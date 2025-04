Daftar 11 Emiten Cum Dividen Pekan Ini, Ada CMRY, PTRO hingga TOWR

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti CMRY, PTRO hingga TOWR menjadwalkan cum dividen pada pekan ini, yakni pada 28 April hingga 2 Mei 2025. Besaran dividen secara total mencapai triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Pada awal pekan ini atau Senin (28/4/2025), ada 4 emiten yang menjadwalkan cum diveden, yakni PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS), PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY), PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) dan PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. (JASS).

Untuk diketahui, Cimory (CMRY) menetapkan pembagian dividen tunai sebesar Rp1,19 triliun atau setara 78,33% dari laba bersih tahun buku 2024 yang mencapai Rp1,52 triliun.

Keputusan itu diperoleh dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar di Dairyland Riverside, Cisarua, Bogor, Senin (21/4/2025).

Corporate Secretary Cisarua Mountain Dairy, Dinar Primasari, mengatakan dividen tunai akan didistribusikan kepada para pemegang saham yang namanya tercatat pada 30 April 2025, dengan tanggal pembayaran dividen jatuh pada 9 Mei 2025.

“Setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp150 dengan memperhatikan peraturan perpajakan yang berlaku,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Sementara itu, pada Selasa (29/4/2025), sebanyak 3 emiten akan mejadwalkan cum dividen. Emiten tersebut adalah PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN), PT Petrosea Tbk. (PTRO) dan PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS).

Sebagai infromasi, emiten afiliasi Prajogo Pangestu PT Petrosea Tbk. (PTRO) menyampaikan akan membagikan dividen ke pemegang sahamnya dengan total US$10 juta atau setara Rp168,3 miliar (kurs Jisdor Rp16.833 per dolar AS).

Manajemen PTRO dalam keterangan resminya mengatakan RUPS Tahunan PTRO menyetujui pendistribusian dividen tunai sebesar US$10 juta atau setara US$0,00099147 per saham. Jumlah tersebut setara dengan Rp16,6 per saham.

"Jadwal cum dividen pada pasar reguler dan negosiasi adalah pada 29 April 2025," kata Manajemen PTRO, Senin (21/4/2025).

Penentuan daftar pemegang saham yang berhak atas dividen adalah pada 2 Mei 2025. Adapun dividen dari PTRO akan dibayarkan pada 22 Mei 2025.

Selanjutnya, pada Rabu (30/4/2025), sebanyak 3 emiten akan menjadwalkan cum dividen. Emiten tersebut adalah PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN), PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) dan PT Multi Boga Raya Tbk. (KEJU).

Menutup pekan ini, tepatnya Jumat (2/5/2025), hanya ada 1 emiten yang menjadwalkan cum dividen, yakni PT Sarana Menara Nusantara Tbk. (TOWR). Emiten Grup Djarum tersebut akan mengguyur dividen kepada para investor senilai Rp500 miliar.

Corporate Secretary Sarana Menara Nusantara Monalisa Irawan mengatakan rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST) TOWR hari ini memutuskan untuk membagikan dividen final sebesar Rp9,9 per saham. Dengan demikian, total dividen final yang akan dibagikan TOWR adalah sekitar Rp500 miliar untuk 51 miliar saham.

Dividen TOWR akan dibagikan pada 21 Mei 2025. Adapun, batas akhir periode perdagangan saham dengan hak dividen (cum dividen) di pasar reguler dan pasar negosiasi pada 2 Mei 2025.

"Total dividen, termasuk interim sebesar Rp800 miliar," kata Monalisa, Rabu (23/4/2025).

Dividen itu sekitar 24% dari laba bersih TOWR yang mencapai Rp3,33 triliun pada 2024. Laba bersih itu meningkat 2,53% dari realisasi pada 2023 yang sebesar Rp3,25 triliun.

Adapun jumlah dividen final ini tercatat turun dibandingkan dengan tahun buku 2023. Tahun lalu, TOWR membagikan dividen final sebesar Rp901,3 miliar, atau sebesar Rp18,1 per saham. Jumlah dividen final tersebut membuat total dividen final TOWR untuk tahun buku 2023 menjadi sebesar Rp1,2 triliun.

Berikut Daftar Cum Dividen Emiten Periode 28 April hingga 1 Mei 2025:

Senin 28 April 2025:

PT Bank BTPN Syariah Tbk. (BTPS) Rp34,5 per Saham

PT. Cisarua Mountain Dairy Tbk. (CMRY) Rp150 per Saham.

PT Mandala Multifinance Tbk. (MFIN) Rp116 per Saham

PT Jasa Angkasa Semesta Tbk. (JASS) Rp892 per Saham

Selasa 29 April 2025:

PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk. (CUAN)

PT Petrosea Tbk. (PTRO)

PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk. (SSMS) Rp47,24 per Saham.

Rabu 30 April 2025:

PT Bank SMBC Indonesia Tbk. (BTPN) Rp52,84 per Saham

PT Dharma Polimetal Tbk. (DRMA) Rp43 per Saham

PT Multi Boga Raya Tbk. (KEJU) Rp13 per Saham

Jumat 2 Mei 2025 :