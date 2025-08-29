Indeks Bisnis-27 Ikut Arah IHSG, ANTM Melawan Arus ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 turun 1,90% mengikuti IHSG yang melemah 1,53% akibat kondisi sosial-politik, sementara saham ANTM naik 2,01% ke Rp3.040.

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Bisnis-27 ditutup melemah sejalan dengan penurunan laju Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini, Jumat (29/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, indeks hasil kerja sama harian Bisnis Indonesia dengan BEI ini ditutup turun 1,90% ke 517,21. Sepanjang perdagangan indeks bergerak di rentang 514,60-524,51.

Hari ini, sebanyak 2,21 miliar saham diperjualbelikan dengan nilai transaksi Rp7,13 triliun. Sebanyak 24 saham merosot, 2 tidak berubah, dan hanya 1 saham menguat.

Dalam tren pelemahan ini, hanya PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) yang menguat 2,01% ke Rp3.040 per saham.

Saham yang ditutup pada zona merah adalah PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) yang turun 2,45% ke Rp1.195, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) turun 1,35% ke Rp2.200, PT Astra International Tbk. (ASII) turun 1,35% ke Rp5.500.

Berkutnya, saham-saham bank kompak jatuh. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) turun 3,00% ke Rp8.075, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 1,79% ke Rp4.380, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) turun 2,17% ke Rp4.050, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) turun 0,84% ke Rp4.730, dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) juga turun 1,09% ke Rp2.710.

Sementara itu, PT Barito Pacific Tbk. (BRPT) turun 3,10% ke Rp2.190, PT Chaeron Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 2,51% ke Rp4.270, PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) turun 4,25% ke Rp1.015, dan PT Medialoka Hermina Tbk. (HEAL) turun 1,19% ke Rp1.655.

Selanjutnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) juga turun 3,49% ke Rp8.975, PT Indah Kiat Pulp & Paper Corp Tbk. (INKP) turun 4,08% ke Rp7.650, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 4,33% ke Rp1.215, PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) turun 3,60% ke Rp1.205, PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 2,33% ke Rp2.100.

Saham yang memerah lainnnya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) yang turun 0,29% ke Rp1.710, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 1,23% ke Rp2.400, PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) turun 6,47% ke Rp318, PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) turun 1,89% ke Rp520, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) turun 1,57% ke Rp3.130, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) turun 1,11% ke Rp24.400.

Sementara itu, dua saham yang tidak berubah dari posisi semula adalah PT Indosat Tbk. (ISAT) yang tetap di Rp2.020 dan PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) di level Rp1.625.

Hari ini, IHSG ditutup turun 1,53% atau 121,60 poin ke 7.830. Managing Director Research Samuel Sekuritas Indonesia Harry Su menyatakan bahwa pelemahan IHSG tidak bisa dilepaskan dari kondisi sosial-politik Indonesia saat ini.

“Pelemahan ini pastinya dipicu oleh kondisi sosial-politik yang kurang kondusif,” ujar Harry Su.