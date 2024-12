Merdeka Copper Gold MDKA Catat Rugi Rp1,03 Triliun per September 2024

PT Merdeka Copper Gold Tbk. (MDKA) mencatatkan rugi US$67,02 juta atau sekitar Rp1,03 triliun (asumsi kurs Rp15.384 per dolar AS) per September 2024.