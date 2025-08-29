Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 turun 1,90% mengikuti IHSG yang melemah 1,53% akibat kondisi sosial-politik, sementara saham ANTM naik 2,01% ke Rp3.040.
Akbar Maulana al Ishaqi
Akbar Maulana al Ishaqi - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 16:40
Share
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman
Warga memantau pergerakan saham di layar telepon pintar di Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/5/2025). Bisnis/Abdurachman

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah sejalan dengan penurunan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia dengan BEI ini ditutup turun 1,90% ke 517,21. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentang 514,60-524,51.

Hari ini, sebanyak 2,21 miliar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi Rp7,13 triliun. Sebanyak 24 saham merosot, 2 tidak berubah, dan hanya 1 saham menguat.

Dalam tren pelemahan ini, hanya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang menguat 2,01% ke Rp3.040 per saham.

Saham yang ditutup pada zona merah adalah PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang turun 2,45% ke Rp1.195, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,35% ke Rp2.200, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,35% ke Rp5.500.

Berkutnya, saham-saham bank kompak jatuh. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 3,00% ke Rp8.075, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 1,79% ke Rp4.380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 2,17% ke Rp4.050, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 0,84% ke Rp4.730, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga turun 1,09% ke Rp2.710.

Baca Juga

Sementara itu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 3,10% ke Rp2.190, PT Chaeron Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 2,51% ke Rp4.270, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) turun 4,25% ke Rp1.015, dan PT Medialoka Hermina Tbk. (HEAL) turun 1,19% ke Rp1.655.

Bukit Asam Tbk. - TradingView

Selanjutnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) juga turun 3,49% ke Rp8.975, PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk. (INKP) turun 4,08% ke Rp7.650, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 4,33% ke Rp1.215, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 3,60% ke Rp1.205, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 2,33% ke Rp2.100.

Saham yang memerah lainnnya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang turun 0,29% ke Rp1.710, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 1,23% ke Rp2.400, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 6,47% ke Rp318, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 1,89% ke Rp520, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 1,57% ke Rp3.130, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 1,11% ke Rp24.400.

Sementara itu, dua saham yang tidak berubah dari posisi semula adalah PT Indosat Tbk. (ISAT) yang tetap di Rp2.020 dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) di level Rp1.625.

Hari ini, IHSG ditutup turun 1,53% atau 121,60 poin ke 7.830. Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menyatakan bahwa pelemahan IHSG tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.  

“Pelemahan ini pastinya dipicu oleh kondisi sosial-politik yang kurang kondusif,” ujar Harry Su.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Akbar Maulana al Ishaqi
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)
Premium
2 jam yang lalu

Historia Bisnis: Riwayat Tambang Eks Bakrie yang Masuk ke Kantong Nahdlatul Ulama (NU)

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini
Premium
4 jam yang lalu

Ramalan Teranyar Permintaan LNG, Minyak & Batu Bara Hingga Paruh Abad Ini

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Saham Bank (BBCA, BBRI Cs) Ikut Anjlok saat IHSG Tertekan Aksi Demonstrasi

Saham Bank (BBCA, BBRI Cs) Ikut Anjlok saat IHSG Tertekan Aksi Demonstrasi

Kinerja Harga Saham Emiten Jumbo Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830

Kinerja Harga Saham Emiten Jumbo Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA

IHSG Diproyeksi Melemah, Cermati Gerak Saham BBTN, INCO hingga BBCA

IHSG Dibuka Terperosok ke Jalur Merah, Saham WIFI, WIRG, hingga BREN Merosot

IHSG Dibuka Terperosok ke Jalur Merah, Saham WIFI, WIRG, hingga BREN Merosot

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

IHSG Hari Ini (28/8) Sempat Sentuh ATH, Saham TOBA, DSSA, hingga BBCA Moncer

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Adaro Andalan (AADI) Cetak Laba Rp6,91 Triliun, Anjlok 50% Semester I/2025
Korporasi
57 menit yang lalu

Adaro Andalan (AADI) Cetak Laba Rp6,91 Triliun, Anjlok 50% Semester I/2025

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Kinerja Harga Saham Emiten Jumbo Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Kinerja Harga Saham Emiten Jumbo Saat IHSG Hari Ini (29/8) Ditutup Ambrol 1,53% ke 7.830

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025
Rekomendasi
1 jam yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Jumat (29/8) Ditutup Melemah ke Rp16.499 per Dolar AS
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah Hari Ini, Jumat (29/8) Ditutup Melemah ke Rp16.499 per Dolar AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

5

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Tabel Harga Buyback Emas Antam Hari Ini Jumat, 29 Agustus Catat Rekor

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Investor Ketar-Ketir Eskalasi Demo, Nilai Tukar Rupiah dan IHSG Terjungkal

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

Para Pembalap Asal Indonesia Jadi Yang Tercepat di Sesi Practice 2 Kelas UB150
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

3

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

4

Harga Emas UBS & Galeri24 di Pegadaian Melejit Hari Ini 29 Agustus 2025

5

Dana Asing Mengalir Deras, Pertumbuhan Ekonomi RI dan Penurunan BI Rate jadi Pendorong