Adu Laris Kinerja Alfamart (AMRT) vs Indomaret (DNET) di Semester I/2025

Bisnis.com, JAKARTA – Dua emiten peritel di Indonesia, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) dan PT Indomarco Prismatama mampu menunjukkan kinerja yang positif selama paruh pertama 2025. Di tengah isu pelemahan daya beli masyarakat, kinerja bottom line dan top line kedua perseroan masih bertumbuh.

Berdasarkan laporan keuangan, AMRT membukukan pendapatan sebesar Rp63,81 triliun sepanjang paruh pertama 2025. Torehan itu naik 7,75% year-on-year (YoY) dari Rp59,21 triliun pada paruh pertama 2024.

Adapun berdasarkan segmen geografis, penjualan Alfamart di luar Pulau Jawa meningkat signifikan. AMRT mencatatkan penjualan Rp24,06 triliun pada paruh pertama 2025 di luar Jawa, lebih tinggi dari Rp20,69 triliun pada periode yang sama di luar Pulau Jawa.

Selain itu, penjualan AMRT di luar Jabodetabek turut mencatatkan peningkatan 2,78% YoY menjadi Rp23,01 triliun pada periode yang berakhir Juni 2025. Penjualan AMRT lainnya adalah di Jabodetabek, dengan total penjualan sebesar Rp16,73 triliun pada periode ini.

Dari segi produk, penjualan AMRT di segmen makanan mendominasi, dengan torehan sebesar Rp45,48 triliun pada paruh pertama 2025. Angka itu naik 7,90% YoY dari Rp42,15 triliun pada periode yang sama 2024.

Selain itu, penjualan Alfamart di segmen non-makanan juga meningkat 7,38% YoY menjadi Rp18,32 triliun pada paruh pertama 2025, dari Rp17,06 triliun per Juni 2024. Alhasil, setelah dikurangi berbagai beban dan pajak, Alfamart mampu menorehkan kinerja yang positif dari sisi bottom line. AMRT mampu mencatatkan laba bersih sebesar Rp1,88 triliun pada paruh pertama 2025, naik dari Rp1,79 triliun pada periode yang sama 2024.

Laba per saham Alfamart juga turut meningkat akibat raihan laba bersih tersebut. Kini, AMRT mencatatkan laba per saham sebesar Rp45,37 per lembar, naik dari Rp43,21 per lembar pada periode yang berakhir Juni 2024.

Adapun torehan laba bersih AMRT sepanjang paruh pertama 2025 merupakan torehan laba bersih tertinggi perseroan pada paruh pertama setiap tahun. Secara bertahap, AMRT mampu mencatatkan peningkatan laba bersih pada paruh pertama setiap tahunnya.

Begitu juga pada penjualan AMRT, yang mencatatkan nilai tertinggi selama lima tahun terakhir.

Loncatan laba bersih AMRT paling besar terjadi pada paruh pertama 2021, dengan melesat 72,99% YoY dari Rp493,25 miliar pada paruh pertama 2020, menjadi Rp853,28 miliar pada paruh pertama 2021.

Peningkatan laba Alfamart pada tahun tersebut sejalan dengan meningkatnya penjualan AMRT sebesar 10,37% YoY menjadi Rp42,03 triliun pada paruh pertama 2021.

PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk. (AMRT) Semester I Penjualan (Juta) YoY (%) Laba Bersih (Juta) YoY (%) 2020 38.085.356 5,33 493.257 23,2 2021 42.035.856 10,37275324 853.288 72,99055056 2022 47.886.751 13,91881969 1.253.764 46,93327458 2023 53.833.869 12,41913029 1.612.720 28,63026854 2024 59.219.133 10,00348684 1.794.307 11,2596731 2025 63.812.732 7,756950781 1.883.809 4,988109616

Tabel 1. Penjualan dan laba bersih AMRT selama paruh pertama lima tahun terakhir. Data diolah Bisnis.

Kinerja Indomaret Kembang Kempis

Sedikit berbeda dengan kinerja Alfamart, PT Indomarco Prismatama mencatatkan penjualan yang kembang kempis selama paruh pertama lima tahun terakhir.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis dari laporan keuangan PT Indoritel Makmur Internasional Tbk. (DNET), Indomaret mampu mencatatkan penjualan sebesar Rp57,39 triliun pada paruh pertama 2025. Angka itu naik 2,35% YoY dari Rp56,07 triliun pada periode yang sama 2024.

Dengan begitu, Indomaret mampu membukukan laba bersih sebesar Rp1,18 triliun pada paruh pertama 2025, naik 11,46% YoY dari Rp1,06 triliun pada periode yang sama 2024.

Pada paruh pertama 2022 misalnya, Indomaret mampu membukukan kenaikan laba bersih sebesar 120,44% YoY. Saat itu, laba bersih Indomaret mencapai Rp1,11 triliun dibandingkan dengan Rp506,96 miliar pada periode yang sama 2021.

Sementara setahun berselang, Indomaret justru membukukan penyusutan laba bersih sebesar 36,67% YoY menjadi Rp707,66 miliar pada periode paruh pertama 2023, dari Rp1,11 triliun pada periode yang sama 2022.

Meskipun begitu, Indomaret justru mampu mencatatkan penjualan yang meningkat sebesar 7,01% YoY dari Rp49,25 triliun pada paruh pertama 2022 menjadi Rp52,71 triliun pada periode yang sama 2023.

Dalam laporan keuangan DNET, tidak dijelaskan alasan penyusutan laba bersih Indomaret pada paruh pertama 2023.

PT Indomarco Prismatama Semester I Penjualan YoY (%) Laba Bersih YoY (%) 2020 44.039.532,00 9,7 232.810,00 -52,87 2021 44.242.133,00 0,46004349 506.960,00 117,7569692 2022 49.257.539,00 11,33626627 1.117.582,00 120,4477671 2023 52.714.269,00 7,017666879 707.663,00 -36,67909827 2024 56.070.308,00 6,366471666 1.066.682,00 50,73304666 2025 57.391.346,00 2,356038422 1.188.971,00 11,46442895

Tabel 2. Data penjualan dan laba bersih Indomaret selama lima tahun terakhir. Data diolah Bisnis dari laporan keuangan DNET.