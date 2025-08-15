Transaksi Crossing Jumbo Rp13,13 Triliun, Tan Yu Yeh Genggam 7,31% Saham MDIY

MR DIY restrukturisasi saham, Tan Yu Yeh kini pegang 7,31% saham MDIY setelah transaksi senilai Rp13,13 triliun. Azara Alpina dan Agave Salmiana juga restrukturisasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten pengelola gerai ritel MR DIY, PT Daya Intiguna Yasa Tbk. (MDIY) menjabarkan telah terjadi pelaksanaan restrukturisasi struktur kepemilikan saham perseroan melalui transaksi di pasar negosiasi bernilai jumbo pada hari ini, Jumat (15/8/2025).

Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), terjadi transaksi saham MDIY di pasar non-reguler senilai Rp13,13 triliun pada hari ini. Transaksi itu melibatkan 10.100.840.286 atau 10,1 miliar saham MDIY lewat 49 kali transaksi.

Sekretaris Perusahaan MDIY Janina Maia mengatakan bahwa terdapat beberapa transaksi pengalihan saham perseroan dalam rangka restrukturisasi kepemilikan pada hari ini, Jumat (15/8/2025). Transaksi itu dilakukan dengan memenuhi peraturan pasar modal yang berlaku.

"Transaksi pengalihan saham yang dilakukan di antara beberapa pemegang saham perseroan, bukan merupakan penjualan saham perseroan kepada pihak-pihak lain yang bukan merupakan para pemegang saham secara langsung dan/atau tidak langsung dari perseroan saat ini," tulis Janina dalam keterbukaan informasi pada Jumat (15/8/2025).

Dengan begitu, tidak ada perubahan pemegang saham pengendali maupun pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) perseroan dikarenakan transaksi-transaksi pengalihan saham tersebut.

Secara terperinci, pemegang saham pengendali perseroan, Azara Alpina Sdn. Bhd. melakukan restrukturisasi kepemilikan saham melalui pengalihan saham sebanyak 8,85 miliar saham kepada para pemegang saham Azara Alpina termasuk dan tidak terbatas kepada Tan Yu Yeh, yang merupakan ultimate beneficial owner MDIY.

Seiring dengan transaksi tersebut, kepemilikan saham Azara Alpina Sdn. Bhd. di MDIY pun susut dari 21,59 miliar atau 85,71% menjadi 12,73 miliar atau 50,57%. Sementara itu, Tan Yu Yeh kini secara langsung menggenggam kepemilikan saham di MDIY sebanyak 1,84 miliar lembar atau 7,31%.

Berikut komposisi pemegang saham MDIY setelah transaksi restrukturisasi

Profil Tan Yu Teh

Sebagaimana diketahui, Tan Yu Yeh merupakan taipan asal Malaysia. Bersama saudaranya Tan Yu Wei, Tan Yu Yeh mengembangkan MR DIY Group (M) Bhd., sebuah jaringan ritel perbaikan rumah lokal yang didirikan pada 2005 di Malaysia.

Tan Yu Yeh merupakan lulusan Sarjana Sains dan Fisika dari Universitas Malaya pada 1996. Sebelum membangun bisnis, dia juga sempat bekerja sebagai insinyur dan menjadi agen pialang saham.

Mengutip Forbes, tahun ini Tan Yu Yeh dan saudaranya Tan Yu Wei masuk dalam jajaran 50 orang terkaya di Malaysia. Dua bersaudara itu memiliki kekayaan mencapai US$1,7 miliar atau setara dengan Rp26,95 triliun.

Selain restrukturisasi di Azara Alpina, kepemilikan saham MDIY di Agave Salmiana Sdn. Bhd. pun direstrukturisasi. Agave mengalihkan saham sebanyak 263,93 juta saham kepada para pemegang, termasuk dan tidak terbatas yaitu kepada Ong Chu Jin Adrian, selaku Komisaris Utama MDIY.

Kepemilikan saham Agave pun menyusut dari 316,72 juta lembar atau 1,26% menjadi 52,78 juta lembar atau 0,21%. Sementara itu, Ong Chu Jin Adrian kini menggenggam kepemilikan saham MDIY sebanyak 182,32 juta atau 0,72%.

Di tengah restrukturisasi kepemilikan saham dengan transaksi pengalihan saham, harga saham MDIY menguat 0,4% ke level Rp1.245 per saham pada penutupan perdagangan hari ini, Jumat (15/8/2025).

Namun, harga saham MDIY masih di zona merah, melemah 30,06% sepanjang tahun berjalan (year to date/YtD) atau sejak perdagangan perdana 2025.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.