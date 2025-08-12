Bel S.A Borong Saham Mulia Boga (KEJU) Harga Bawah, Genggam 22,5% Kepemilikan

Bel S.A. dari Prancis membeli 22,5% saham PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU) dengan harga Rp560 per saham, di bawah harga pasar, pada 8 Agustus 2025.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan keju asal Prancis yaitu Bel S.A. merealisasikan investasi di PT Mulia Boga Raya Tbk. (KEJU). Bel memborong saham produsen Prochiz itu sebanyak 1,26 miliar lembar di harga bawah.

"Harga pembelian per saham Rp560," kata Cécile Beliot, Direktur Utama Bel, Selasa (12/8/2025).

Dengan akuisisi ini maka Bel S.A menggenggam 22,5% saham KEJU. Pembelian dilakukan pada 8 Agustus 2025.

Harga tebus ini sendiri berada di bawah harga pasar. Pada 8 Agustus, saham KEJU ditutup pada level harga Rp640 per lembar. Sedangkan dibandingkan harga IPO pada 25 November 2019, entitas anak PT Garudafood Putra Putri Jaya Tbk. (GOOD) itu ditawarkan dengan harga Rp750 per lembar.

Sebelumnya dalam keterbukaan induk usaha, Sekretaris Perusahaan GOOD I Made Astawa mengatakan perseroan telah menandatangani perjanjian induk (Framework Agreement) dengan Bel pada 6 Agustus 2025.

"Kerja sama strategis yang dapat mengakibatkan Bel, secara bersama-sama dengan Perseroan, menjadi pengendali PT Mulia Boga Raya Tbk.," tulis I Made Astawa, dikutip Kamis (7/8/2025).

Adapun, lewat ketentuan dalam perjanjian itu, Bel akan memperoleh hak-hak pengelolaan tertentu atas KEJU, termasuk dalam menentukan kebijakan keuangan dan operasional.

Lebih lanjut, kolaborasi ini bertujuan untuk mengembangkan bisnis keju perseroan di Indonesia, dengan pengembangan produk keju yang inovatif memanfaatkan keahlian dan kemampuan inovasi Bel dalam kategori keju dan camilan berbahan dasar keju.

Adapun, Bel sudah dikenal secara internasional lewat merek-merek produknya seperti The Laughing Cow, Kii, Babybel, Bourin, hingga Pom'Potes.

Berdasarkan laporan keuangan GOOD, produsen KEJU yang juga produsen Chocolatos mencatatkan laba yang dapat diatribusikan kepada entitas induk atau laba bersih sebesar Rp138,44 miliar pada kuartal I/2025.

Torehan itu menyusut 1,78% dari capaian laba bersih pada periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp140,95 miliar.

GOOD membukukan peningkatan penjualan bersih perseroan menjadi Rp3,13 triliun pada kuartal I/2025 atau naik 4,54% year-on-year (YoY) dari Rp2,99 triliun pada kuartal I/2024. Kontribusi utama penjualan GOOD masih berasal dari segmen makanan dengan torehan Rp2,84 triliun sebelum eliminasi biaya.

Adapun, kas dan setara kas perusahaan hingga akhir Maret 2025 sejumlah Rp908 miliar, turun 1,36% akhir 2024 sebesar Rp921 miliar.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.