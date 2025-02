Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Rabu 19 Februari 2025

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Rabu (19/2/2025), diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.260 - Rp16.320.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp16.260-Rp16.320 pada perdagangan hari ini, Rabu (19/2/2025), di tengah sentimen kebijakan Tarif Donald Trump.

Pada penutupan perdagangan Selasa (18/2), rupiah melemah 0,31% atau 50 poin ke level Rp16.278 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS terpantau naik 0,34% ke posisi 106,94.

Sama seperti rupiah, sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan saat indeks dolar AS naik. Yen Jepang misalnya melemah 0,38%, dolar Singapura melemah 0,06%, dolar Taiwan melemah 0,07%, dan won Korea Selatan melemah 0,1%.

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, terdapat ketidakpastian yang berkelanjutan atas rencana Presiden AS Donald Trump terkait tarif perdagangan.

"Selain itu, pasar tetap waspada terhadap suku bunga AS yang tetap tinggi untuk waktu yang lebih lama," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya pada Selasa (18/2/2025).

Anggota Dewan Gubernur The Fed Christopher Waller mengatakan bahwa meskipun ia tidak melihat tarif Trump menyebabkan lonjakan besar dalam inflasi, ia masih mendukung untuk mempertahankan suku bunga tetap stabil dalam waktu yang lebih lama. Komentar Waller muncul setelah data pekan lalu menunjukkan inflasi AS per Januari 2025 tumbuh lebih dari yang diharapkan.

Dari dalam negeri, pasar mengamati kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) 100% setahun yang bakal menantang untuk eksportir. Kebijakan ini utamanya akan menganggu stabilitas kas usaha. Selain itu, kebijakan itu dinilai akan mengubah struktur permodalan para pelaku industri yang masih menggunakan bahan baku impor.

Seiring dengan sentimen-sentimen tersebut, Ibrahim memproyeksikan untuk perdagangan hari ini, Rabu (19/2/2025), mata uang rupiah diproyeksikan bergerak fluktuatif, namun ditutup melemah di rentang Rp16.260 - Rp16.320 per dolar AS.