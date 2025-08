Rekomendasi Saham dan Pergerakan IHSG Hari Ini, Senin 4 Agustus 2025

IHSG diprediksi rawan koreksi ke 7,529-7,415. Rekomendasi saham: AGRO, BMRI, RATU, WIRG dengan strategi "Buy on Weakness".

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan rawan koreksi pada perdagangan awal pekan ini ke area 7,529-7,415.

Berdasarkan data RTI Infokom, IHSG ditutup menguat 0,71% atau 53,4 poin ke level 7.537 pada perdagangan Jumat (1/8/2025). Saham BBCA, BRPT, dan RAJA ditutup di zona hijau.

Sebanyak 357 saham menguat, 255 saham melemah, dan 189 saham stagnan. Sepanjang perdagangan, IHSG bergerak pada kisaran 7.523-7.579. Kapitalisasi pasar tercatat mencapai Rp13.627 triliun.

Saham BBCA menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan menurut nilai transaksi sebesar Rp719,9 miliar. Saham BBCA ditutup naik 0,30% ke level Rp8.300

Saham lain yang juga menguat hari ini adalah saham milik Prajogo Pangestu PT Barito Pacific Tbk. (BRPT). Saham BRPT naik 2,28% ke level Rp2.690 per saham.

Tim Analis MNC Sekuritas menjelaskan saat ini IHSG berada pada jalur rawan terkoreksi dan akan menguji level support di rentang 7,529-7,415.

"Kami perkirakan, posisi IHSG saat ini sedang berada pada bagian dari wave (iv), sehingga IHSG masih rawan terkoreksi dengan rentang area 7,529-7,415 sekaligus menguji area support," tulis MNC Sekuritas dalam riset harian, Senin (4/8/2025).

Support: 7,415, 7,344

Resistance: 7,675, 7,758

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan hari ini (4/8):

AGRO - Buy on Weakness

AGRO menguat 0,96% ke 210 disertai dengan munculnya volume pembelian, namun pergerakannya masih tertahan oleh MA20. Selama masih mampu berada di atas 204 sebagai stoplossnya, maka posisi AGRO diperkirakan sedang berada di awal wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 206-210

Target Price: 224, 230

Stoploss: below 204

BMRI - Buy on Weakness

BMRI menguat 0,44% ke 4,530 namun masih didominasi oleh tekanan jual. Kami perkirakan, posisi BMRI sedang berada di akhir wave (v) dari wave [c] dari wave B.

Buy on Weakness: 4,440-4,500

Target Price: 4,710, 5,000

Stoploss: below 4,410

RATU - Buy on Weakness

RATU menguat 2,61% ke 7,850 dan disertai dengan adanya peningkatan volume pembelian. Kami perkirakan, posisi RATU sedang berada di akhir wave [iii] dari wave C, sehingga RATU rawan koreksi dahulu membentuk wave [iv].

Buy on Weakness: 7,450-7,800

Target Price: 8,300, 8,650

Stoploss: below 7,050

WIRG - Buy on Weakness

WIRG menguat 7,27% ke 118 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi WIRG sedang berada di awal wave 5 dari wave (C).

Buy on Weakness: 109-115

Target Price: 121, 135

Stoploss: below 107

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.