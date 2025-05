MedcoEnergi (MEDC) Teken Perjanjian Swap Gas Domestik dengan Berbagai Pihak

PT Medco Energi Internasional Tbk. lewat entitas usahanya yaitu Medco E&P Natuna Ltd. dan Medco E&P Grissik Ltd. menandatangani perjanjian swap gas domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Medco Energi Internasional Tbk. lewat entitas usahanya yaitu Medco E&P Natuna Ltd. dan Medco E&P Grissik Ltd. menandatangani Domestic Gas Swap Agreeement dengan berbagai pihak (multi-party).

Direktur dan COO MedcoEnergi Ronald Gunawan mengatakan partisipasi MEDC dalam inisiatif ini mencerminkan komitmen perseroan terhadap ketahanan energi nasional melalui solusi pasokan yang kolaboratif dan seimbang.

“Kolaborasi ini menjadi contoh nyata sinergi produktif antara pelaku hulu, regulator, mitra, dan pembeli dalam memastikan pasokan gas di pasar domestik dan internasional,” kata Ronald dalam keterangan resmi, Rabu (21/5/2025).

Adapun, perjanjian gas swap domestik dengan berbagai pihak itu diteken di acara Indonesian Petroleum Association Convention and Exhibition (IPA Convex) ke-49 yang diadakan di ICE BSD, Tangerang, hari ini.

Adapun, Medco E&P Natuna Ltd. tergabung dalam West Natuna Group Supply Group, terdiri dari South Natuna Sea Block B, Natuna Sea Block A, dan PSC Kakap.

Selanjutnya Medco E&P Grissik Ltd. merupakan salah satu pemasok gas kepada Gas Supply Pte Ltd. dari Blok Corridor dan PSC Jabung (South Sumatra Sellers).

Kedua anak usaha MEDC itu menandatangani perjanjian Domestic Gas Swap Agreeement bersama beberapa pihak utama yang meliputi PT Pertamina (Persero), Premier Oil Natuna Sea B.V., Star Energy (Kakap) Ltd., Sembcorp Gas Pte Ltd., Gas Supply Pte Ltd., Petrochina International Jabung Ltd. dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN).

Ronald melanjutkan Medco E&P Natuna Ltd. bersama dengan Premier Oil Natuna Sea B.V., dan Star Energy (Kakap) Ltd. juga menandatangani Perjanjian Penjualan Gas Domestik terpisah dengan PGN dalam kesempatan tersebut.

Berdasarkan perjanjian itu, sejumlah volume gas akan dipasok ke Singapura dari West Natuna Supply Group. Hal itu menggantikan volume yang saat ini dikirim dari South Sumatra Sellers.

Adapun, volume yang dialihkan kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan gas domestik dengan PGN sebagai pembeli domestik. Perjanjian ini pun disusun dengan arahan SKK Migas dan dirancang untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

"SKK Migas, sebagai inisiator dan koordinator, memimpin pembahasan multi-pihak guna mengatasi potensi kekurangan pasokan gas yang diperkirakan terjadi pada paruh kedua tahun 2025," kata Ronald.

