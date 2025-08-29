Bisnis Indonesia Premium
Kapitalisasi BEI Menguap Rp195 Triliun Terpapar Demo Rusuh, IHSG Parkir Level 7.830,49

Kapitalisasi pasar modal Indonesia turun Rp195 triliun pasca demo rusuh di Jakarta, IHSG melemah 1,53% ke level 7.830,49. Investor asing catat net sell Rp1,12 triliun.
Anggara Pernando
Anggara Pernando
Jumat, 29 Agustus 2025 | 21:06
Pegawai mengamati layar transaksi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Pegawai mengamati layar transaksi di dealing room BNI, Jakarta, Rabu (21/5/2025). Bisnis/Himawan L Nugraha
Ringkasan Berita
  • Kapitalisasi pasar modal Indonesia turun Rp195 triliun setelah demo Jakarta, dengan IHSG ditutup melemah di level 7.830,49.
  • Investor asing mencatatkan jual bersih Rp1,12 triliun, membalikkan tren net buy pekan ini.
  • Sebanyak 630 saham mengalami penurunan, dengan saham BBCA, BBBRI, dan EMTK menjadi penekan utama IHSG.

* Ringkasan ini dibantu dengan menggunakan AI

Bisnis.com, JAKARTA - Kapitalisasi Bursa Efek Indonesia menguap Rp195 triliun setelah demo Jakarta hari ini, Jumat (29/8/2025) disikapi investor dengan melakukan aksi jual. IHSG ditutup melemah level 7.830,49 atau longsor 1,53% di akhir hari.

Level harga gabungan ini menempatkan kapitalisasi pasar modal Indonesia menjadi Rp14.182 triliun atau turun Rp195 triliun dari posisi penutupan perdagangan kemarin.

Pada perdagangan Kamis (28/8), IHSG ditutup pada level 7.952,08 atau setara Rp14.377 triliun.

Dari nilai transaksi ini, investor asing melakukan beli senilai Rp6,3 triliun dan jual Rp7,42 triliun atau terjadi jual bersih senilai Rp1,12 triliun. Membalikkan tren pekan ini yang sudah Kembali melakukan net buy.

Kondisi ini membuat net sell asing dari pasar modal Indonesia sepanjang tahun berjalan menjadi Rp50,94 triliun.

Sebanyak 630 saham mengalami penurunan harga, dari jumlah ini sebanyak 406 di antaranya anjlok lebih dari 2%. Selanjutnya sebanyak 136 saham naik dan 190 saham tidak bergerak.

Dalam perdagangan hari ini, saham yang menekan IHSG paling besar adalah BBCA yang turun -3% alias mengurangi nilai IHSG -17,84. Lalu ada BBBRI (-2,17%), BREN (-2,96%), TLKM (-1,57%), TPIA (-2,37%), BRPT (-3,1%), BMRI (-0,84%), EMTK (-6,54%), ASII (-1,35%), hingga BBNI (-1,79%).

IHSG. - TradingView
--

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Penulis : Anggara Pernando
Editor : Anggara Pernando

