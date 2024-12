Pemegang Saham TBS Energi (TOBA) Restui Akuisisi Sembcorp Enviroment Rp4,77 Triliun

Aksi akuisisi itu dilakukan TOBA melalui anak usahanya SBT Investment 2 Pte. Ltd. dari Sembcorp Industries sebagai penjual.

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Pemegang saham PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) menyetujui rencana perseroan mengakuisisi 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd. dengan nilai akuisisi 405 juta dolar Singapura atau sekitar Rp4,77 triliun.

Persetujuan itu diketok lewat Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada hari ini, Jumat (20/12/2024).

Direktur TOBA Juli Oktarina mengatakan akuisisi itu dilakukan untuk memperkuat lini bisnis anyar perseroan dalam pengolahan limbah yang terintegrasi.

“SembEnviro merupakan pemimpin industri pengelolaan limbah dengan rekam jejak yang sangat baik di Singapura,” kata Juli saat public expose selepas RUPSLB di Jakarta, Jumat (20/12/2024).

Selain itu, kata Juli, akuisisi itu bakal memperkuat arah bisnis anyar TOBA untuk pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan pengolahan limbah.

“Akuisisi ini juga selaras dengan aspirasi keberlanjutan TOBA serta akan berperan penting dalam meningkatkan kapasitas pengolahan limbah di Indonesia,” tuturnya.

Baca Juga : Akuisisi Suryamas Dutamakmur (SMDM), BSDE Siapkan Tender Offer Rp202 Miliar

Aksi akuisisi itu dilakukan TOBA melalui anak usahanya SBT Investment 2 Pte. Ltd. yang telah menandatangi perjanjian pembelian saham atau SPA dengan Sembcorp Industries sebagai penjual pada 8 November 2024.

Dalam perjanjian tersebut, SBT Investment 2 akan membeli 266.563.184 saham atau 100% saham Sembcorp Environment Pte. Ltd.

Dengan demikian, nilai transaksi akuisisi Sembcorp Environment setara dengan Rp4,77 triliun dengan asumsi kurs Rp11.800 per dolar Singapura. Nilai tersebut setara dengan 69,33% dari total ekuitas TOBA per 30 September yang tercatat US$454,85 juta atau setara denan Rp6,88 triliun.

Dalam transaksi akuisisi bernilai material itu, TOBA akan bertindak sebagai penjamin SBT Investment 2 Pte. Ltd. dengan memberikan jaminan perusahaan.

Akuisisi ini melengkapi langkah ekspansi TBS sebelumnya, yaitu integrasi Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd. di Singapura dan ARAH Environmental Group di Indonesia.

Secara bersama-sama, bisnis-bisnis ini membentuk platform pengelolaan limbah regional yang mencakup limbah medis, industri, dan domestik, dengan lebih dari 5.000 titik pengumpulan dan lebih dari 15.000 ton limbah yang diproses setiap tahunnya.

Dengan memanfaatkan kapabilitas yang terintegrasi, TBS siap menjawab tantangan pengelolaan limbah di Indonesia dan Singapura, sekaligus memanfaatkan peluang dari besarnya volume limbah di kedua negara ini.

Sebelum mengakuisisi Sembcorp Environment, TOBA yang dipimpin oleh Pandu Sjahrir sebagai Wakil Direktur Utama itu sudah lebih dulu mencaplok 100% Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd di Singapura pada 28 Agustus 2023.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Direktur Utama TOBA Dicky Yordan dan Direktur TOBA Juli Oktarina mengatakan TOBA melalui anak usaha yang seluruh sahamnya dimiliki TOBA, yakni Taonga Holdings Pte. Ltd., melakukan transaksi pengambilalihan sebanyak 100% saham di Asia Medical Enviro Services Pte. Ltd. dari Asia Enviro Services Ltd.