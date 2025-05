Cum Dividen 9 Emiten (SIDO, ULTJ Cs) Pekan Depan Senilai Total Rp1,2 Triliun

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Agenda pembagian dividen dari 9 emiten bersiap memasuki periode cum date pada pekan depan dengan nilai keseluruhan mencapai Rp1,2 triliun.

Berdasarkan data dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), sebanyak 9 emiten akan melangsungkan jadwal cum dividen pada 14 dan 15 Mei 2025.

Pada Rabu, 14 Mei 2025, sebanyak 6 emiten akan melaksanakan cum dividen. Mereka adalah PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO), PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP), dan PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT).

Selanjutnya ada PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH), PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN), dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ).

SIDO akan membagikan dividen tunai senilai Rp630 miliar dari laba bersih tahun buku 2024, atau setara dengan Rp21 per saham. Sementara itu, ULTJ menetapkan nilai dividen sebesar Rp467,91 miliar, atau Rp45 per saham.

Emiten lain, seperti MLPT juga mengumumkan dividen senilai Rp86 per saham dari total alokasi Rp161,25 miliar, sedangkan SKRN akan membagikan Rp40 per saham dengan total dividen mencapai Rp284,71 miliar.

Untuk BUAH, besaran dividen yang akan diterima pemegang saham adalah Rp21 per saham atau sekitar Rp21 miliar secara total. MKAP turut serta dengan pembagian dividen sebesar Rp3 per saham atau setara Rp9,75 miliar.

Sementara itu, pada Kamis, 15 Mei 2025, giliran tiga emiten lain yang masuk jadwal cum dividen, yakni PT Indika Energy Tbk. (INDY), PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES), dan PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER).

INDY tercatat akan membagikan dividen sebesar US$5,04 juta atau setara Rp83,26 miliar, dengan nilai dividen sekitar US$0,00097 per saham. BLES menetapkan pembagian dividen senilai Rp3,6 per saham dari total alokasi Rp32 miliar, sedangkan SGER akan menyalurkan dividen Rp9 per saham dengan total Rp140,28 miliar.

Cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor untuk membeli saham agar tetap berhak atas pembagian dividen. Setelah melewati tanggal ini, investor yang membeli saham tidak lagi mendapatkan hak atas dividen yang diumumkan, yang dikenal sebagai ex date, dan biasanya jatuh satu hari kerja setelah cum date.

Daftar Cum Dividen Emiten Periode 14 dan 15 Mei 2025

Rabu, 14 Mei 2025:

- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk. (SIDO) — Rp21 per saham

- PT Multikarya Asia Pasifik Raya Tbk. (MKAP) — Rp3 per saham

- PT Multipolar Technology Tbk. (MLPT) — Rp86 per saham

- PT Segar Kumala Indonesia Tbk. (BUAH) — Rp21 per saham

- PT Superkrane Mitra Utama Tbk. (SKRN) — Rp40 per saham

- PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) — Rp45 per saham

Kamis, 15 Mei 2025:

- PT Indika Energy Tbk. (INDY) — US$0,00097 per saham

- PT Superior Prima Sukses Tbk. (BLES) — Rp3,6 per saham

- PT Sumber Global Energy Tbk. (SGER) — Rp9 per saham

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.