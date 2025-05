Cum Dividen Vale (INCO) Jatuh Pekan Depan, Catat Jadwal Lengkapnya

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Agenda pembagian dividen PT Vale Indonesia Tbk. (INCO) akan memasuki periode cum date pada awal pekan depan, tepatnya 26 Mei 2025.

INCO diketahui membagikan dividen final tahun buku 2024 sebesar US$34,65 juta atau setara US$0,00329 per saham. Jika dikonversi ke rupiah dengan kurs Rp16.410 per dolar AS, dividen iNCO mencapai sekitar Rp568,71 miliar.

Manajemen menyampaikan, total dividen yang dibagikan setara dengan 60% dari laba bersih perseroan tahun buku 2024. Pembayaran dividen akan dilakukan dalam bentuk tunai dan dikenakan pajak sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Sebelumnya, Plt. Presiden Direktur dan CEO Vale Indonesia Bernardus Irmanto mengatakan perseroan memiliki rencana untuk mengeksekusi proyek pertumbuhan dan sangat berhati-hati dalam menghitung proyeksi kebutuhan kas ke depan.

“Dalam mengeksekusi proyek pertumbuhan kami bisa mengefisienkan kapital. Jadi dari efisiensi itulah ada ruang untuk membayar dividen tanpa menimbulkan risiko untuk eksekusi proyek selanjutnya,” tuturnya, Jumat (16/5/2025).

Dia mengungkapkan bahwa saat ini INCO tengah menghadapi ketidakpastian dalam industri dan pasar nikel. Kendati demikian, perseroan ingin menunjukkan bahwa prinsip project excellence tetap terjaga di internal perusahaan.

“Makanya kami memiliki ruang untuk membagikan dividen, karena realisasi belanja proyek ternyata tidak sebesar yang kami perkirakan sebelumnya,” ujarnya.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, INCO membukukan laba bersih US$57,76 juta atau setara Rp931,33 miliar. Perolehan ini turun 78,96% dari laba bersih tahun buku 2023 yang tercatat sebesar US$274,33 juta atau sekitar Rp4,22 triliun.

Dari sisi pendapatan, INCO mencatat penurunan menjadi US$950,38 juta sepanjang 2024, turun 22,87% dibandingkan realisasi 2023 yang mencapai US$1,23 miliar.

Berikut jadwal pembagian dividen tunai INCO

Cum dividen pasar reguler & negosiasi: 26 Mei 2025

Ex dividen pasar reguler & negosiasi: 27 Mei 2025

Cum dividen pasar tunai: 28 Mei 2025

Recording date / tanggal tutup buku: 28 Mei 2025

Ex dividen pasar tunai: 2 Juni 2025

Tanggal pembayaran dividen: 16 Juni 2025

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.