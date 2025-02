IHSG Diproyeksi Melemah Hari Ini, Cek Saham PGEO, TPIA hingga AALI

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpotensi kembali mengalami pelemahan pada Kamis (20/2/2025) dan menguji level support 6.750.

Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan mengatakan bahwa IHSG bergerak ke area support 6.830-6.775 dan ditutup ke level 6.794, melemah 1,14% pada Rabu (19/2/2025).

"Secara teknikal IHSG masih berada di area overbought sehingga terdapat potensi untuk kembali melemah. Dengan demikian kami memperkirakan IHSG berpotensi uji area support 6.750-6.725 pada Kamis (20/2/2025)," katanya dalam riset, Kamis (20/2/2025).

Dia mengatakan bahwa terdapat sentimen dari kebijakan Bank Indonesia (BI) yang tetap mempertahankan BI Rate pada 5,75% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI, Rabu (19/2/2025).

Menurutnya, BI tetap mencermati prospek inflasi dan pertumbuhan ekonomi dalam memanfaatkan ruang penurunan suku bunga dengan tetap mempertimbangkan pergerakan nilai tukar rupiah.

Sementara itu dari global, risalah Federal Open Market Committee (FOMC) pada Kamis (20/2/2025) mengindikasikan The Fed akan kembali menahan suku bunga acuan pada FOMC Maret.

Dia menjelaskan bahwa mayoritas anggota The Fed menyatakan perlu melihat lebih untuk data inflasi di Amerika Serikat (AS) meskipun telah mengalami penurunan dalam beberapa bulan terakhir, tetapi masih jauh dari target The Fed sebesar 2%.

Selain itu, menurutnya pemberlakuan kebijakan tarif juga berpotensi meningkatkan inflasi meskipun di sisi lain dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi AS.

"Merespons hal ini indeks-indeks Wall Street mayoritas ditutup menguat terbatas pada Rabu (19/2/2025)," ujarnya.

Adapun untuk perdagangan hari ini, saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Phintraco Sekuritas meliputi PGEO, TPIA, UNTR, INDF, dan AALI.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.