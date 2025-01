Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar AS Hari Ini, Jumat 31 Januari 2025

Smallest Font Largest Font

Live Timeline

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif pada perdagangan akhir pekan hari ini, Jumat (31/1/2025), setelah The Fed memutuskan menahan suku bunga acuannya.

Pada penutupan perdagangan kemarin, Kamis (30/1), rupiah melemah 36 poin atau 0,215% ke level Rp16.256 per dolar AS. Rupiah terdepresiasi dari posisi akhir pekan lalu Rp16.171,5 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS juga terpantau melemah 0,12% ke 107,87. Sepanjang tahun berjalan 2025, indeks yang mengukur nilai tukar dolar AS dihadapan sekeranjang mata uang asing itu sempat menyentuh level tertinggi 109,65 pada 10 Januari 2025.

Berbanding terbalik dengan rupiah, sejumlah mata uang di Asia seperti yen Jepang menguat 0,44%, dolar Hong Kong naik 0,018%, dolar Singapura menguat 0,015%, won Korea Selatan menguat 0,12%, peso Filipina menguat 0,23%, ringgit Malaysia menguat 0,016%, dan baht Thailand menguat 0,16% sore ini.

The Fed tetap mempertahankan suku bunga di tengah kondisi ekonomi yang masih kuat, dengan inflasi di atas target, pertumbuhan ekonomi yang stabil, dan tingkat pengangguran yang rendah.

Keputusan ini mengikuti tiga pemangkasan suku bunga beruntun sepanjang 2024 yang telah menurunkan suku bunga acuan sebesar satu poin persentase penuh.

Ketua The Fed Jerome Powell juga menegaskan bahwa terlalu dini untuk memperkirakan dampak kebijakan Presiden Trump terhadap perekonomian. Ia menambahkan bahwa bank sentral akan menunggu dan menganalisis terlebih dahulu sebelum menyesuaikan kebijakan moneternya.

Sebelumnya, pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan sentimen yang mempengaruhi gerak rupiah selanjutnya adalah kebijakan Presiden AS Donald Trump, yang mengisyaratkan rencana untuk mengenakan tarif 10% pada impor dari China mulai 1 Februari, serta memperingatkan potensi penerapan tarif terhadap Uni Eropa.

Selain itu, dia berencana menambahkan sanksi baru terhadap Rusia jika tidak mencapai kesepakatan untuk mengakhiri perang di Ukraina. Trump menyatakan bahwa tarif serupa juga dapat diterapkan pada ‘negara-negara peserta lainnya’.

“Dia juga berjanji untuk mengenakan tarif kepada Uni Eropa, mengenakan tarif sebesar 25% terhadap Kanada dan Meksiko, serta mengatakan bahwa pemerintahannya sedang membahas bea masuk sebesar 10% terhadap Tiongkok karena fentanil dikirim ke AS,” ujarnya dalam keterangan tertulis, pekan lalu.