Daftar 3 Kandidat Calon Presdir Baru Vale Indonesia (INCO) Jelang RUPSLB

Bisnis.com, JAKARTA — PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akan segera menetapkan Presiden Direktur dan CEO baru dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kedua yang digelar, Senin (28/7/2025).

Langkah ini diambil setelah RUPSLB pertama pada 18 Juli 2025 gagal mencapai kuorum. Saat itu, jumlah saham yang hadir hanya mencapai 1,96 miliar saham atau setara 18,62% dari total 10,54 miliar saham.

“Direksi dengan ini mengundang seluruh pemegang saham untuk menghadiri RUPSLB kedua pada Senin, 28 Juli 2025 pukul 16.00 WIB di The Ritz Carlton Jakarta Pacific Place,” tulis manajemen INCO dalam keterbukaan informasi.

Berdasarkan dokumen perseroan, terdapat tiga kandidat yang diajukan sebagai calon Presiden Direktur dan CEO baru Vale Indonesia, menggantikan Febriany Eddy yang kini bertugas sebagai Managing Director PT Danantara Asset Management (DAM), holding operasional Danantara Indonesia.

Kandidat pertama adalah Budiawansyah, yang saat ini menjabat sebagai Head of Institutional Relation & Permits di Vale Indonesia. Dia telah bergabung dengan perusahaan sejak 2004 dan memiliki spesialisasi di bidang keselamatan kerja dan manajemen risiko operasional di tingkat regional Asia Pasifik.

Budiawansyah merupakan lulusan Magister Kesehatan dan Keselamatan Kerja dari Universitas Indonesia dan Sarjana Teknik Kimia dari UPN Veteran Yogyakarta. Kariernya di Vale mencakup berbagai posisi, termasuk Kepala Teknik Tambang (KTT) dan Vice KTT di bidang HSE dan Emergency Response.

Kandidat kedua adalah Bernardus Irmanto, yang sementara ini ditunjuk sebagai Plt. Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia. Dia juga menjabat sebagai Director and Chief Sustainability and Corporate Affairs Officer Vale.

Bernardus telah berkarier di Vale Indonesia sejak 2007 dan pernah mengisi posisi Direktur Keuangan (2019-2024) serta Direktur SDM dan Corporate Services.

Dia merupakan lulusan Global Executive MBA dari University of California Los Angeles – National University of Singapore, serta memiliki gelar Master di bidang Teknik Komputer dari University of New South Wales. Bernardus juga sempat memimpin departemen teknologi informasi pada awal karier di INCO.

Sementara itu, kandidat ketiga adalah Heriyanto Agung Putra, profesional yang saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Direktur Zurich Indonesia. Dia memiliki latar belakang di bidang human capital, termasuk di PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) dan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA).

Heriyanto merupakan lulusan Magister Kebijakan Bisnis dari Universitas Indonesia. Di Garuda, dia pernah menduduki berbagai jabatan strategis termasuk VP Human Capital Management dan VP Business Support.

