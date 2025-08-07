Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Indeks Bisnis-27 Dibuka Bertenaga, Saham Bank BBCA, BBRI Cs Merekah

Indeks Bisnis-27 naik 0,23% pada pembukaan 7 Agustus 2025, dengan saham bank besar seperti BBCA, BBRI, dan BBNI menguat, sementara beberapa saham lain melemah.
Fahmi Ahmad Burhan
Fahmi Ahmad Burhan - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 09:35
Share
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha
Investor mengamati layar pergerakan data saham di Jakarta, Kamis (17/7/2025)./Bisnis/Himawan L Nugraha

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Bisnis-27 bergerak menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (7/8/2025). Sejumlah saham di indeks, seperti saham bank jumbo moncer.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada pukul 09.15 WIB, indeks hasil kerja sama BEI dengan harian Bisnis Indonesia ini naik 0,23% ke level 510,63 pada pembukaan perdagangan hari ini.

Indeks bergerak di kisaran 510,03 hingga 512,83 pada pembukaan perdagangan hari ini. Dari 27 konstituen, terdapat 14 saham yang mencatatkan menguat, 11 saham parkir di zona merah, dan dua saham berjalan di tempat.

Di antara konstituen di indeks Bisnis-27 yang berkinerja kinclong, deretan saham bank jumbo kompak moncer. PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) naik 0,3%, PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) naik 0,49%, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BBRI) naik 0,54%, dan PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) naik 0,21%.

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Selain itu, saham PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) menguat 2,16% pada perdagangan hari ini. Saham PT Mitra Adiperkasa Tbk. (MAPI) dan PT Surya Citra Media Tbk. (SCMA) masing-masing menguat 1,69%.

Deretan konstituen indeks Bisnis-27 lainnya yang mencatatkan penguatan harga saham antara lain PT AKR Corporindo Tbk. (AKRA) naik 0,79%, PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) naik 1,62%, PT Astra International Tbk. (ASII) naik 0,61%, dan PT Ciputra Development Tbk. (CTRA) naik 0,55%.

Harga saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. (INKP) juga naik 1,68%, PT Indosat Tbk. (ISAT) naik 0,44%, dan PT United Tractors Tbk. (UNTR) naik 0,94%.

Sementara itu, sejumlah saham di indeks Bisnis-27 melemah, antara lain PT Barito Pasifik Tbk. (BRPT) turun 0,8%, PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. (CPIN) turun 0,87%, PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG) turun 0,7%, dan PT Medikaloka Hermina Tbk. (HEAL) turun 1,21%.

Kemudian, harga saham PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. (ICBP) turun 0,26%, PT Kalbe Farma Tbk. (KLBF) turun 0,72%, dan PT Mitra Keluarga Karya Tbk. (MIKA) turun 0,41%.

Selain itu, harga saham PT Mayora Indah Tbk. (MYOR) turun 0,45%, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) turun 1,18%, PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) turun 0,41%, dan PT Telkom Indonesia Tbk. (TLKM) turun 0,67%.

Terdapat pula dua saham di indeks Bisnis-27 yang stagnan yakni PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) dan PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO).

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Fahmi Ahmad Burhan
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin
Premium
39 menit yang lalu

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance
Premium
2 jam yang lalu

TP Rachmat’s Moves in the Midst of Triputra Agro (TAPG) Performance

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

Garudafood (GOOD) Gandeng Bel SA dari Prancis jadi Pengendali Prochiz (KEJU)

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

IHSG Diproyeksi Lanjut Koreksi, Pantau Saham ERAA, BRMS, hingga AKRA

IHSG Diproyeksi Lanjut Koreksi, Pantau Saham ERAA, BRMS, hingga AKRA

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat

Penjualan Indomie Cs di Afrika saat Laba INDF dan ICBP Melesat

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Institutional Investors Accumulate GOTO Shares Ahead of H1 2025 Earnings

Ciputra (CTRA) Fights Back Against Slowing Purchasing Power

Ciputra (CTRA) Fights Back Against Slowing Purchasing Power

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Indeks Bisnis-27 Dibuka Bertenaga, Saham Bank BBCA, BBRI Cs Merekah
Bursa & Saham
33 menit yang lalu

Indeks Bisnis-27 Dibuka Bertenaga, Saham Bank BBCA, BBRI Cs Merekah

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025
Bursa & Saham
39 menit yang lalu

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 7 Agustus 2025

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025
Kurs
49 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

Rupiah Dibuka Reli ke Level Rp16.318 per Dolar AS Pagi Ini
Kurs
50 menit yang lalu

Rupiah Dibuka Reli ke Level Rp16.318 per Dolar AS Pagi Ini

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Jalankan Program Tanggung Jawab Sosial yang Berdampak

3

Harga Emas Anjlok, Begini Cara Buyback Agar Tetap Cuan

4

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

5

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Saham Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Saham Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Indofood CBP Kantongi Laba Rp5,53 Triliun, Cek Rekomendasi Terbaru Saham ICBP

Indofood CBP Kantongi Laba Rp5,53 Triliun, Cek Rekomendasi Terbaru Saham ICBP

PREMIUM NOTES: Aksi TP Rachmat di TAPG hingga Laba GGRM-HMSP Dikepung Rokok Ilegal

PREMIUM NOTES: Aksi TP Rachmat di TAPG hingga Laba GGRM-HMSP Dikepung Rokok Ilegal

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Pemprov DKI Jakarta Siapkan 50 M Untuk Pembangunan Taman Bendera Pusaka
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Jalankan Program Tanggung Jawab Sosial yang Berdampak

3

Harga Emas Anjlok, Begini Cara Buyback Agar Tetap Cuan

4

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

5

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing