Perusahaan Happy Hapsoro Gelar Tender Offer 5% Saham Minna Padi Sekuritas (PADI)

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan milik Hapsoro, PT Sentosa Bersama Mitra menggelar penawaran tender (tender offer) terhadap 5% saham PT Minna Padi Investama Sekuritas Tbk. (PADI) seharga Rp14 per saham.

Dalam prospektus ringkas yang dipublikasikan Senin (25/8/2025), Sentosa Bersama Mitra (SBM) akan membeli sebanyak-banyaknya 565.362.326 saham PADI melalui tender offer atau penawaran tender sukarela. Nilai total transaksi tersebut maksimal Rp7,91 miliar.

Manajemen SBM menyampaikan bahwa Minna Padi Investama Sekuritas merupakan salah satu perusahaan dengan rekam jejak kinerja yang baik.

"Sesuai dengan strategi SBM untuk meningkatkan alokasi portofolio investasi di sektor perusahaan efek dalam rangka investasi jangka panjang," paparnya dalam prospektus, dikutip Senin (25/8/2025).

Saat ini, SBM telah memiliki sebanyak 650.000.000 saham PADI yang mewakili 5,75% saham Minna Padi Investama Sekuritas. Dengan tender sukarela tersebut, kepemilikan saham PADI oleh SBM berpotensi meningkat menjadi 10,75%.

Penambahan kepemilikan saham itu sejalan dengan rencana SBM untuk melakukan investasi pada berbagai bidang yang dianggap menguntungkan di antaranya adalah perusahaan efek.

Berdasarkan catatan Bisnis, SBM sebelumnya berencana melakukan tender offer terhadap 50% saham PADI dan berpotensi menjadi pengendali baru perusahaan efek tersebut. Namun, rencana tersebut berubah dalam pengumuman terbaru ini.

"SBM dengan ini menyatakan bahwa SBM hingga saat ini dan setelah penawaran tender sukarela, tidak akan mengendalikan perusahaan sasaran baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana telah disampaikan kepada OJK berdasarkan surat pernyataaan tanggal 18 Juli 2025."

Dalam tender offer ini, SBM mematok harga pelaksanaan sebesar Rp14 per saham. Harga tersebut telah memperhatikan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian saham PADI di Bursa Efek Indonesia selama 90 hari sebelum pengumuman penawaran tender sukarela.

Sebagai informasi, PT Sentosa Bersama Mitra merupakan perusahaan milik Hapsoro atau yang lebih dikenal sebagai Happy Hapsoro yang duduk sebagai Komisaris di perusahaan tersebut. Di lantai bursa, Happy Hapsoro juga terafiliasi dengan PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) dan PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU).

Setelah aksi tersebut, SBM berencana untuk melanjutkan kegiatan usaha PADI sebagai perusahaan efek dengan kegiatan usaha utama perantara pedagang efek dan penjamin emisi efek yang memenuhi peraturan dan perundangan di pasar modal.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.