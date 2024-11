Investor Siap Cuan, 5 Emiten Cum Dividen Pekan Depan, Ada ADRO, IDEA hingga MCOL

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten di pasar modal seperti ADRO, IDEA hingga MCOL menjadwalkan cum dividen pada pekan depan, yakni pada 26 dan 28 November 2024. Besaran dividen secara total mencapai puluhan triliunan rupiah.

Perlu diketahui, cum date atau tanggal cum dividen merupakan tanggal terakhir bagi investor yang ingin membeli saham tertentu dan berhak untuk mendapatkan dividen perusahaan yang telah diumumkan. Untuk bisa mendapat dividen, maka investor perlu membeli saham tersebut sebelum atau pada tanggal cum dividen.

Sementara itu, ex date atau tanggal ex dividen merupakan hari pertama saat pemegang saham tidak berhak lagi mendapatkan dividen dari suatu perusahaan. Tanggal ex dividen dijadwalkan satu hari kerja setelah tanggal cum dividen.

Pada awal pekan depan atau Selasa (26/11/2024), ada 3 emiten yang menjadwalkan cum diveden, yakni PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO), PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF) dan PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA).

ADRO menyampaikan akan membagikan dividen senilai US$2,62 miliar atau sekitar Rp41 triliun ke pemegang sahamnya.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), ADRO menyampaikan akan membagikan tambahan dividen tunai final sebesar-besarnya US$2,62 miliar. Dividen ini akan diberikan ADRO ke pemegang saham pada 6 Desember 2024.

ADRO menuturkan jadwal pembagian dividen dengan pengumuman pada situs BEI pada 20 November 2024, tanggal pencatatan pemegang saham perseroan yang berhak atas tambahan dividen tunai final pada 29 November 2024.

Lalu pengumuman kurs konversi dan informasi nilai dividen per saham pada 29 November 2024.

Kemudian cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 26 November 2024. Ex dividen pada pasar reguler dan negosiasi pada 28 November 2024.

Jadwal untuk cum dividen di pasar tunai adalah pada 29 November 2024, dan ex dividen di pasar tunai pada 2 Desember 2024. Adapun pembagian tambahan dividen tunai final adalah pada 6 Desember 2024.

Sebagaimana diketahui, ADRO sebelumnya mengusulkan ke pemegang saham untuk menyetujui penggunaan sebagian dari saldo laba ADRO per 31 Desember 2023 sebagai tambahan dividen tunai final. ADRO menyampaikan memiliki saldo kas internal secara konsolidasian yang cukup untuk melaksanakan pembagian dividen tunai.

"Namun, dalam rangka pengelolaan dana kas internal dan arus kas yang efisien, tidak menutup kemungkinan perseroan dapat menggunakan pendanaan pihak ketiga jangka pendek untuk pembayaran sebagian dari dividen tunai," tulis manajemen ADRO.

ADRO juga menuturkan dengan pembagian tambahan dividen tunai final ini, pemegang saham perseroan atas pilihannya sendiri, dapat berpartisipasi dalam pembelian saham PT Adaro Andalan Indonesia Tbk. (AADI) melalui pelaksanaan penawaran umum oleh pemegang saham.

Sementara itu, PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA) akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2024 senilai Rp903,07 juta atau Rp0,85 per lembar kepada pemegang sahamnya.

Manajemen IDEA dalam keterbukaan infromasi menjelaskan Keputusan pembagian dividen interim tersebut sesuai dengan keputusan direksi yang telah disetujui oleh dewan komisaris pada Selasa 15 November 2024.

IDEA melanjutkan, jadwal cum dividen di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 26 November 2024. Sementara ex dividen pada pasar reguler dan negosiasi jatuh pada 28 November 2024.

Adapun, jadwal untuk cum dividen di pasar tunai adalah pada 29 November 2024, dan ex dividen di pasar tunai pada 2 Desember 2024. Adapun pembagian dividen interim adalah pada 18 Desember 2024.

Lalu pada lusa berikutnya, Kamis (28/11/2024), sebanyak 2 emiten menjadwalkan cum date dividennya. Kedua emiten tersebut adalah PT Pinago Utama Tbk. (PNGO) dan PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL).

Emiten batu bara PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL) berencana membagikan dividen interim senilai Rp391,11 miliar atau Rp110 per lembar kepada pemegang sahamnya.

Sekretaris Perusahaan Prima Andalan Mandiri Jie Jeanny Pratiwi dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) mengatakan, Dewan Komisaris telah menyetujui keputusan Direksi MCOL pada 18 November 2024 untuk membagi dan membayar dividen interim buku 2024 sebesar Rp391,11 miliar.

"Dividen interim tahun buku 2024 adalah senilai Rp391,11 miliar atau setara Rp110 per saham akan dibagikan kepada pemegang saham yang berhak," tulis Pratiwi, Selasa (19/11/2024).

Dia melanjutkan, cum dividen interim MCOL di pasar reguler dan negosiasi adalah pada 28 November 2024 dan ex dividen interim di pasar reguler dan negosiasi pada 29 November 2024.

Lalu cum dividen interim di pasar tunai pada 2 Desember 2024 dan ex dividen interim di pasar tunai pada 3 Desember 2024. Recording date atau pemegang saham yang berhak atas dividen adalah pada 2 Desember 2024.

"Pelaksanaan pembayaran dividen interim adalah pada 16 Desember 2024," ucapnya.

Berikut Daftar Cum Dividen Emiten Periode 26—28 November 2024:

Selasa 26 November 2024:

PT Adaro Energy Indonesia Tbk. (ADRO)

PT Graha Mitra Asia Tbk. (RELF)

PT Idea Indonesia Akademi Tbk. (IDEA).

Kamis 28 November 2024:

PT Pinago Utama Tbk. (PNGO)

PT Prima Andalan Mandiri Tbk. (MCOL)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.