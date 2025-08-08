Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Respons Hary Tanoe Usai MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap Index

MNC Tourism (KPIG) masuk MSCI Small Cap Index, mencerminkan kekuatan fundamental dan strategi pertumbuhan. Hary Tanoe optimis ini tingkatkan kepercayaan investor.
Dionisio Damara Tonce
Dionisio Damara Tonce - Bisnis.com
Jumat, 8 Agustus 2025 | 14:30
Share
Presiden terpilih ke-47 Amerika Serikat Donald Trump bersama Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo./instagram @hary.tanosoedibjo
Presiden terpilih ke-47 Amerika Serikat Donald Trump bersama Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo./instagram @hary.tanosoedibjo

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten Hary Tanoe PT MNC Tourism Indonesia Tbk. (KPIG) resmi bergabung dalam indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI yang akan berlaku efektif mulai 27 Agustus 2025.  

Berdasarkan hasil tinjauan terbaru, KPIG masuk ke dalam MSCI Small Cap Index bersama PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO), PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) PT Petrosea Tbk. (PTRO), PT Raharja Energi Cepu Tbk. (RATU), serta PT Triputra Agro Persada Tbk. (TAPG). 

Sementara itu, saham yang keluar dari  MSCI Small Cap Index adalah PT Merdeka Battery Materials Tbk. (MBMA) dan PT Panin Financial Tbk. (PNLF).

Seiring hal tersebut, Direktur Utama MNC Tourism & Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan masuknya KPIG dalam indeks MSCI mencerminkan pengakuan atas kekuatan fundamental perseroan, kepemilikan aset premium, dan strategi pertumbuhan jangka panjang. 

“Kami yakin pencapaian ini akan semakin memperkokoh kepercayaan investor global,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (8/8/2025). 

Baca Juga : Target Saham CUAN Terbaru Usai Masuk MSCI Global Standard Index

Hary Tanoe menambahkan bahwa bergabungnya KPIG ke MSCI juga diyakini akan membuka peluang penetrasi pasar yang lebih luas, serta memperkuat kinerja berkelanjutan perseroan secara konsisten. 

Pada semester I/2025, KPIG tercatat membukukan pendapatan konsolidasi senilai Rp963,94 miliar atau tumbuh 25,56% secara tahunan. Namun, laba bersih perseroan turun 24,71% menjadi Rp421,71 miliar.

Dalam perkembangan lain, perusahaan yang sebelumnya bernama MNC Land ini melakukan akuisisi 55% saham PT Kios Ria Kreasi (KRK) yang sedang mengembangkan proyek theme park di Bali. 

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (6/8/2025), aksi akuisisi tersebut dilakukan KPIG melalui anak usahanya, PT MNC Development Bali. 

KRK tercatat menguasai Hak Guna Bangunan (HGB) atas lahan strategis seluas 92,08 hektare di Kabupaten Jembrana, Bali. Lahan ini rencananya akan dikembangkan sebagai proyek pariwisata, meliputi taman hiburan internasional, water park, hingga hotel dan resor.

Sementara itu, perseroan juga memiliki sejumlah aset strategis lainnya, seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City yang menghadirkan Trump International Golf Club Lido, Trump Private Clubhouses, Trump Residences, Hyatt Regency Lido Resort, serta Movieland. 

MNC Land Tbk. - TradingView

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Penulis : Dionisio Damara Tonce
Editor : Dwi Nicken Tari

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Topik

Share
Bisnis Indonesia Premium.

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Bisnis Indonesia Premium.

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping
Premium
29 menit yang lalu

Unilever Indonesia (UNVR) Eyes Market Expansion, Stronger Sales as Profit Continues Slipping

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup
Premium
1 jam yang lalu

Strategi Generasi Ketiga Konglomerat Grup Djarum Koleksi Portofolio Investasi Startup

Artikel Premium Lainnya

Artikel Terkait

MNC Tourism (KPIG) Acquires 55% Stake in Kios Ria Kreasi in Bali Tourism Bid

MNC Tourism (KPIG) Acquires 55% Stake in Kios Ria Kreasi in Bali Tourism Bid

Di Balik Manuver Gesit Emiten Hary Tanoe KPIG Akuisisi Kios Ria Kreasi

Di Balik Manuver Gesit Emiten Hary Tanoe KPIG Akuisisi Kios Ria Kreasi

Emiten Hary Tanoe KPIG Akuisisi Kios Ria, Siap Garap Theme Park di Bali?

Emiten Hary Tanoe KPIG Akuisisi Kios Ria, Siap Garap Theme Park di Bali?

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

PREMIUM WRAP-UP: Investor Saham BUMI, Lo Keng Hong di BDMN, hingga Anak Hary Tanoe di Bisnis Startup

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Manuver Anak Konglomerat Hary Tanoe di Bisnis Startup

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Reksa Dana Milik Hary Tanoe hingga Boy Thohir Memegang Saham BREN, PTRO, CUAN, DSSA

Vision+ Dorong Laju Emiten Hary Tanoe (MSIN) Tumbuhkan Laba Semester I/2025

Vision+ Dorong Laju Emiten Hary Tanoe (MSIN) Tumbuhkan Laba Semester I/2025

Prospek Rights Issue Grup Djarum (TOWR), WIFI, MINA Hingga FILM

Prospek Rights Issue Grup Djarum (TOWR), WIFI, MINA Hingga FILM

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Pemberat Laju IHSG dalam Setahun, Begini Prospek Saham BBCA dalam Riset OCBC
Bursa & Saham
37 menit yang lalu

Pemberat Laju IHSG dalam Setahun, Begini Prospek Saham BBCA dalam Riset OCBC

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025
Kurs
1 jam yang lalu

Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 8 Agustus 2025

Respons Hary Tanoe Usai MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap Index
Korporasi
1 jam yang lalu

Respons Hary Tanoe Usai MNC Tourism (KPIG) Masuk MSCI Small Cap Index

Yield SBN 10 Tahun Terus Turun ke Level Terendah, Ini Penopangnya
Obligasi & Reksadana
2 jam yang lalu

Yield SBN 10 Tahun Terus Turun ke Level Terendah, Ini Penopangnya

Marketing Sales Tumbuh, Jababeka (KIJA) Optimistis Melaju Semester II/2025
Korporasi
2 jam yang lalu

Marketing Sales Tumbuh, Jababeka (KIJA) Optimistis Melaju Semester II/2025

Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

2

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

3

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

4

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

5

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Intiland (DILD) Ungkap Jalankan Strategi Efisiensi, Sahamnya Dikoleksi Lo Kheng Hong

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA

Jatiwaluyo Pemilik Paperocks (PPRI) Pensiun, Jual Saham ke Bos GULA dan Founder DATA

IHSG Hari Ini (8/8) Tinggalkan Level Tertinggi Setelah Pembukaan, CUAN, DSSA, hingga PTRO Kinclong

IHSG Hari Ini (8/8) Tinggalkan Level Tertinggi Setelah Pembukaan, CUAN, DSSA, hingga PTRO Kinclong

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

Indeks Bisnis-27 Dibuka Menguat, Saham BRPT, INKP, dan DSNG Terbang ke Zona Hijau

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

IHSG Hari Ini (8/8) Dibuka Hijau, Sentimen MSCI Dorong Saham Prajogo Ngebut

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

VIDEO

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

Pramono Sudah Beri Peringatan Keras ke Direksi Food Station soal Beras Oplosan

05 Agustus 2025

Foto

Senam Anak Indonesia Hebat Pecahkan Rekor MURI
3+

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro
Bisnis Indonesia E-paper

Terpopuler

1

BCA (BBCA) Beri Kisi-Kisi Pembagian Dividen Interim 2025

2

Ini Hasil Rebalancing Indeks MSCI, Saham DSSA, CUAN, PTRO, hingga AADI Masuk Barisan

3

Rebalancing Saham MSCI, Menilik Kinerja di Indonesia Berbanding Global Sejak 2013

4

Saham Royal Dividen Masih Murah, Cek Daftar Emiten Mercy Harga Bajaj

5

Harga Buyback Emas Antam Melesat 32% hingga Jumat (8/8)