37 Emiten Bayar Dividen Pekan Depan, MTEL, UNVR hingga MEDC Masuk Daftar

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Tercatat sedikitnya 37 emiten dijadwalkan akan membayarkan dividen tunai kepada para investor pada pekan depan, periode 30 Juni hingga 4 Juli 2025. Emiten-emiten tersebut termasuk di antaranya MTEL, UNVR hingga MEDC.

Melansir data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), satu emiten akan membayar dividen pada 30 Juni 2025 yakni, PT PAM Mineral Tbk. (NICL).

Selanjutnya, pada Selasa (1/7/2025), tercatat tiga emiten menjadwalkan pembayaran dividen tunai kepada para investor, yakni PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP), PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO) dan PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS).

Sebagai infromasi, Surya Toto Indonesia akan melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham senilai Rp12 per lembar atau setara dengan Rp123,84 miliar.

total dividen yang dibagikan akan mencapai Rp247,6 miliar atau setara Rp24 per saham. Total dividen tersebut mencapai 78,7% dari laba bersih perseroan pada 2024.

Corporate Secretary TOTO Ng Agus Setiawan menjelaskan nominal dividen telah memperhitungkan dividen interim yang telah dibagikan pada 12 Desember 2024. Dividen interim yang telah dibagikan sebelumnya sebesar Rp12 per lembar atau Rp123,84 miliar.

Sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham tinggal Rp12 per saham, yang akan dibayarkan pada Selasa (1/7/2025).

Adapun, pada Rabu (2/7/2025), sedikitnya 10 emiten dijadwalkan membayarkan dividen tunai kepada para pemegang saham. 10 emiten tersebut di antaranya PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk. (MTEL), PT Gihon Telekomunikasi Indonesia Tbk. (GHON), PT Indosat Tbk. (ISAT), PT Perusahaan Gas Negara Tbk. (PGAS) hingga PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR).

Untuk diketahui, RUPST UNVR yang digelar pada Selasa (3/6/2025), telah menyetujui laporan keuangan Unilever Indonesia yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2024.

Sepanjang tahun lalu, Unilever Indonesia mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp35,1 triliun dan laba bersih Rp3,4 triliun. Dari capaian tersebut, perseroan menetapkan total dividen sebesar Rp88 per saham.

Rinciannya, Unilever akan membagikan dividen final sebesar Rp47 per saham dengan total nilai Rp1,79 triliun. Dividen ini berasal dari laba bersih tahun buku 2024 dan akan dibayarkan paling lambat pada 2 Juli 2025.

Sebelumnya, pada Desember 2024, Unilever telah membayarkan dividen interim sebesar Rp41 per saham atau setara Rp1,56 triliun. Dengan demikian, total dividen yang dibagikan untuk tahun buku 2024 mencapai Rp3,35 triliun.

Jelang tutup pekan, tepatnya pada 3 dan 4 Juli 2025, tercatat 19 emiten dijadwalkan membayarkan dividen kepada para pemegang saham. 19 emiten tersebut di antaranya, PT Carsurin Tbk. (CRSN), PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG), PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC), PT Pertamina Geothermal Energy Tbk. (PGEO) hingga PT Wijaya Karya Beton Tbk. (WTON).

Sebelumya, Medco Energi Internasional (MEDC) telah menetapkan kurs dividen sebesar Rp16.293 per dolar AS untuk dividennya. Alhasil, investor akan mendapatkan dividen tunai senilai Rp25 per saham.

Manajemen MEDC dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan kurs rupiah konversi pembagian dividen tunai MEDC tahun buku 2024 mengacu pada kurs tengah Bank Indonesia tanggal 17 Juni 2025. Kurs tersebut yaitu sebesar Rp16.296 per dolar AS.

Oleh karena itu, dividen tunai MEDC senilai US$37,95 juta setara dengan Rp618,40 miliar. Dividen per saham US$0,0015 dimana setiap pemegang saham mendapat Rp25 per saham jika dikonversikan ke rupiah.

"Dividen per saham sebesar US$0,0015 yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang berdomisili di Indonesia baik berkebangsaan Indonesia atau berkebangsaan asing adalah sebesar Rp25 per saham," kata Manajemen MEDC, Rabu (18/6/2025).

Sebelumnya, Medco Energi Internasional terlah menyepakati pembagian dividen senilai US$37,95 juta kepada para pemegang sahamnya.

Adapun besaran dividen MEDC untuk tahun buku 2024 secara total mencapai US$63.294.037. Sebesar US$25.33 juta telah dibagikan perseroan sebagai dividen interim pada 1 November 2024.

Jadwal Pembyaran Dividen 37 Emiten Pekan Depan 30 Juni hingga 4 Juli 2025:

30 Juni 2025:

PT PAM Mineral Tbk. (NICL)

1 Juli 2025:

PT Mega Manunggal Property Tbk. (MMLP)

PT Surya Toto Indonesia Tbk. (TOTO)

PT Wintermar Offshore Marine Tbk. (WINS)

2 Juli 2025: