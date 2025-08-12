Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Genggam 22,5% Kepemilikan

Bel S.A. dari Prancis membeli 22,5% saham PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) dengan harga Rp560 per saham, di bawah harga pasar, pada 8 Agustus 2025.
Anggara Pernando
Anggara Pernando - Bisnis.com
Selasa, 12 Agustus 2025 | 10:06
Share
Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) Dede Patmawidjaja memberikan paparan saat acara World Chiz Day with Prochiz 2025 di Jakarta, Selasa (4/6/2025)./ Bisnis - Fanny Kusumawardhani.
Direktur Utama PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) Dede Patmawidjaja memberikan paparan saat acara World Chiz Day with Prochiz 2025 di Jakarta, Selasa (4/6/2025)./ Bisnis - Fanny Kusumawardhani.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keju asal Prancis yaitu Bel S.A. merealisasikan investasi di PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU). Bel memborong saham produsen Prochiz itu sebanyak 1,26 miliar lembar di harga bawah. 

"Harga pembelian per saham Rp560," kata Cécile Beliot, Direktur Utama Bel, Selasa (12/8/2025). 

Dengan akuisisi ini maka Bel S.A menggenggam 22,5% saham KEJU. Pembelian dilakukan pada 8 Agustus 2025. 

Harga tebus ini sendiri berada di bawah harga pasar. Pada 8 Agustus, saham KEJU ditutup pada level harga Rp640 per lembar. Sedangkan dibandingkan harga IPO pada 25 November 2019, entitas anak PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) itu ditawarkan dengan harga Rp750 per lembar.

Mulia Boga Raya Tbk. - TradingView

Sebelumnya dalam keterbukaan induk usaha, Sekretaris Perusahaan GOOD I Made Astawa mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian induk (Framework Agreement) dengan Bel pada 6 Agustus 2025.

"Kerja sama strategis yang dapat mengakibatkan Bel, secara bersama-sama dengan Perseroan, menjadi pengendali PT Mulia Boga Raya Tbk.," tulis I Made Astawa, dikutip Kamis (7/8/2025).

Baca Juga

Adapun, lewat ketentuan dalam perjanjian itu, Bel akan memperoleh hak-hak pengelolaan tertentu atas KEJU, termasuk dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional.

Lebih lanjut, kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis keju perseroan di Indonesia, dengan pengembangan produk keju yang inovatif memanfaatkan keahlian dan kemampuan inovasi Bel dalam kategori keju dan camilan berbahan dasar keju.

Adapun, Bel sudah dikenal secara internasional lewat merek-merek produknya seperti The Laughing Cow, Kii, Babybel, Bourin, hingga Pom'Potes.

Berdasarkan laporan keuangan GOOD, produsen KEJU yang juga produsen Chocolatos mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar Rp138,44 miliar pada kuartal I/2025.

Torehan itu menyusut 1,78% dari capaian laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp140,95 miliar.

GOOD membukukan peningkatan penjualan bersih perseroan menjadi Rp3,13 triliun pada kuartal I/2025 atau naik 4,54% year-on-year (YoY) dari Rp2,99 triliun pada kuartal I/2024. Kontribusi utama penjualan GOOD masih berasal dari segmen makanan dengan torehan Rp2,84 triliun sebelum eliminasi biaya.

Adapun, kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2025 sejumlah Rp908 miliar, turun 1,36% akhir 2024 sebesar Rp921 miliar.

--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu
Premium
54 menit yang lalu

Bisikan Terbaru Target Saham Batu Bara RI PTBA Cs Usai Rilis Lapkeu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi
Premium
1 jam yang lalu

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek

Cuan Jumbo Pelican Tinggalkan Grup Garuda Food (KEJU & GOOD) Milik Konglomerat Sudhamek

Pelican Divestasi di Perusahaan Sudhamek (KEJU), Raup Rp560 Miliar dari Bel S.A?

Pelican Divestasi di Perusahaan Sudhamek (KEJU), Raup Rp560 Miliar dari Bel S.A?

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

Consumer Stocks Show Mixed Performance

Consumer Stocks Show Mixed Performance

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Dari Prochiz hingga Kopiko, Adu Cuan Emiten Konsumer KEJU, ULTJ dan MYOR

Produsen Prochiz (KEJU) Raup Laba Rp91,47 Miliar Semester I/2025

Produsen Prochiz (KEJU) Raup Laba Rp91,47 Miliar Semester I/2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

BlackRock Utak-atik Saham PGN (PGAS) dan MEDC di Tengah Tekanan Sektor Energi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Bursa & Saham
7 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025
Kurs
7 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 13 Agustus 2025

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?
Kurs
13 menit yang lalu

OPINI: Stablecoins: Mata Uang Masa Depan?

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BBCA Topang Aliran Dana Asing yang Menguap dari Emiten Grup Djarum

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025
Emas
1 jam yang lalu

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Rabu, 13 Agustus 2025

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

PREMIUM NOTES: Konglomerat Asia Tumpuk Emas hingga SBN Diserbu Investor Asing

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Antam 24 Karat Hari Ini Rabu, 13 Agustus Termurah Capai Rp1 Juta

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

IHSG Ditarget 8.000 pada HUT ke-80 RI, Reliance Sebut Kunci Realisasinya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

Nusron Wahid Minta Maaf usai Sebut Seluruh Tanah Indonesia Milik Negara

12 Agustus 2025

Foto

Abraham Samad Diperiksa Terkait Tudingan Ijazah Palsu Jokowi
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025

2

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Rabu, 13 Agustus

3

Harga Emas Hari Ini Selasa, 12 Agustus di Pasar Spot Setelah Trump Beri Kejelasan Tarif

4

Harga Emas Hari Ini Rabu, 13 Agustus di Pasar Komoditas

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Selasa 12 Agustus 2025