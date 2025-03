Potensi IHSG Lanjut Rebound, Cermati GOTO hingga PANI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diperkirakan bisa melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini, Selasa (4/3/2025), usai rebound agresif kemarin.

Melansir data Bursa Efek Indonesia (BEI), IHSG ditutup menguat sebesar 3,97% atau 249,06 poin menuju level 6.519,66 pada perdagangan Senin (3/3/2025). Kenaikan ini menandai rebound indeks setelah 2 hari berturut-turut anjlok.

“Secara teknikal, pergerakan IHSG ini diperkirakan sebagai teknikal rebound setelah dua hari berturut-turut mencatatkan koreksi yang cukup dalam,” ujar Analis MNC Sekuritas Herditya Wicaksana kepada Bisnis, Senin (3/3/2025).

Herditya atau disapa Didit menyatakan bahwa penguatan IHSG hari ini sejalan dengan menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS), serta penguatan mayoritas bursa global dan regional Asia.

Mengutip Bloomberg, rupiah ditutup menguat 115,50 poin atau 0,70% ke level Rp16.480 per dolar AS. Adapun, indeks dolar AS melemah sebesar 0,30% menuju posisi 107,28.

Sementara itu, mata uang lain di Asia ditutup bervariasi menguat. Won Korea, misalnya, melemah sebesar 0,10% bersama yuan China sebesar 0,19%. Adapun yen Jepang menguat 0,28% dam ringgit Malaysia melemah sebesar 0,09%.

Namun, Didit mengingatkan bahwa sentimen pemulihan jangka panjang masih belum kuat. Musababnya, belum ada sentimen yang mampu berdampak terhadap IHSG.

“Untuk saat ini, belum ada sentimen yang benar-benar berdampak signifikan pada IHSG. Dari sisi global maupun domestik, kondisinya masih belum mendukung pemulihan yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dia menyatakan bahwa dengan kondisi itu, pelaku pasar disarankan untuk tetap berhati-hati dan lebih memanfaatkan momentum saat ini untuk strategi trading jangka pendek hingga menengah terlebih dahulu.

Tim Analis MNC Sekuritas mengatakan pada skenario terbaiknya, posisi IHSG saat ini sedang berada di awal wave B dari wave (Y), sehingga IHSG diperkirakan berpeluang melanjutkan penguatannya untuk menguji 6,639-6,882.

"Namun waspadai akan adanya pembalikan arah untuk uji area supportnya kembali," tulis Tim Riset MNC Sekuritas, Selasa (4/3/2025).

Support: 6,297, 6,203

Resistance: 6,639, 6,698

Berikut sejumlah saham yang direkomendasikan untuk hari ini:

CBDK - Spec Buy

CBDK menguat 8,89% ke 7,350 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi CBDK sedang berada di awal wave C dari wave (B), sehingga CBDK masih berpeluang melanjutkan penguatannya.

Spec Buy: 6,800-6,925

Target Price: 7,575, 7,800

Stoploss: below 6,575



GOTO - Buy on Weakness

GOTO menguat 6,67% ke 80 dan masih disertai oleh volume pembelian. Kami memperkirakan, posisi GOTO sedang berada di awal wave [iii] dari wave C, sehingga GOTO berpeluang melanjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 75-78

Target Price: 82, 86

Stoploss: below 72



PANI - Spec Buy

PANI menguat 5,91% ke 11,650 disertai dengan munculnya volume pembelian. Selama masih mampu berada di atas 10,825 sebagai stoplossnya, maka posisi PANI diperkirakan sedang berada di awal wave (iii) dari wave [c].

Spec Buy: 11,025-11,550

Target Price: 12,350, 13,275

Stoploss: below 10,825



RATU - Buy on Weakness

RATU menguat 6,27% ke 7,200 disertai dengan munculnya volume pembelian. Kami perkirakan, posisi RATU saat ini sedang berada pada bagian awal dari wave 2 dari wave (C), sehingga RATU diperkirakan masih berpeluang melangjutkan penguatannya.

Buy on Weakness: 6,950-7,275

Target Price: 7,800, 8,525

Stoploss: below 6,625

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.