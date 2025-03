IHSG Melaju di Zona Hijau, Saham BBRI, ADRO, hingga PTRO Moncer

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) dibuka menguat hari ini, Kamis (6/3/2025). IHSG dibuka menguat setelah terdorong oleh saham BBRI, ADRO, hingga PTRO.

Berdasarkan data RTI Infokom, pada pukul 09.00 WIB, IHSG dibuka pada level 6.531,39 atau stagnan, tetapi bergerak ke zona hijau pagi ini. Sepanjang perdagangan hari ini, IHSG bergerak pada rentang 6.573-6.639.

Tercatat, 355 saham menguat, 112 saham melemah, dan 152 saham bergerak di tempat. Kapitalisasi pasar terpantau naik ke posisi Rp11.416 triliun.

Saham PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menjadi saham yang paling aktif diperdagangkan dengan nilai Rp330 miliar pagi ini. Saham BBRI dibuka melesat 2,86% ke level Rp3.950 per saham.

Saham lainnya yang juga menguat adalah saham PT Alamtri Resources Indonesia Tbk. (ADRO). Saham ADRO dibuka menguat 6,32% ke level Rp2.020 per saham.

Saham lain yang juga menguat signifikan pagi ini adalah saham AADI yang naik 6,27% ke level Rp6.775 per saham, saham TLKM melesat 1,22% ke level Rp2.480 per saham, hingga saham PTRO yang naik 5,67% ke level Rp3.170 per saham.

Tim Riset Phintraco Sekuritas menjelaskan sentimen bagi IHSG datang dari saham-saham bank big cap yang masih menjaga peluang minor bullish reversal meski bergerak fluktuatif di pekan ini.

Revisi peringkat menjadi overweight pada BBRI dan BBNI oleh JP Morgan membangun kembali confidence pasar. Rasionalisasi pasar berpotensi meluas ke sektor-sektor lain, khususnya pada saham-saham blue chip.

Dari eksternal, pasar akan mencermati keputusan suku bunga acuan dari European Central Bank (ECB) malam nanti (6/3/2025).

Tim Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia memperkirakan IHSG bergerak konsolidasi pada hari ini dengan rentang perdagangan di level 6.408 hingga 6.599 dan support di level 6.400.

"Dalam beberapa hari terakhir, volatilitas pasar di Indonesia tercatat sangat tinggi. Perubahan harian sejak pekan lalu mencapai 2%-4%," tulisnya dalam riset, Kamis (6/3/2025).

Menurutnya, masih sangat sulit untuk melihat prospek ke depan karena optimisme terhadap pertumbuhan ekonomi masih rendah dan suku bunga masih tetap bertahan tinggi.

Pada perdagangan hari ini, Mirae Asset menyarankan investor untuk mencermati saham SCMA, EMTK, dan PGAS. Sementara itu, rekomendasi saham Phintraco Sekuritas yaitu saham UNTR, ASII, NCKL, MAIN, dan ACES.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.