PREMIUM NOTES: Investor Individu Rajin Serok Saham, IPO Indokripto (COIN), dan Tenaga WIFI untuk Internet Murah

Bisnis.com, JAKARTA-- Laman Bisnis Indonesia Premium, Selasa (24/6) menyajikan sejumlah artikel menarik yang patut dicermati. Di tengah situasi memanasnya tensi geopolitik dan tekanan laju IHSG, investor individu tetap optmistis yang tampak dari aksi borong saham.

1. Ramai-Ramai Investor Individu Kakap Borong Saham



Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis Selasa (24/6/2025), deretan investor individu kakap terpantau memperkuat posisinya di sejumlah emiten pada akhir pekan lalu. Salah satunya Lo Kheng Hong yang rutin mengoleksi saham GJTL. Ada juga langkah konglomerat Sabana Prawira Widjaja

2. Membaca Arah Baru Startup Kripto Usai IPO Indokripto (COIN)



Tidak ketinggalan rencana PT Indokripto Koin Semesta Tbk., masuk ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI). Emiten yang menggunakan kode COIN ini merupakan induk dari Bursa Aset Kripto CFX dan PT Kustodian Koin Indonesia (ICC) yang menyediakan jasa kustodian aset kripto.



COIN menjadi perusahaan kripto pertama yang hadir di BEI. Lewat IPO nanti, perusahaan akan menawarkan sebanyak-banyaknya 2.205.882.400 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham, mewakili maksimal 15% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah IPO.

3. Modal Tambahan Emiten Hashim Djojohadikusumo (WIFI) Perkuat Pasar Internet Murah

Menarik juga mencermati langkah Surge atau PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) yang resmi mengumumkan right issue senilai Rp5,89 triliun.

Dana hasil right issue bakal digunakan entitas anak WIFI untuk menyediakan internet murah berupa pembanguhan jaringan fiber ke rumah (fiber to the home/FTTH).

