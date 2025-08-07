Indeks Bisnis-27 Dibuka Bertenaga, Saham Bank BBCA, BBRI Cs Merekah

Indeks Bisnis-27 naik 0,23% pada pembukaan 7 Agustus 2025, dengan saham bank besar seperti BBCA, BBRI, dan BBNI menguat, sementara beberapa saham lain melemah.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (7/8/2025). Sejumlah saham di indeks, seperti saham bank jumbo moncer.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,23% ke level 510,63 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 510,03 hingga 512,83 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 14 saham yang mencatatkan menguat, 11 saham parkir di zona merah, dan dua saham berjalan di tempat.

Di antara konstituen di indeks Bisnis-27 yang berkinerja kinclong, deretan saham bank jumbo kompak moncer. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 0,49%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 0,54%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 0,21%.

Selain itu, saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menguat 2,16% pada perdagangan hari ini. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) masing-masing menguat 1,69%.

Deretan konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang mencatatkan penguatan harga saham antara lain PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,79%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,62%, PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,61%, dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,55%.

Harga saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) juga naik 1,68%, PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 0,44%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,94%.

Sementara itu, sejumlah saham di indeks Bisnis-27 melemah, antara lain PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 0,8%, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,87%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) turun 0,7%, dan PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 1,21%.

Kemudian, harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) turun 0,26%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,72%, dan PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) turun 0,41%.

Selain itu, harga saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 0,45%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 1,18%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 0,67%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).