Progres BUMN Masuk Danantara, Pandu Sjahrir Buka Suara

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Chief Investment Officer (CIO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Pandu Sjahrir memberikan tanggapan singkat terkait perkembangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan masuk dalam portofolio investasi Danantara.

Ketika ditanya mengenai pembaruan daftar BUMN yang akan bergabung, Pandu menyebut bahwa hal tersebut berada dalam lingkup kerja Kepala Pelaksana Bidang Operasional Danantara Dony Oskaria yang bertanggung jawab di bidang tersebut.

Termasuk saat ditanya mengenai target investasi per tahun, Pandu enggan memberikan angka pasti. dia menegaskan bahwa proses investasi akan dilakukan secara bertahap.

"Tunggu nanti. Ini [strukturisasi] kami selesaikan dulu step by step," ujar Pandu singkat.

Lalu, ketika ditanya apakah Danantara akan lebih dulu memprioritaskan BUMN yang sehat sebelum yang lain, Pandu hanya memberikan respons singkat.

"Sorry, thank you," ucapnya sebelum mengakhiri pembicaraan.

Dengan masih banyaknya aspek yang perlu diselesaikan, hingga saat ini menjadi menarik untuk mengetahui kejelasan lebih lanjut mengenai strategi Danantara dalam mengelola investasi, khususnya terkait BUMN yang akan bergabung di dalamnya.