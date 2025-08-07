Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Investor saham BUMI alami cuan dan boncos di 2025, Lo Kheng Hong borong saham BDMN, dan anak Hary Tanoe terjun ke bisnis startup.
Asteria Desi Kartika Sari
Asteria Desi Kartika Sari - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 20:00
Share
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti
Karyawan beraktivitas didepan layar yang menampilkan pergerakan harga saham di Jakarta, Rabu (16/7/2025)./JIBI/Bisnis/Eusebio Chrysnamurti

Bisnis.com, JAKARRTA– Mengintip nasib cuan dan boncos pemegang saham BUMI miliaran lembar pada awal Agustus 2025.

1. Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Perbedaan nasib cuan dan boncos pemegang saham BUMI miliaran lembar memasuki awal Agustus 2025.Rapor pergerakan saham emiten batu bara milik Grup Bakrie dan Grup Salim PT Bumi Resources Tbk. (BUMI) masih mencetak return negatif untuk periode berjalan 2025. Berita selengkapnya klik di sini

2. Perburuan Saham Vale Indonesia (INCO) di Balik Tekanan Laba Semester I/2025
 

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Rapor kinerja PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) yang tertekan pada paruh pertama 2025 tidak melunturkan aksi investor global memburu saham produsen bijih nikel terbesar di Indonesia ini.JP Morgan mencatat bahwa laba bersih setelah pajak (NPAT) INCO anjlok 89% secara tahunan (year-on-year/YoY) dan 84% secara kuartalan (quarter-on-quarter/QoQ) menjadi hanya US$3,5 juta pada kuartal II/2025. Berita selengkapnya klik di sini

3. Lo Kheng Hong Borong Lagi Saham Bank Danamon (BDMN)

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Investor kawakan Lo Kheng Hong kembali memperkuat cengkeraman di emiten perbankan PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN).Lo Kheng Hong masih kepincut dengan prospek Bank Danamon. Hal itu tecermin dari aksi borong yang kembali dilakukan pada periode berjalan 2025. Berita selengkapnya klik di sini

4. Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Deretan produk reksa dana milik konglomerat Hary Tanoe hingga Boy Thohir tercatat menggenggam saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA jelang pengumuman kocok ulang konstituen indeks MSCI.

Seperti diketahui, pasar saham menantikan pengumuman penghuni baru Indeks Morgan Stanley Capital International atau indeks MSCI. Berdasarkan pemberitaan Bisnis, sejumlah sekuritas memproyeksi bahwa BREN, PTRO, CUAN, DSSA masuk dalam radar penghuni baru indeks tersebut. Berita selengkapnya klik di sini

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
https://premium.bisnis.com/read/20250807/661/1900361/manuver-anak-konglomerat-hary-tanoe-di-bisnis-startup

ebagai salah satu konglomerat media di Indonesia, Hary Tanoesoedibjo tidak hanya membangun kerajaan bisnis MNC Group yang mencakup media, keuangan, hingga properti, juga melibatkan anaknya ke sektor bisnis startup dan teknologi. Berita selengkapnya klik di sini

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Asteria Desi Kartika Sari
Editor : Asteria Desi Kartika Sari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja
Premium
14 menit yang lalu

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup
Premium
2 jam yang lalu

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Rekomendasi Anyar untuk Emiten Menara Mitratel (MTEL) usai Bukukan Pertumbuhan Kinerja

Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance

Telkom Indonesia (TLKM) Misses Estimates with Weaker H1 2025 Performance

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Madhani Talatah Lepas 606 Juta Saham DEWA, Raup Dana Segar Rp45 Miliar

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Masih Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Saham CTRA, AKRA, & AMRT Masih Melaju Saat Indeks Bisnis-27 Hari Ini (7/8) Ditutup Melemah

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

Hartadinata Abadi (HRTA) Shines Bright on Bullion Bank Synergy

MI AllianzGI Indonesia Perluas Distribusi Reksa Dana ke Standard Chartered

MI AllianzGI Indonesia Perluas Distribusi Reksa Dana ke Standard Chartered

Sektor Saham Pilihan Eastspring Indonesia Saat Volatilitas Pasar Tinggi

Sektor Saham Pilihan Eastspring Indonesia Saat Volatilitas Pasar Tinggi

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Masa Penawaran SBR014 Ditutup, Book Order Tembus Rp14,92 Triliun
Obligasi & Reksadana
37 menit yang lalu

Masa Penawaran SBR014 Ditutup, Book Order Tembus Rp14,92 Triliun

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup
Bursa & Saham
44 menit yang lalu

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Ramalan Nasib Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) di Tengah Fenomena Rojali-Rohana
Korporasi
46 menit yang lalu

Ramalan Nasib Matahari (LPPF) & Ramayana (RALS) di Tengah Fenomena Rojali-Rohana

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025
Korporasi
1 jam yang lalu

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

Harga Saham Emiten Royal Dividen Lagi Diskon, Ini Saran Buat Investor

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

5

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Prospek Aset Kripto Bitcoin Cs Kala Kebijakan Tarif AS Tekan Pasar

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

Emiten Mulai Bagi-bagi Dividen Interim Tahun Buku 2025, Simak Peluangnya

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pertumbuhan Penumpang Peswat Hanya 2 Persen
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Deal, RI Dapat Tarif Impor 0% Tembaga dari AS

3

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

4

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

5

Adu Kinerja Kawasan Industri Djarum (SSIA) dan Sinar Mas (DMAS)