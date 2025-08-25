IHSG Dibuka Menguat 0,96% ke 7.934, Saham Bank BBNI, BBRI & BMRI Jadi Penopang

IHSG dibuka menguat 0,96% ke 7.934, didorong saham BBNI, BBRI, dan BMRI. Sebanyak 351 saham naik, kapitalisasi pasar Rp14.278 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka menguat ke level 7.934,47 pada Senin (25/8/2025). Kenaikan ini seturut dengan lompatan pertumbuhan saham bank BUMN, yakni BBNI, BBRI, dan BMRI.

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG naik 0,96% atau 75,62 poin menuju posisi 7.934,47 hingga pukul 09.02 WIB. Hari ini, IHSG bergerak pada level terendah 7.919,80 dan sempat ke posisi tertingginya di 7.938,94.

Tercatat, sebanyak 351 saham menguat, 104 saham turun, dan 190 saham stagnan. Sementara itu, kapitalisasi pasar mencapai Rp14.278 triliun.

Saham berkapitalisasi pasar jumbo yang menguat antara lain PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) dengan kenaikan 2,51% ke Rp4.500, dan saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menguat 2,20% ke Rp4.190.

Selain itu, saham PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) meningkat sebesar 1,64% menjadi Rp4.970 dan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) juga tumbuh sebesar 1,41% menjadi Rp1.795.

Di sisi lain, saham PT Amman Mineral Internasional Tbk. (AMMN) mencatatkan penurunan sebesar 0,58% menjadi Rp8.550 dan saham PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk. (PANI) melemah 0,47% menuju posisi Rp15.925 per saham.

Sementara itu, saham yang masuk jajaran top gainers hari ini meliputi saham PT Humpuss Maritim Internasional Tbk. (HUMI) yang naik 18,52% ke Rp128 dan saham PT Techno9 Indonesia Tbk. (NINE) meningkat 9,32% ke Rp258.

Adapun saham dengan penurunan paling besar atau top losers dihuni oleh PT Nusa Shield On Service Tbk. (SOSS) yang turun 14,88% menjadi Rp715, dan saham PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) turun sebesar 14,73%.

Direktur Reliance Sekuritas Indonesia Reza Priyambada mengatakan bahwa Secara teknikal, candle IHSG membentuk formasi two black crows, di bawah MA5. Namun demikian, indikator MACD membentuk golden cross.

“Dengan demikian, kami proyeksikan hari ini IHSG akan mengalami penguatan dengan saham pilihan hari ini MEDC, MLPL, PNBN, dan KBLV,” ujar Reza.

Sementara itu, Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa IHSG berpotensi menguji level support 7.800-7.850.

Secara teknikal, lanjutnya, terlihat penyempitan slope garis MACD dan garis sinyal yang berpotensi membentuk death cross. Indikator Stochastic RSI juga masih menunjukkan pelemahan, disertai peningkatan volume jual.

“Meskipun demikian IHSG masih mampu bertahan di atas support 7.850, sehingga diperkirakan indeks komposit akan menguji level 7.800 jika breakdown dari level 7.850,” ujar Valdy dalam publikasi riset harian.

Saham pilihan Phintraco hari ini meliputi PT Trimegah Bangun Persada Tbk. (NCKL), PT Astra Otoparts Tbk. (AUTO), PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS).

______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.