Grup Djarum, hingga Saham SSIA

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas
Korporasi
21 menit yang lalu

Festival Astra 2025 Rayakan Kolaborasi Lintas Komunitas

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok
Rekomendasi
37 menit yang lalu

Indeks IDX Consumer Cyclical Mulai Bergeliat, Daya Beli Masyarakat Tetap jadi Momok

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru
Korporasi
45 menit yang lalu

Cakra Buana Resources (CBR) Siapkan Dana Rp1,62 Triliun untuk Beli Kapal Baru

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal
Korporasi
47 menit yang lalu

Dirut Undur Diri, Danantara Pastikan Operasional Agrinas Pangan Tetap Normal

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

HUT ke-48 Pasar Modal Indonesia, IHSG Ditutup Menguat 0,96% ke 7.605

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

BEI: Kode Domisili Meluncur September, ETF Emas November 2025

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pasar Kreatif Bandung 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

3

Prospek Saham yang Masuk MSCI Sebelum Efektif di Akhir Agustus 2025

4

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

5

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit