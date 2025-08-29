Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

BEI Suspensi 5 Saham Sekaligus Hari Ini (29/8), Ada JARR, NINE, hingga LINK

BEI suspensi 5 saham, termasuk JARR dan LINK, karena kenaikan harga signifikan. Suspensi berlaku mulai 29 Agustus 2025.
Ana Noviani
Ana Noviani - Bisnis.com
Jumat, 29 Agustus 2025 | 10:36
Share
Warga melintas di dekat logo Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (1/6/2025). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P
Warga melintas di dekat logo Bursa Efek Indonesia di Jakarta, Minggu (1/6/2025). JIBI/Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA —Bursa Efek Indonesia (BEI) melakukan penghentian perdagangan sementara atau suspensi terhadap lima saham sekaligus mulai perdagangan hari ini, Jumat (25/8/2025). 

Lima saham yang mengalami suspensi ialah PT Lovina Beach Brewery Tbk. (STRK), PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. (SMKM), PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE), PT Link Net Tbk. (LINK), dan PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR). 

Kepala Divisi Pengawasan Transaksi BEI Yulianto Aji Sadono dan Kepala Divisi Pengaturan & Operasional Perdagangan BEI Pande Made Kusuma Ari A. mengatakan suspensi terhadap lima saham tersebut dilakukan seiring dengan terjadinya peningkatan harga kumulatif yang signifikan. 

Baca Juga : Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Yulianto dan Pande menyampaikan sebagai bentuk perlindungan bagi Investor, PT Bursa Efek Indonesia memandang perlu untuk melakukan penghentian sementara perdagangan saham STRK, SMKM, NINE, LINK, dan JARR di Pasar Reguler dan Pasar Tunai mulai sesi I tanggal 29 Agustus 2025 sampai dengan Pengumuman Bursa lebih lanjut.

Berdasarkan data BEI, saham JARR melejit dalam sebulan terakhir dari posisi Rp436 pada 28 Juli 2025 ke posisi Rp1.665 per saham pada 28 Agustus 2025. Artinya, saham JARR meroket 281,88% dalam sebulan.

Ini merupakan kali kedua saham emiten perkebunan sawit dan produsen crude palm oil (CPO) milik konglomerat Kalimantan Andi Syamsuddin Arsyad atau Haji Isam disuspensi BEI. Sebelumnya, BEI juga menggembok saham JARR pada perdagangan 27 Agustus 2025 dan dibuka sehari setelahnya.

Sementara itu, saham LINK terpantau melonjak 119,82% dalam sebulan ke posisi Rp3.770 per saham hingga 28 Agustus 2025. Pada saat yang sama, saham NINE melejit dari posisi Rp92 pada 28 Juli 2025 ke posisi Rp310 per saham atau naik 236,95% dalam sebulan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Ana Noviani
Editor : Ana Noviani

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains
Premium
1 jam yang lalu

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)
Premium
1 jam yang lalu

Manuver BlackRock Berburu Saham BUMI dan Bukalapak (BUKA)

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

Mid-Cap Stocks Overtake Main Board in Gains

BEI Cetak Laba Bersih Rp279 Miliar, Pendapatan Transaksi Bursa Naik Semester I/2025

BEI Cetak Laba Bersih Rp279 Miliar, Pendapatan Transaksi Bursa Naik Semester I/2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

BEI Suspensi Saham Emiten Haji Isam (JARR), Buka Gembok Saham Afiliasi Tommy Soeharto (HUMI)

BEI Suspensi Saham Emiten Haji Isam (JARR), Buka Gembok Saham Afiliasi Tommy Soeharto (HUMI)

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

BEI Suspensi Saham Humpuss (HUMI) Milik Tommy Soeharto Usai Melejit 211%

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Link Net (LINK) Acquisition Buzz and Strategic Moves by Surge (WIFI)

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Sinyal Akuisisi Linknet (LINK) dan Manuver Surge (WIFI)

Berita Lainnya

Berita Terbaru

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi
Bursa & Saham
26 menit yang lalu

IHSG Ambles Hampir 2% Terseret Sentimen Politik dan Demonstrasi

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025
Kurs
34 menit yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 29 Agustus 2025

Rupiah Menguat, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari ini (29/8)
Kurs
42 menit yang lalu

Rupiah Menguat, Cek Kurs BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari ini (29/8)

BEI Suspensi 5 Saham Sekaligus Hari Ini (29/8), Ada JARR, NINE, hingga LINK
Bursa & Saham
42 menit yang lalu

BEI Suspensi 5 Saham Sekaligus Hari Ini (29/8), Ada JARR, NINE, hingga LINK

BEI Cetak Laba Bersih Rp279 Miliar, Pendapatan Transaksi Bursa Naik Semester I/2025
Bursa & Saham
1 jam yang lalu

BEI Cetak Laba Bersih Rp279 Miliar, Pendapatan Transaksi Bursa Naik Semester I/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

4

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global

5

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Intip Seri Sukuk Ritel Baru yang Diramal Paling Diburu Investor

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Sukuk SR023 Diprediksi Diburu Investor di Tengah Tren Penurunan BI Rate

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

Indeks Bisnis-27 Ditutup Menguat, ANTM, ASII, BBCA hingga BBNI Cuan

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

IHSG Kembali Tembus 8.000 Terdongkrak Saham TOBA, DSSA, BBCA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

PREMIUM NOTES: Kinerja Emiten Konglomerat Masuk MSCI hingga Ekspor Batu Bara INDY & PTBA

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

Menelusuri Tambang Raksasa Freeport Indonesia di Papua

25 Agustus 2025

Foto

7 Anggota Brimob Diperiksa Terkait Tewasnya Ojol dalam Aksi 28 Agustus
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

2

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 28 Agustus 2025

3

Harga Emas Antam di Pegadaian Hari Ini Jumat, 29 Agustus 2025 Tembus Rp2.022.000

4

Adu Kinerja Emiten Angkutan Gas Alam (HUMI, GTSI, hingga SMDR) Sambut Banjir Pasokan LNG Global

5

PNM Perkuat Ekonomi Akar Rumput Lewat Olahan Singkong