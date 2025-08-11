Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Adhi Karya (ADHI) Tebar Tantiem 4,78 Juta Saham untuk Direksi dan Komisaris

Adhi Karya (ADHI) membagikan 4,78 juta saham sebagai tantiem kepada direksi dan komisaris, dengan nilai transaksi Rp11,43 miliar.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Senin, 11 Agustus 2025 | 11:20
Share
Caption: Direktur Operasi III Adhi Karya Vera Kirana (kiri), Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson (tengah), dan Direktur Operasi I Adhi Karya A. Suko Widigdo (kanan) memberikan keterangan terkait RUPST ADHI di Jakarta, Senin (1/4/2024) – JIBI/Dionisio Damara.
Caption: Direktur Operasi III Adhi Karya Vera Kirana (kiri), Direktur Utama Adhi Karya Entus Asnawi Mukhson (tengah), dan Direktur Operasi I Adhi Karya A. Suko Widigdo (kanan) memberikan keterangan terkait RUPST ADHI di Jakarta, Senin (1/4/2024) – JIBI/Dionisio Damara.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten BUMN karya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI) membagikan bonus atau tantiem berupa saham kepada direksi dan komisaris perseroan. 

Rozi Sparta, Sekretaris Perusahaan Adhi Karya, menyampaikan perseroan telah melaksanakan pembagian tantiem yang ditangguhkan tahun buku 2023 pada 31 Juli 2025. Tantiem yang dimaksud berupa saham untuk direksi dan komisaris perusahaan. 

Lebih terperinci, Direktur Utama ADHI Entus Asnawi Mukhson menerima bonus saham terbanyak, yaitu 1.272.700 saham ADHI yang setara dengan 0,015% hak suara.

Selanjutnya, tantiem berupa saham juga diberikan ADHI kepada Direktur Operasi III Vera Kirana dan Direktur Operasi I Alloysius Suko Widigdo sebanyak masing-masing 1.081.800 saham (0,012%).

Direktur Human Capital dan Legal ADHI Ki Syahgolang Permata menerima 772.200 saham (0,009%) dan Komisaris Utama ADHI Dody Usodo Hargo Suseno mendapatkan 572.700 saham (0,006%). 

“Harga pembelian atau penjualan per saham Rp239,08,” tulisnya dalam keterbukaan informasi, Senin (11/8/2025). 

Baca Juga : Prospek Saham Adhi Karya (ADHI) di Tengah Laba Jeblok dan Ancang-ancang Merger

Apabila diakumulasi, total tantiem berupa saham yang dibagikan ADHI mencapai 4.781.200 saham. Adapun, nilai transaksi pembelian saham tersebut mencapai Rp11,43 miliar. 

Manajemen ADHI menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan pelaksanaan tantiem yang ditangguhkan tahun buku 2023. Perseroan juga mengatur bahwa direksi dan komisaris yang menerima tantiem berupa saham itu terikat pada ketentuan periode lockup saham selama 3 tahun dan pencairan prorata setiap tahun.

Untuk tahun buku 2023, ADHI tercatat meraih laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp214,01 miliar atau melesat 163,43% secara tahunan. Laba per saham juga naik dari Rp18,59 menjadi Rp25,46.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai
Premium
55 menit yang lalu

Di Tengah Perang Dagang, China Diam-diam Bermanuver di Perdagangan Kedelai

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng
Premium
1 jam yang lalu

Pertarungan Raksasa Konsumer RI: Anthony Salim, Shindo Sumidomo, Jogi Hendra, dan Sudhamek Agoeng

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Terjepit Arus Kas Negatif, BUMN Karya Menanti Penyelamatan Danantara

Terjepit Arus Kas Negatif, BUMN Karya Menanti Penyelamatan Danantara

BUMN Karya Kucurkan Dana Rp16,97 Triliun untuk Bayar Vendor Semester I/2025

BUMN Karya Kucurkan Dana Rp16,97 Triliun untuk Bayar Vendor Semester I/2025

Merger BUMN Karya di Bawah Danantara Target Rampung Akhir 2025

Merger BUMN Karya di Bawah Danantara Target Rampung Akhir 2025

Perbandingan Kinerja BUMN Karya PTPP vs ADHI

Perbandingan Kinerja BUMN Karya PTPP vs ADHI

Prospek Saham Adhi Karya (ADHI) di Tengah Laba Jeblok dan Ancang-ancang Merger

Prospek Saham Adhi Karya (ADHI) di Tengah Laba Jeblok dan Ancang-ancang Merger

Danantara: SOE Contractors on Track for Mergers in H2

Danantara: SOE Contractors on Track for Mergers in H2

KORPORASI MILIK NEGARA : Menanti Manuver BUMN Karya

KORPORASI MILIK NEGARA : Menanti Manuver BUMN Karya

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

Wijaya Karya (WIKA) Tunjuk Sumadi Jadi Direktur Keuangan, Ini Profil Lengkapnya

Berita Lainnya

Berita Terbaru

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029
Bursa & Saham
35 menit yang lalu

BEI Targetkan Market Cap Tembus Rp20.000 Triliun pada 2029

Adhi Karya (ADHI) Tebar Tantiem 4,78 Juta Saham untuk Direksi dan Komisaris
Korporasi
1 jam yang lalu

Adhi Karya (ADHI) Tebar Tantiem 4,78 Juta Saham untuk Direksi dan Komisaris

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri
Korporasi
1 jam yang lalu

OJK & Danantara Gelar Non-Deal Roadshow ke Luar Negeri

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara
Korporasi
1 jam yang lalu

48 Tahun Pasar Modal Indonesia, Ini Kata Bos Danantara

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI
Korporasi
1 jam yang lalu

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Perusahaan Hashim Djojohadikusumo Kembali Borong 30,09 Juta Saham WIFI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Refleksi OJK Atas Pasar Modal Indonesia, jadi Penopang Ekonomi RI

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

Saham BBCA, DSSA, hingga WIFI Pendorong IHSG Hari Ini Senin (11/8) saat Perayaan HUT Pasar Modal

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

PREMIUM NOTES: Pengaruh CDIA di Pasar Modal hingga Bara Panas AADI

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini (11/8) Diperkirakan Bergerak Direntang Sempit

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

Utang RI Diprediksi Tembus Rp9.500 Triliun

08 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Arus Peti Kemas Semester I 2025
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Senin, 11 Agustus 2025

2

IHSG Rawan Koreksi Besok, Simak Rekomendasi Saham MNC Sekuritas

3

Harga Bitcoin Hari Ini (10/8) Menguat, Penasihat Kripto Trump Mengundurkan Diri

4

Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS Hari Ini, Senin 11 Agustus 2025

5

Emiten Hermanto Tanoko (CLEO) Siapkan Operasi Tiga Pabrik Baru Semester II/2025