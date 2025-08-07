Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Harga Emas di Pasar Spot Menguat, Tersengat Rencana Kebijakan Tarif Impor Chip AS

Harga emas naik ke US$3.380/ons akibat kebijakan tarif impor Trump, memicu ketidakpastian pasar dan mendukung aset safe haven.
Newswire
Newswire - Bisnis.com
Kamis, 7 Agustus 2025 | 10:23
Share
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P
Karyawati memperlihatkan kepingan emas Antam di Jakarta, Senin (30/6/2025). Bisnis/Arief Hermawan P

Bisnis.com, JAKARTA - Harga emas dunia hari ini, Kamis (7/8/2025) terpantau naik setelah para pedagang melihat ketidakpastian yang disebabkan oleh langkah perdagangan terbaru Presiden Donald Trump. Presiden Amerika Serikat itu telah mengancam akan memberlakukan tarif impor 100% pada produk penting seperti chip untuk mewujudkan janji kampanyenya.

Harga emas menguat ke kisaran US$3.380 per ons pada awal perdagangan Asia, menghapus penurunan moderat di sesi sebelumnya.

Dalam kesempatan terpisah, Trump mengatakan akan mengenakan pungutan 100% pada impor semikonduktor untuk memaksa perusahaan mengalihkan produksi kembali ke AS. Ketidakpastian ini dinilai sebagai langkah yang mendukung penguatan aset safe haven seperti emas.

Di tengah penetapan tarif impor final, hubungan dengan mitra dagang utama AS memburuk. Para pemimpin dari Amerika menggandakan tarif barang-barang India menjadi 50% sebagai sanksi pembelian minyak dari Rusia oleh negara itu. Jepang juga mungkin menghadapi bea masuk yang lebih tinggi daripada yang disepakati bulan lalu untuk beberapa produk.

Para pedagang juga mencermati penunjukan gubernur sementara Federal Reserve yang diperkirakan akan lebih sejalan dengan agenda Trump untuk melonggarkan kebijakan moneter. Suku bunga yang lebih rendah menguntungkan emas, yang tidak menghasilkan bunga.

Baca Juga

Reli logam mulia baru-baru ini didorong oleh meningkatnya ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga. Aksi beli oleh bank sentral dan tren diversifikasi yang meluas dari aset berdenominasi dolar AS juga turut memberikan dukungan. Harga emas telah naik hampir 30% tahun ini, meskipun sebagian besar kenaikannya terjadi dalam empat bulan pertama, karena ketegangan geopolitik dan perdagangan mengguncang pasar.

Harga emas di pasar spot naik telah naik 0,23% ke level 3.377,2 per troy pada pukul 10.17 WIB di Bursa Singapura. Indeks Bloomberg Dollar Spot stabil. Perak dan paladium menguat, sementara platinum melemah.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Newswire
Editor : Anggara Pernando

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025
Premium
11 menit yang lalu

Nasib Cuan & Boncos Pemegang Saham BUMI Miliaran Lembar Agustus 2025

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium
57 menit yang lalu

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (7/8) Turun ke Rp1,94 Juta per Gram

Harga Emas Antam Hari Ini, Kamis (7/8) Turun ke Rp1,94 Juta per Gram

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

Harga Emas Antam, Galeri24, UBS Turun di Pegadaian Hari Ini (7/8), Termurah Rp1.014.000

Harga Emas Melemah, Pasar Fokus ke Gubernur The Fed Pilihan Trump

Harga Emas Melemah, Pasar Fokus ke Gubernur The Fed Pilihan Trump

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

Viral Sungai Efrat, Fenomena Munculnya Gunung Emas

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM WRAP-UP: Dari Emiten Portofolio Lo Kheng Hong, Saham PGEO, hingga Laju EMTK

PREMIUM WRAP-UP: Dari Emiten Portofolio Lo Kheng Hong, Saham PGEO, hingga Laju EMTK

Para Pembeli Emas Antam yang Pesta Cuan Saat Harga Buyback Turun Rabu (6/8)

Para Pembeli Emas Antam yang Pesta Cuan Saat Harga Buyback Turun Rabu (6/8)

Cara Beli Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian

Cara Beli Emas Antam, UBS, dan Galeri24 di Pegadaian

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Broker BQ (KISI) Lapor Miliki Modal Kerja Tembus Rp1 Triliun
Bursa & Saham
16 menit yang lalu

Broker BQ (KISI) Lapor Miliki Modal Kerja Tembus Rp1 Triliun

Cek Kurs Jual Beli Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI
Kurs
20 menit yang lalu

Cek Kurs Jual Beli Rupiah Hari Ini di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi
Obligasi & Reksadana
48 menit yang lalu

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Vision+ Dorong Laju Emiten Hary Tanoe (MSIN) Tumbuhkan Laba Semester I/2025
Korporasi
1 jam yang lalu

Vision+ Dorong Laju Emiten Hary Tanoe (MSIN) Tumbuhkan Laba Semester I/2025

Harga Emas di Pasar Spot Menguat, Tersengat Rencana Kebijakan Tarif Impor Chip AS
Emas
1 jam yang lalu

Harga Emas di Pasar Spot Menguat, Tersengat Rencana Kebijakan Tarif Impor Chip AS

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Jalankan Program Tanggung Jawab Sosial yang Berdampak

3

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing

4

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

BRI (BBRI) Mengundurkan Diri, RUPO Medco (MEDC) Tunjuk Bank Mega Wali Amanat Tiga Obligasi

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

Pembukaan IHSG Hari Ini (7/8) Didorong 245 Emiten Menguat, Saham AMMN, CDIA, hingga DNET Ngebut

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

PREMIUM NOTES: Penjualan Indomie di Afrika hingga Saham Lapis Dua Murah Meriah

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Dicecar Soal Proyek KEK HIPS, AMAN Bicara Keppres dari Presiden

Indofood CBP Kantongi Laba Rp5,53 Triliun, Cek Rekomendasi Terbaru Saham ICBP

Indofood CBP Kantongi Laba Rp5,53 Triliun, Cek Rekomendasi Terbaru Saham ICBP

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Nadiem Makarim diperiksa KPK
2+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025

2

Jalankan Program Tanggung Jawab Sosial yang Berdampak

3

Kans Emiten Prajogo Pangestu BREN, CUAN & PTRO Masuk Indeks MSCI Jelang Rebalancing

4

Ketua Kelompok Mekaar Jadi Penggerak Pemberdayaan di Kampung Madani PNM

5

Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Rabu 6 Agustus 2025