Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Kamis 6 Maret 2025

09:07 WIB

Rupiah Dibuka Naik 0,18%

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 29 poin atau 0,18% ke level Rp16.283,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah sebesar 0,13% menuju posisi 104,14.

Sementara itu, mata uang di Asia juga menguat. Won Korea naik sebesar 0,49% bersama rupee India sebesar 0,36%. Sementara itu, peso Filipina dan ringgit Malaysia juga menguat dengan persentase masing-masing 0,07% dan 0,28% per dolar AS.