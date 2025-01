Manning Development Lepas 121,3 Juta Saham Indonesia Prima Property (OMRE)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — PT Manning Development mengurangi porsi kepemilikan sahamnya di PT Indonesia Prima Property Tbk. (OMRE) sebanyak 121,3 juta lembar.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Manning Development mengurangi sebanyak 121,3 juta sahamnya di OMRE, dengan nilai transaksi sebesar Rp50 miliar.

Corporate Secretary OMRE Neneng Nurjanah menyatakan bahwa setelah transaksi tersebut, kepemilikan saham PT Manning Development di OMRE menjadi 1,01 miliar saham dari sebelumnya 1,13 miliar saham, dengan presentase saham yang ditransaksikan sebesar 10,69%.

“Tujuan transaksi adalah untuk divestasi atas investasi saham OMRE dengan status kepemilikan saham secara langsung,” katanya dalam keterbukaan informasi BEI, Jumat (3/1/2025).

Adapun dengan transaksi tersebut, PT Manning Development tercatat memiliki 34,43% kepemilikan saham di OMRE, berkurang 4,12% dari sebelumnya memiliki 38,55% saham.

Untuk diketahui, Manning Development merupakan perusahaan kontraktor yang berfokus pada bidang konstruksi komersial yang berpusat di California, Amerika Serikat (AS).

Melansir laman resmi Manning Development, perusahaan ini memiliki pengalaman lebih dari 38 tahun dalam bidang konstruksi, dari perancangan dan perizinan hingga penyelesaian proyek.

Dalam catatan Bisnis, cucu usaha dari Manning Development, yakni Property Investment ikut dalam mengembangkan Kawasan ekonomi khusus (KEK) Kura-Kura Bali melalui PT Bali Turtle Island Development.

KEK Kura-Kura Bali akan mengembangkan kegiatan pariwisata luxury berkelas internasional yang diantaranya berupa Kawasan Marina Terintegrasi, centre for exellence for education and tech park, serta lifestyle wellness center.

Kinerja OMRE

Adapun, apabila melihat dari sisi kinerja keuangan, pendapatan PT Indonesia Prima Property Tbk. (OMRE) terpantau mengalami penurunan pada kuartal III/2024.

Berdasarkan laporan keuangan, OMRE membukukan pendapatan sebesar Rp47,7 miliar hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp52,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu, susut 9,8%.

Selain itu, OMRE juga mencatat rugi bersih perseroan sebesar Rp96,6 miliar hingga kuartal III/2024, kerugian ini turun apabila dibandingkan dengan Rp97,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

